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Полина Лааксо

Приложение «Сбермаркета» пропало из App Store Статьи редакции

По какой причине — пока неизвестно.

  • Компания удаление не комментировала. Редакция vc.ru обратилась за комментарием в пресс-службу. Приложение «Мегамаркета» на момент публикации всё ещё доступно.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США ещё в апреле 2022 года и после этого вышел из состава акционеров части своих активов. Тогда же из App Store удалили приложение банка, а после — несколько его копий. Из магазина исчезали и сервисы «Звук», «2ГИС» и Okko. Последние два вернули в апреле и августе 2023 года соответственно.
  • Сегодня днём, 1 декабря 2023 года, из App Store также пропал сервис аренды автомобилей «Ситидрайв». Он входит в «О2О Холдинг», которым раньше совместно управляли «Сбер» и VK. После раздела активов холдинг на 99,54% принадлежит АО «Еком Технологии» и на 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Полная структура акционеров не раскрывается.

#новости #appstore #сбер #сбермаркет

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24 комментария
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 Mr Black

И все таки взяли за жопу))
В акурат в пятницу вечером)

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Иностранный агент

По ходу следующий – самокат на очереди

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Mr Black

Возможно)

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Вадим Д.

День пропаж. Нам нужен он!

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Колян

Почему нельзя ввести санкции против AppStore. И все хана апп стору

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Артем Иванов

Признать Apple экстремисткой организацией сразу

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Бомж

Лица депутата с Айфоном имиджировал ?

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виктор сикрит

И яблоки запретить надкусанные, теперь только нарезать можно

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Пётр Петров

Можно, вводи..

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Dotya Oof

Пока вроде доступно

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/id1438856489?l=en-GB

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Иностранный агент

Это другое

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Yury Kotov

Установил, pr акция удалась 😃😆

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Буквоед

Удаляйте.
Это самое ссаное, что есть на свете. Срыв доставок, отмена заказов со стороны Мегамаркета, звонки усталых курьеров «Вы далеко, я к вам не поеду»...
Редкая дрянь, просто заливают деньгами.

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Иностранный агент

Как и весь Сбер.

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Ksenia Katyhina

Посмотрела , просто переименованый в Мегамаркет теперь

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Иностранный агент

Сбермегамаркет ≠ сбермаркет

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Ksenia Katyhina

А да ? Ошиблась , не пользовалась ни тем, ни тем , у меня самокат и вв в приоритете

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Артем Фетисов

Мегамаркет - это другое приложение:) Но факт в том, что в нем можно было всегда заказать и продукты через Сбермаркет

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Владислава

Сидим дома, сосем палец, ведь пропал магаз
P.s. всем насрать

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Анон Аноныч

Что-то запоздали с удалением.

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alexrec

Гавно потому что

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Пётр Петров

Не выдержало конкуренции и пропало.

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Игрушка отчима

В этот момент в компании Яндекс …

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Илья Попов

Кто-то теряет, кто-то находит. Может стоит подумать почему?

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21 комментарий
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