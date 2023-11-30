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Полина Лааксо

Telegram добавил рекомендации похожих каналов, индивидуальные обои для чатов и аудиорасшифровки без Premium Статьи редакции

Функции появились вместе с последним обновлением.

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  • Теперь при подписке на канал мессенджер покажет похожие публичные страницы. Их также можно найти в отдельной вкладке в профиле канала: нужно нажать на его аватар и выбрать раздел «Похожие каналы», который находится в одном ряду с «Медиа», «Файлами» и другими вкладками.
  • Рекомендации формируются на основе «пересечения аудиторий».
  • Расшифровки аудиозаписей раньше были доступны только подписчикам Premium. Теперь пользователи без подписки тоже смогут использовать функцию и расшифровывать до двух сообщений в неделю.
  • Компания предупредила, что возможность появится у всех постепенно.
  • Поверх Stories разрешили добавлять «видеокружки» — можно поместить их в любое место, отредактировать момент начала и окончания, а также изменить их размер.
  • Чужие Stories получится «репостнуть» от своего имени. Можно добавить к пересылке текст, аудиодорожку и «кружок», а круг пользователей, которые увидят «перепост», — ограничить.
  • Администраторы каналов, которые могут публиковать Stories, получили доступ к статистике просмотров, пересылок и реакций с графиками. Её можно найти при просмотре самой «истории» или в профиле канала, нажав на «Изменить» и выбрав раздел «Статистика и голоса». Там же появятся данные о «тональности реакций»: сколько положительных, а сколько — отрицательных.
  • За каждый новый уровень канал также получит возможность добавлять один эмодзи из пользовательских наборов в список реакций, которые смогут проставлять подписчики.
  • Помимо этого, Telegram научили распознавать фрагменты кода, так что система теперь будет подсвечивать синтаксис.
  • Среди других обновлений — возможность устанавливать индивидуальные обои для отдельных чатов. Premium-пользователи могут применить их в том числе для собеседника — после этого в чате появится уведомление «Вы установили новые обои у себя и у [имя]».
  • Сделать это можно в настройках диалога, нажав на «Ещё» и выбрав «Изменить обои».
  • Из «украшательств»: автоматическое удаление сообщений по таймеру будет сопровождаться анимацией — распадом на пиксели.

#telegram #новости

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28 комментариев
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 Вадим Д.

Вот это благодать! Через пару лет WA тоже чего-нибудь запилит (-:
Отдельная крутотень что рекомендации не будут прямо в перечне каналов/чатов мелькать, как в соцсетях.
Полина, поклон с благодарностью 🤘🏻

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Илья Попов

Знаешь, как грузины просят у осла?
- осёл, пожалуйста, не умирай, весной зелёной травы будет до хрена.

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Вадим Д.

Что-то мне такие обещания напоминают 😂

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Илья Попов

Может всех у них один гуру?

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Илья Попов

"Компания предупредила, что возможность появится у всех постепенно."
Мудрые латыни тоже так считали - Festina lente.

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Дмитрий Войнов

таким образом привлекают интерес пользователей

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Илья Попов

Возможно, желаемое прекрасное всегда далеко...

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Anuar Balgimbayev

Самый топ - распад на пиксели

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illusive man

анимация удаления в виде «я сама неотвратимость» выглядит симпатично

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Андрей Иванов

Паша

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Игорь

тг топ

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Aleksei2000

за свои деньги

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Игорь З.

Да и без подписки им можно пользоваться прекрасно

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Михаил Балакин

"Расшифровки аудиозаписей раньше были доступны только подписчикам Premium. Теперь пользователи без подписки тоже смогут использовать функцию и расшифровывать до двух сообщений в неделю."- ничего себе расщедрились , аж до 2-ух сообщений в неделю ,, маленькими шагами делают что-то доступное для обычных пользователей

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Стерлядка Вяленая

да прост это особо нах никому не нужно. Если у тебя куча голосовых по работе, то ты найдешь эти жалкие 1.5к чтобы на год купить эту бесполезную премиум чушь с кучей свистоперделок. Если же у тебя куча голосовых, потому что друзья гомодрилы, то проще им сказать, чтоб текстом писали. Ну, а для всех прочих, 2 сообщения в неделю и так хватит)))

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Vlad Ilen

Да, голосовые та ещё хрень. Бесит конкретно. Иногда самой приходится пользоваться, но для этого есть клава, которая переводится в сообщения в текст.
Написано с её помощью.

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Игорь З.

Премиум же тоже надо как-то продавать

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Олег Бринц

Подсветка синтаксиса кода топ!🔥

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Михаил Шапиро

Последнее топ 😻

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Orca

Это круто для начинающих каналов. Классная фича

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Ware Wow

начинающие не попадут в топ рекомендаций имхо

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Vlad Ilen

Телега рулит)

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Константин Николаев

Как же я давно этот день ждал. Телеграмм я перед сном на тебя молюсь

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Григорий Догонин

Нормальные звонки на айфоне пусть сделают лучше, это невозможно просто

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Игорь З.

У меня всегда с ними все норм было

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Tomoko

у меня отлично работает , каждый день на созвонах и все супер

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under construction

телеграмм решил стать инстаграммом

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Игорь З.

Распад на пиксели бомба!

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25 комментариев
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