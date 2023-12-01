Приложение «Ситидрайва» пропало из App Store Статьи редакции
По какой причине — пока неизвестно.
- Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале. Каршеринг посоветовал не удалять приложение, уже установленное на iPhone, и отключить функцию «сгружать неиспользуемое» — чтобы смартфон не сделал это самостоятельно.
- В «Ситидрайве» сообщили vc.ru, что приложение на iOS недоступно для скачивания и обновления, а уже установленное работает, для клиентов с устройствами на Android ничего не изменилось. Причины удаления в компании не прокомментировали.
Также приложение всё ещё доступно в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore. Сейчас компания разбирается в причинах инцидента и ищет «альтернативные пути установки» сервиса.
«Ситидрайв» входит вместе с «Самокатом» и «Кухней на районе» в «О2О Холдинг», которым совместно управляли «Сбер» и VK. После раздела активов в августе 2022 года источники РБК говорили, что «Сбер» не станет единоличным владельцем холдинга, а намерен привлечь консорциум инвесторов. В мае 2023-го миноритарием «О2О Холдинга» стал продюсер «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков. Сам холдинг на 99,54% принадлежит АО «Еком Технологии», ещё 0,46% владеет ООО «Еком Инвестиции». Полная структура акционеров не раскрывается.
- «Сберу» ещё в апреле 2022 года попал под блокирующие санкции США — после этого он вышел из состава акционеров части своих активов. Тогда же App Store удалил приложение банка, а после — несколько его копий. Также магазин удалял приложения «Звука», «2ГИС» (вернули в апреле 2023-го), Okko (вернули в августе 2023-го).
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Сбер за жопу взяли)
Смысл в каршеринге если он подорожал на столько, что такси дешевле и удобнее.
Такси не дешевле, почти всегда в два раза дешевле на каршере доехать.
Сейчас даже сравнил поездку до дома: на не самом дешевом авто каршеры 300р ровно по фиксу; такси 625р.
Это в каком городе? Поездка на каршеринге стоит 13-15 рублей минута. Такси эконом тоже самое примерно. Только если повышенный спрос, то может процентов на 20% дешевле, но это же надо идти до машины, потом парковку искать.
В Москве такси минимум 600-1000р за поездку. Карш 300-500
Москва.
Машины стоят в 90% случаев когда я планирую поездку, максимум в 5 минутах ходьбы.
Я Вам про цены в моменте написал. Есть авто у дели, сити и белки до 9₽. Плюс фикс иногда дешевле получается чем поминутно.
Убер возьми а не трусики
495р
Это только если у вас есть парковка, где каршер поставить.
Часто бывало, что поездка на каршере минут пять–десять, а потом полчаса объезд района в попытках приткнуть его хоть куда-нибудь.
Ну и пьяным явно лучше на такси ехать. Я не адепт каршеры, но когда есть возможность сэкономить на поездке, я поеду на нем.
Смотря в какие зоны ездить и каким именно пользоваться. Чаще всего у меня лично карш выходит в два раза дешевле.
Вы из какого города? В Москве сейчас проехать 5 мин на такси может 500 рублей стоить легко вообще)
Уехало 🤷🏻♂️
Я смотрю, все так расстроились из-за пропажи😂
это нечестно
Apple, как обычно, угощает своих клиентов голубцами с известной субстанцией. Не забывая взимать с них побольше денег.
Им лучше виднее, что нужно их клиентам.
Эпл угостил пользователей пирожком с говном
А Самокат и Кухня на районе остались?
на месте
На районе.
Очевидно
Те, кто пользуются каршерингом, поддерживают СВО рублем
Потому что этот каршеринг принадлежит одному мистеру Х
…..
Да и вообще, зачем вам этот ваш еаный котшеринг?
Общественный транспорт с амбре, зато можно не платить
С каких пор можно не платить?
Зато в ру сторе есть, хватит
Это который для хуавея?
У андроида всё хорошо, как обычно.