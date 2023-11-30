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Сервисы
Полина Лааксо

ChatGPT, Artifact, Imprint, Honkai: Star Rail: Google назвала лучшие сервисы и игры в американском Google Play 2023 года Статьи редакции

В подборку вошли видео- и графические редакторы, киностриминги, чат-боты и органайзеры заметок.

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Приложение для создания эскизов, набросков и конспектов Concepts. Источник: Concepts

Выбор пользователей

  • ChatGPT — чат-бот от OpenAI, представленный в конце 2022 года.
  • Monopoly Go! — онлайн-версия настольной игры «Монополия».

Лучшие приложения 2023 года

Лидер — Imprint: Learn Visually.

  • Imprint: Learn Visually — база текстов по психологии, истории, финансам и другим темам с графическими вспомогательными материалами.
  • Bumble For Friends — сервис для поиска единомышленников и друзей.
  • Reelsy Reel Maker Video Editor — редактор видеороликов для соцсетей.
  • Voidpet Garden — очередное переосмысление «тамагочи».
  • Artifact — новостной агрегатор с «умными» рекомендациями.
  • ReciMe — соцсеть для поиска и обмена кулинарными рецептами.
  • Aware: Mindfulness & Wellbeing — упражнения, которые помогают улучшить психическое состояние, и возможность выполнять их вместе с друзьями и единомышленниками.
  • Stippl — планировщик путешествий.
  • Character AI — платформа с созданными пользователями чат-ботами, которые, в том числе, «отыгрывают» известных личностей: правителей, писателей и вымышленных персонажей.
  • ChatGPT — чат-бот от OpenAI.
  • Paw Patrol Academy — приложение с интерактивными материалами для детей.
  • Lego Duplo Disney — сборник развивающих материалов для детей.
  • AWorld in support of ActNow — справочник об устойчивом развитии, в котором можно рассчитать свой углеродный след и узнать, как его уменьшить.
Imprint: Learn Visually. Источник: Imprint

Лучшие приложения для «умных» часов

  • WhatsApp — мессенджер от Meta (запрещена в России как экстремистская организация).
  • AllTrails: Hike, Bike & Run — агрегатор троп для прогулок, пробежек и поездок на велосипеде.
  • Audible — библиотека аудиокниг.

Лучшие приложения для ноутбуков Google Chromebook

  • FlipaClip — инструмент для создания 2D-анимации.
  • Evernote — органайзер заметок.
  • Wideo — редактор промороликов для малого и среднего бизнеса.
Проморолик FlipaClip

Лучшие приложения для планшетов

  • Concepts — сервис с холстами для создания эскизов и заметок.
  • Canva — фото- и видеоредактор.
  • Everand — библиотека электронных и аудиокниг.
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Лучшие приложения для Google TV

  • Max — стриминговый киносервис с библиотекой контента от HBO.
  • Amazon Prime Video — киностриминг от Amazon.
  • Crunchyroll — «крупнейшая в мире» библиотека аниме.
  • Disney+ — «часы развлекательного контента» от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.
  • Tubi — бесплатные фильмы и сериалы.

Лучшие игры 2023 года

Лидер — Honkai: Star Rail.

Honkai: Star Rail. Источник: EGW

#новости #google #googleplay #год2023

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5 комментариев
Ziyech

У всех приложений оценка пользователей в среднем составляет 3.5. Как они выбирали лучшие приложения?))

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Владимир Шевцов

Половину приложений впервые вижу

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Илья Зарецкий

Не удивительно, ведь это подборка с американского Google Play. Вкус на приложения у них так себе)

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Вадим Д.

А ChatGPT мем временем раскрывает данные реальных людей.
https://not-just-memorization.github.io/extracting-training-data-from-chatgpt.html

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Павел Егоров

"Voidpet Garden — очередное переосмысление «тамагочи».-может я скептик , но почему это приложение находится в топе лучших

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2 комментария
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