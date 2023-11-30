ChatGPT, Artifact, Imprint, Honkai: Star Rail: Google назвала лучшие сервисы и игры в американском Google Play 2023 года Статьи редакции
В подборку вошли видео- и графические редакторы, киностриминги, чат-боты и органайзеры заметок.
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Выбор пользователей
- ChatGPT — чат-бот от OpenAI, представленный в конце 2022 года.
- Monopoly Go! — онлайн-версия настольной игры «Монополия».
Лучшие приложения 2023 года
Лидер — Imprint: Learn Visually.
- Imprint: Learn Visually — база текстов по психологии, истории, финансам и другим темам с графическими вспомогательными материалами.
- Bumble For Friends — сервис для поиска единомышленников и друзей.
- Reelsy Reel Maker Video Editor — редактор видеороликов для соцсетей.
- Voidpet Garden — очередное переосмысление «тамагочи».
- Artifact — новостной агрегатор с «умными» рекомендациями.
- ReciMe — соцсеть для поиска и обмена кулинарными рецептами.
- Aware: Mindfulness & Wellbeing — упражнения, которые помогают улучшить психическое состояние, и возможность выполнять их вместе с друзьями и единомышленниками.
- Stippl — планировщик путешествий.
- Character AI — платформа с созданными пользователями чат-ботами, которые, в том числе, «отыгрывают» известных личностей: правителей, писателей и вымышленных персонажей.
- ChatGPT — чат-бот от OpenAI.
- Paw Patrol Academy — приложение с интерактивными материалами для детей.
- Lego Duplo Disney — сборник развивающих материалов для детей.
- AWorld in support of ActNow — справочник об устойчивом развитии, в котором можно рассчитать свой углеродный след и узнать, как его уменьшить.
Лучшие приложения для «умных» часов
- WhatsApp — мессенджер от Meta (запрещена в России как экстремистская организация).
- AllTrails: Hike, Bike & Run — агрегатор троп для прогулок, пробежек и поездок на велосипеде.
- Audible — библиотека аудиокниг.
Лучшие приложения для ноутбуков Google Chromebook
Лучшие приложения для планшетов
Лучшие приложения для Google TV
- Max — стриминговый киносервис с библиотекой контента от HBO.
- Amazon Prime Video — киностриминг от Amazon.
- Crunchyroll — «крупнейшая в мире» библиотека аниме.
- Disney+ — «часы развлекательного контента» от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.
- Tubi — бесплатные фильмы и сериалы.
Лучшие игры 2023 года
Лидер — Honkai: Star Rail.
- Многопользовательские: королевская битва Farlight 84, «шутер» Arena Breakout, стратегическая Call of Dragons, коллекционная карточная Marvel Snap и постапокалиптическая Undawn.
- Формат Pick Up & Play: Monopoly Go!, автореставратор Chrome Valley Customs, «шутер» Mighty Doom, охота за монстрами с дополненной реальностью, Monster Hunter Now и «сайд-скроллер» Ninja Must Die.
- Инди-игры: экшн Vampire Survivors, «шутер» Roto Force, головоломка Song of Bloom, «платформер» Super Meat Boy Forever и приключенческая Underground Blossom.
- Сюжетные: экшн Honkai: Star Rail, головоломки Down in Bermuda и Lost Words: Beyond the Page и ролевые Final Fantasy VII: Ever Crisis и Memento Mori.
- Формат Ongoing: многопользовательские Stumble Guys и Clash of Clans, футбольный симулятор EA Sports FC™ Mobile Soccer, головоломки Merge Gardens и Royal Match.
- Игры с пользой: трекер сна Pokémon Sleep, симулятор борьбы против климатических изменений Beecarbonize, конструктор сада Garden Joy, языковые игры Lingo Legend, и симулятор по спасению национального парка Longleaf Valley: Merge & Plant.
- Лучшие в подписке Play Pass: ролевой «платформер» Magic Rampage, приключенческие ARIDA: Backland’s Awakening и Silly Royale и головоломки Linea и Machinarium.
- Лучшие для планшетов: Honkai: Star Rail, Marvel Snap, Monopoly Go!, Roto Force и ролевая Souls.
- Лучшая для ноутбуков Chromebooks: «песочница» Minecraft.
- Лучшая для десктопа: ролевая Arknights.
У всех приложений оценка пользователей в среднем составляет 3.5. Как они выбирали лучшие приложения?))
Половину приложений впервые вижу
Не удивительно, ведь это подборка с американского Google Play. Вкус на приложения у них так себе)
А ChatGPT мем временем раскрывает данные реальных людей.
https://not-just-memorization.github.io/extracting-training-data-from-chatgpt.html
"Voidpet Garden — очередное переосмысление «тамагочи».-может я скептик , но почему это приложение находится в топе лучших