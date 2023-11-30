Telegram добавил рекомендации похожих каналов, индивидуальные обои для чатов и аудиорасшифровки без Premium Статьи редакции
Функции появились вместе с последним обновлением.
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- Теперь при подписке на канал мессенджер покажет похожие публичные страницы. Их также можно найти в отдельной вкладке в профиле канала: нужно нажать на его аватар и выбрать раздел «Похожие каналы», который находится в одном ряду с «Медиа», «Файлами» и другими вкладками.
- Рекомендации формируются на основе «пересечения аудиторий».
- Расшифровки аудиозаписей раньше были доступны только подписчикам Premium. Теперь пользователи без подписки тоже смогут использовать функцию и расшифровывать до двух сообщений в неделю.
- Компания предупредила, что возможность появится у всех постепенно.
- Поверх Stories разрешили добавлять «видеокружки» — можно поместить их в любое место, отредактировать момент начала и окончания, а также изменить их размер.
- Чужие Stories получится «репостнуть» от своего имени. Можно добавить к пересылке текст, аудиодорожку и «кружок», а круг пользователей, которые увидят «перепост», — ограничить.
- Администраторы каналов, которые могут публиковать Stories, получили доступ к статистике просмотров, пересылок и реакций с графиками. Её можно найти при просмотре самой «истории» или в профиле канала, нажав на «Изменить» и выбрав раздел «Статистика и голоса». Там же появятся данные о «тональности реакций»: сколько положительных, а сколько — отрицательных.
- За каждый новый уровень канал также получит возможность добавлять один эмодзи из пользовательских наборов в список реакций, которые смогут проставлять подписчики.
- Помимо этого, Telegram научили распознавать фрагменты кода, так что система теперь будет подсвечивать синтаксис.
- Среди других обновлений — возможность устанавливать индивидуальные обои для отдельных чатов. Premium-пользователи могут применить их в том числе для собеседника — после этого в чате появится уведомление «Вы установили новые обои у себя и у [имя]».
- Сделать это можно в настройках диалога, нажав на «Ещё» и выбрав «Изменить обои».
- Из «украшательств»: автоматическое удаление сообщений по таймеру будет сопровождаться анимацией — распадом на пиксели.
Вот это благодать! Через пару лет WA тоже чего-нибудь запилит (-:
Отдельная крутотень что рекомендации не будут прямо в перечне каналов/чатов мелькать, как в соцсетях.
Полина, поклон с благодарностью 🤘🏻
Знаешь, как грузины просят у осла?
- осёл, пожалуйста, не умирай, весной зелёной травы будет до хрена.
Что-то мне такие обещания напоминают 😂
Может всех у них один гуру?
"Компания предупредила, что возможность появится у всех постепенно."
Мудрые латыни тоже так считали - Festina lente.
таким образом привлекают интерес пользователей
Возможно, желаемое прекрасное всегда далеко...
Самый топ - распад на пиксели
анимация удаления в виде «я сама неотвратимость» выглядит симпатично
Паша
тг топ
за свои деньги
Да и без подписки им можно пользоваться прекрасно
"Расшифровки аудиозаписей раньше были доступны только подписчикам Premium. Теперь пользователи без подписки тоже смогут использовать функцию и расшифровывать до двух сообщений в неделю."- ничего себе расщедрились , аж до 2-ух сообщений в неделю ,, маленькими шагами делают что-то доступное для обычных пользователей
да прост это особо нах никому не нужно. Если у тебя куча голосовых по работе, то ты найдешь эти жалкие 1.5к чтобы на год купить эту бесполезную премиум чушь с кучей свистоперделок. Если же у тебя куча голосовых, потому что друзья гомодрилы, то проще им сказать, чтоб текстом писали. Ну, а для всех прочих, 2 сообщения в неделю и так хватит)))
Да, голосовые та ещё хрень. Бесит конкретно. Иногда самой приходится пользоваться, но для этого есть клава, которая переводится в сообщения в текст.
Написано с её помощью.
Премиум же тоже надо как-то продавать
Подсветка синтаксиса кода топ!🔥
Последнее топ 😻
Это круто для начинающих каналов. Классная фича
начинающие не попадут в топ рекомендаций имхо
Телега рулит)
Как же я давно этот день ждал. Телеграмм я перед сном на тебя молюсь
Нормальные звонки на айфоне пусть сделают лучше, это невозможно просто
У меня всегда с ними все норм было
у меня отлично работает , каждый день на созвонах и все супер
телеграмм решил стать инстаграммом
Распад на пиксели бомба!