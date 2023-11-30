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Сервисы
Евгения Евсеева

Сервис для пешего туризма, стриминг с фестивальным кино: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2023 года Статьи редакции

Главным трендом года компания назвала внедрение в приложения ИИ-инструментов.

364 показа
787 открытий
  • Apple традиционно выбрала победителей App Store Award 2023: всего — 14 приложений и игр для iPhone, iPad и других устройств в своей экосистеме.

Лучшее приложение для iPhone — AllTrails

  • Сервис для фитнеса и пешего туризма. Он ориентирован на любителей активного отдыха, помогает искать маршруты для хайкинга, поездок на горном велосипеде, скалолазания и прочего, а также находить единомышленников.

Лучшее приложения для iPad — Prêt-à-Makeup,

  • Редактор для визажистов: на основе шаблонов можно придумывать новые образы для макияжа.

Лучшее приложение для Mac — Photomator

  • Сервис для редактирования фотографий. Пользоваться им можно по подписке или купить пожизненный доступ за 7990 рублей. Приложение предназначено для обработки фотографий, поддерживает функции цветокоррекции, «пакетное» редактирование и ИИ-инструменты.

Лучшее приложение для Apple TV — MUBI

  • Стриминговый сервис с классическими и авторскими фильмами, которые обычно представляют на кинофестивалях. Картины для онлайн-кинотеатра отбирают специальные кураторы.

Лучшее приложение для Apple Watch — SmartGym

  • Фитнес-приложение для занятий спортом дома: предлагает персонализированные упражнения, которые для пользователя подбирает ИИ — в зависимости от доступных тренажёров, мышц, которые нужно натренировать, и другого. Все тренировки сопровождаются анимациями с их правильным выполнением, также можно получать советы по корректировке веса или вариантам упражнений.

Лучшие игры

  • Для iPhone — Honkai: Star Rail, пошаговое RPG от авторов Genshin Impact и Honkai Impact 3rd.
  • Для iPad — Lost in Play, приключенческая игра с головоломками.
  • Для Mac — Lies of P. Игра основана на книге «Приключения Пиноккио».
  • Для Apple Arcade — Hello Kitty Island Adventure. Симулятор жизни, который рассказывает о поездке Hello Kitty и других связанных с ней персонажей на тропический остров.
Сражение в Honkai: Star Rail с одним из боссов — Фантилией 

Номинация «Культурное воздействие»

Редакторы App Store выбрали пять приложений, которые, по их мнению, «оказали влияние на культуру и жизнь людей». Победители 2023 года «призывают учиться и расти в инклюзивном пространстве, исследовать саморефлексию и связь поколений».

  • Pok Pok — набор мини-игр для обучения детей дошкольного возраста и развития у них креативности.
  • Proloquo — приложение для людей с нарушениями речи. Оно позволяет составить предложение при помощи карточек с картинками, каждая из которых означает слово, и таким образом общаться.
  • Too Good To Go — сервис показывает на карте рестораны и кафе, которые готовы отдать нуждающимся нераспроданные остатки еды.
  • Unpacking — игра, в которой нужно распаковывать коробки, с которыми главная героиня переезжает в разные промежутки времени. Через предметы и обстановку пользователь постепенно узнаёт сюжет.
  • Finding Hannah — игра в жанре «поиск предметов». Она рассказывает о женщине по имени Ханна, которая добилась успеха в жизни, но всё равно чувствует себя несчастной.

#новости #apple #приложения #игры #год2023

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5 комментариев
Вадим Д.

Их, значит, московский суд штрафует, а они тут выбирают всякое.
Я же говорю — слишком небольшой штраф!

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Silver Surfer

Надеюсь, что к вам уже прислушаются!

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Вадим Д.

Штрафы подрастают, хоть и медленно. Видимо, главсчетовод в отпуске или чихает.

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Илья Попов

Судьи угрожают, караван идёт.

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Alex D

TooGoodToGo крутая штука, как киндер для взрослых 😀

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2 комментария
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