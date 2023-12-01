Из App Store удалили приложение РЖД для покупки билетов на поезда Статьи редакции
Уже третий российский сервис, удалённый из магазина за сутки.
Об этом сообщила сама компания. Тем пользователям, у которых уже есть приложение «РЖД Пассажирам», посоветовали не обновлять его и не переустанавливать, потому что «новое скачать не получится».
- Приложение на Android всё ещё доступно, также билеты можно купить на сайте и в его мобильной версии. Причины, по которым пропал сервис на iOS, не уточняются.
- Это уже третье российское приложение, удалённое из App Store 1 декабря 2023 года. В этот же день из магазина пропали сервис аренды автомобилей «Ситидрайв» и сервис доставки продуктов «Сбермаркет».
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Норм так в apple готовились,сбер,ржд….интересно что дальше будет.
vc, dtf 🙏
Имхо в итоге санкции лягут на все крупные компании РФ и приложения. Просто решили они походу на пакеты разделить)
Воздуха не отключат?🙄
да, с Apple все тяжелее жить в РФ. если оплату всякой хни можно обойти и накостылить, то вот с приложениями совсем грустно.
если целая "экосистема" Apple - переходить грустно куда то. если только айфончик, то возможно имеет смысл будет в будущем подумать о переходе на андройд.
Так это же огонь по своим - по заднеприводным. Куда смотрят западные правозащитники??
Достаточно не жить в рф и все ок становится, оплачивать телефонами, карты везде пашут
Экосистема эпл это как кольцо всевластия в лотр походу) сначала затянули, а теперь угнетают)
"Причины, по которым пропал сервис на iOS, не уточняются."
Нет надобности уточнить - и так всем известно.
Астрологи объявили неделю удалений всякого из App Store.
Запретить астрологию!
Ждем удаление Aeroexpress, всех а/к, Почты РФ, Мой налог, Госуслуг.
Озона Ямаркета и ВВ.
Госуслуги уже
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Теперь из Саратова выбраться совсем невозможно
Откуда у тебя в Саратове ифон?
Хорошая новость. Дома сидите епт
Ладно, если выйдут на улице, что там делать будут?
Никто так хорошо не продавал Хуавей, как конгресс США.
А что продажи сильно выросли?) Вроде в соседних новостях только отрицательный прорыв экспорта
Санкции нам только на пользу!
Ждём, когда придут "на проекте с" и начнут вопрошать, за что же так с РЖД.
С РЖД теперь будет все не так - они обновлялм приложение на ios редко (в отличие от всяких Озонов и Маркетов) и по делу.
Как правило, без обновления прога на ios не давала оплачивать билеты (тупо ошибка выдавалась). И так было лет 10 минимум.
Поэтому что будет сейчас - непонятно.
Пока что камень выигрывает
Вот такой покупаешь 15 Pro Max титан для натуралов за 100+, и потом выслушивай насмешки от владельцев альтернативных платформ, что и на поезд купить билеты не можешь через приложение.
P.S. Аэрофлот уже давно сдался и сделал убогий ярлык на веб
Т.е у тебя яблоко и ты не гей?
И как быть? Тем более когда выучил питон и английский.
Тим Кук думает, что нельзя будет заказать билеты, через браузер?
Только об этом и думает
Лично Путину мстят, полагаю. Обычные граждане тут ни при чем
Абсолютно согласна. Обычные граждане только сильнее ненавидеть начнут тех, кто вводит санкции и удаляет приложения.
Не может теперь билеты на свой бронепоезд взять
Ну все, теперь не покатаешься на поезде
Есть веб версия и пк версия, никаких проблем)
По нынешним законам 3,14-да-раз-ов приравняли к экстремистам.
Apple вы экстремисты после этого.
- Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Apple удаляет российские приложения.
- А-а.. а почему удаляет?
- пи.. Экстремисты, сэр.
А может apple удалит app store?
Это ответ на 12кк штраф
Да, тоже об этом подумал. Но по этой логике и остальные аппс могут поудалять?
Ну и как теперь в киргизию уехать?))
на велике
Это просто геноцид какой-то... И русофобия. Оштрафуйте их еще раз и запретите въезд в РФ.
Да и хуй с ним
Кстати проблема легко решается путем продажи билетов через приложения партнеров. По типу того, как авиасейлз продает билеты аэрофлота и прочих
А в чем проблема пользоваться Imazing?
«Однако худшая часть технологий Apple — это не громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин, а для резервного копирования ваших данных вы можете использовать только iCloud», — отметил Дуров.
А то что США напрямую у РФ покупает ядерное топливо, минеральные удобрения, палладий, платину в гигантских количествах. Это другое?
Титан еще. Для своих боингов. Пусть полетают пока)
Уверен, что если Главсектант вообще все приложения для РФ заблочит - местные адепты один хуй будут и дальше ходить на мессы и восхвалять эти эмэйзинг-устройства.
Компания Apple считает, что телефон нужен только для звонков!!!