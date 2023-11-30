Сервис для пешего туризма, стриминг с фестивальным кино: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2023 года Статьи редакции
Главным трендом года компания назвала внедрение в приложения ИИ-инструментов.
364 показа
787 открытий
- Apple традиционно выбрала победителей App Store Award 2023: всего — 14 приложений и игр для iPhone, iPad и других устройств в своей экосистеме.
Лучшее приложение для iPhone — AllTrails
- Сервис для фитнеса и пешего туризма. Он ориентирован на любителей активного отдыха, помогает искать маршруты для хайкинга, поездок на горном велосипеде, скалолазания и прочего, а также находить единомышленников.
Лучшее приложения для iPad — Prêt-à-Makeup,
- Редактор для визажистов: на основе шаблонов можно придумывать новые образы для макияжа.
Лучшее приложение для Mac — Photomator
- Сервис для редактирования фотографий. Пользоваться им можно по подписке или купить пожизненный доступ за 7990 рублей. Приложение предназначено для обработки фотографий, поддерживает функции цветокоррекции, «пакетное» редактирование и ИИ-инструменты.
Лучшее приложение для Apple TV — MUBI
- Стриминговый сервис с классическими и авторскими фильмами, которые обычно представляют на кинофестивалях. Картины для онлайн-кинотеатра отбирают специальные кураторы.
Лучшее приложение для Apple Watch — SmartGym
- Фитнес-приложение для занятий спортом дома: предлагает персонализированные упражнения, которые для пользователя подбирает ИИ — в зависимости от доступных тренажёров, мышц, которые нужно натренировать, и другого. Все тренировки сопровождаются анимациями с их правильным выполнением, также можно получать советы по корректировке веса или вариантам упражнений.
Лучшие игры
- Для iPhone — Honkai: Star Rail, пошаговое RPG от авторов Genshin Impact и Honkai Impact 3rd.
- Для iPad — Lost in Play, приключенческая игра с головоломками.
- Для Mac — Lies of P. Игра основана на книге «Приключения Пиноккио».
- Для Apple Arcade — Hello Kitty Island Adventure. Симулятор жизни, который рассказывает о поездке Hello Kitty и других связанных с ней персонажей на тропический остров.
Номинация «Культурное воздействие»
Редакторы App Store выбрали пять приложений, которые, по их мнению, «оказали влияние на культуру и жизнь людей». Победители 2023 года «призывают учиться и расти в инклюзивном пространстве, исследовать саморефлексию и связь поколений».
- Pok Pok — набор мини-игр для обучения детей дошкольного возраста и развития у них креативности.
- Proloquo — приложение для людей с нарушениями речи. Оно позволяет составить предложение при помощи карточек с картинками, каждая из которых означает слово, и таким образом общаться.
- Too Good To Go — сервис показывает на карте рестораны и кафе, которые готовы отдать нуждающимся нераспроданные остатки еды.
- Unpacking — игра, в которой нужно распаковывать коробки, с которыми главная героиня переезжает в разные промежутки времени. Через предметы и обстановку пользователь постепенно узнаёт сюжет.
- Finding Hannah — игра в жанре «поиск предметов». Она рассказывает о женщине по имени Ханна, которая добилась успеха в жизни, но всё равно чувствует себя несчастной.
Их, значит, московский суд штрафует, а они тут выбирают всякое.
Я же говорю — слишком небольшой штраф!
Надеюсь, что к вам уже прислушаются!
Штрафы подрастают, хоть и медленно. Видимо, главсчетовод в отпуске или чихает.
Судьи угрожают, караван идёт.
TooGoodToGo крутая штука, как киндер для взрослых 😀