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Евгения Евсеева

Сбой у Telegram: не загружаются чаты, есть проблемы с отправкой сообщений Статьи редакции

До этого сбой у сервиса был в октябре 2023 года.

  • По данным сервиса сбой.рф, за последние сутки на сбой в Telegram пожаловались больше 2500 человек.
  • Первые сообщения о проблемах появились на Downradar 30 ноября около 20:00 мск, к 21:00 мск их больше 400. Пользователи жалуются, что у них не прогружаются сообщения, чаты и каналы, а также есть проблемы с отправкой сообщений.
  • Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Башкортостана и Татарстана. Также о неполадках сообщают из Ставропольского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей и других регионов.
  • В последний раз сбой у Telegram был 30 октября 2023 года: тогда количество жалоб превысило 17 тысяч.

#новости #telegram

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16 комментариев
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 Тофсла и Вифсла

Ради бесплатных обновлений телеги, можно и потерпеть

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Вася Пражкин

23 года уже терпим, сколько еще?

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Александр Кабешов

Терпила с выдержкой?

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Боровков Евгений

Я даже вотсап открыл ради такого ну

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Вас там ждет

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Ольга

Почему без анимации?

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Дмитрий Зима

нужно больше блесток

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Боровков Евгений
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Хэппи милф

Опять Роскомнадзор лютует

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

когда лютуешь ты меня балуешь
но пингану пингану пингану

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Kaly Stainless

Эффект перчатки Таноса сработал на сервера

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Иван Серик

Зачистка перед выборами началась!

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Илюша Варламов

Telegram снова капризничает

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Доктор Шкутко

Раз в Беларуси все нормально, значит тестирование очередной версии чебурнета в РФ. Привычно будет не работать все на внешнем контуре

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Melissa Mata

Сбои бывают у всех. Зачем обращать на них такое пристальное внимание? Сломалось - починят. Надо просто подождать. Заняться другими делами. На "Telegram" свет же клином не сошёлся, правда?

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Olga Kalashinkova

Не заметил сегодня никаких сбоев

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13 комментариев
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