Приложение «Сбермаркета» пропало из App Store Статьи редакции
По какой причине — пока неизвестно.
- Компания удаление не комментировала. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в пресс-службу. Приложение «Мегамаркета» на момент публикации всё ещё доступно.
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США ещё в апреле 2022 года и после этого вышел из состава акционеров части своих активов. Тогда же из App Store удалили приложение банка, а после — несколько его копий. Из магазина исчезали и сервисы «Звук», «2ГИС» и Okko. Последние два вернули в апреле и августе 2023 года соответственно.
- Сегодня днём, 1 декабря 2023 года, из App Store также пропал сервис аренды автомобилей «Ситидрайв». Он входит в «О2О Холдинг», которым раньше совместно управляли «Сбер» и VK. После раздела активов холдинг на 99,54% принадлежит АО «Еком Технологии» и на 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Полная структура акционеров не раскрывается.
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И все таки взяли за жопу))
В акурат в пятницу вечером)
По ходу следующий – самокат на очереди
Возможно)
День пропаж. Нам нужен он!
Почему нельзя ввести санкции против AppStore. И все хана апп стору
Признать Apple экстремисткой организацией сразу
Лица депутата с Айфоном имиджировал ?
И яблоки запретить надкусанные, теперь только нарезать можно
Можно, вводи..
Пока вроде доступно
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/id1438856489?l=en-GB
Это другое
Установил, pr акция удалась 😃😆
Удаляйте.
Это самое ссаное, что есть на свете. Срыв доставок, отмена заказов со стороны Мегамаркета, звонки усталых курьеров «Вы далеко, я к вам не поеду»...
Редкая дрянь, просто заливают деньгами.
Как и весь Сбер.
Посмотрела , просто переименованый в Мегамаркет теперь
Сбермегамаркет ≠ сбермаркет
А да ? Ошиблась , не пользовалась ни тем, ни тем , у меня самокат и вв в приоритете
Мегамаркет - это другое приложение:) Но факт в том, что в нем можно было всегда заказать и продукты через Сбермаркет
Сидим дома, сосем палец, ведь пропал магаз
P.s. всем насрать
Что-то запоздали с удалением.
Гавно потому что
Не выдержало конкуренции и пропало.
В этот момент в компании Яндекс …
Кто-то теряет, кто-то находит. Может стоит подумать почему?