Сбой у Telegram: не загружаются чаты, есть проблемы с отправкой сообщений Статьи редакции
До этого сбой у сервиса был в октябре 2023 года.
- По данным сервиса сбой.рф, за последние сутки на сбой в Telegram пожаловались больше 2500 человек.
- Первые сообщения о проблемах появились на Downradar 30 ноября около 20:00 мск, к 21:00 мск их больше 400. Пользователи жалуются, что у них не прогружаются сообщения, чаты и каналы, а также есть проблемы с отправкой сообщений.
- Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Башкортостана и Татарстана. Также о неполадках сообщают из Ставропольского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей и других регионов.
- В последний раз сбой у Telegram был 30 октября 2023 года: тогда количество жалоб превысило 17 тысяч.
1.2K показов
919 открытий
Ради бесплатных обновлений телеги, можно и потерпеть
23 года уже терпим, сколько еще?
Терпила с выдержкой?
Я даже вотсап открыл ради такого ну
Вас там ждет
Почему без анимации?
нужно больше блесток
Опять Роскомнадзор лютует
когда лютуешь ты меня балуешь
но пингану пингану пингану
Эффект перчатки Таноса сработал на сервера
Зачистка перед выборами началась!
Telegram снова капризничает
Раз в Беларуси все нормально, значит тестирование очередной версии чебурнета в РФ. Привычно будет не работать все на внешнем контуре
Сбои бывают у всех. Зачем обращать на них такое пристальное внимание? Сломалось - починят. Надо просто подождать. Заняться другими делами. На "Telegram" свет же клином не сошёлся, правда?
Не заметил сегодня никаких сбоев