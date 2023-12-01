Также приложение всё ещё доступно в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore. Сейчас компания разбирается в причинах инцидента и ищет «альтернативные пути установки» сервиса.

«Ситидрайв» входит вместе с «Самокатом» и «Кухней на районе» в «О2О Холдинг», которым совместно управляли «Сбер» и VK. После раздела активов в августе 2022 года источники РБК говорили, что «Сбер» не станет единоличным владельцем холдинга, а намерен привлечь консорциум инвесторов. В мае 2023-го миноритарием «О2О Холдинга» стал продюсер «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков. Сам холдинг на 99,54% принадлежит АО «Еком Технологии», ещё 0,46% владеет ООО «Еком Инвестиции». Полная структура акционеров не раскрывается.