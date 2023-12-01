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Евгения Евсеева

Из App Store удалили приложение РЖД для покупки билетов на поезда Статьи редакции

Уже третий российский сервис, удалённый из магазина за сутки.

  • Об этом сообщила сама компания. Тем пользователям, у которых уже есть приложение «РЖД Пассажирам», посоветовали не обновлять его и не переустанавливать, потому что «новое скачать не получится».

  • Приложение на Android всё ещё доступно, также билеты можно купить на сайте и в его мобильной версии. Причины, по которым пропал сервис на iOS, не уточняются.
  • Это уже третье российское приложение, удалённое из App Store 1 декабря 2023 года. В этот же день из магазина пропали сервис аренды автомобилей «Ситидрайв» и сервис доставки продуктов «Сбермаркет».

#новости #appstore #ржд

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97 комментариев
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 Mr Black

Норм так в apple готовились,сбер,ржд….интересно что дальше будет.

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ъуъ

vc, dtf 🙏

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13 комментариев
Денис Фоминов

Имхо в итоге санкции лягут на все крупные компании РФ и приложения. Просто решили они походу на пакеты разделить)

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1 комментарий
Илья Попов

Воздуха не отключат?🙄

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Leonid Bushuev

да, с Apple все тяжелее жить в РФ. если оплату всякой хни можно обойти и накостылить, то вот с приложениями совсем грустно.
если целая "экосистема" Apple - переходить грустно куда то. если только айфончик, то возможно имеет смысл будет в будущем подумать о переходе на андройд.

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Иванов Иван

Так это же огонь по своим - по заднеприводным. Куда смотрят западные правозащитники??

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3 комментария
Pavel Chernev

Достаточно не жить в рф и все ок становится, оплачивать телефонами, карты везде пашут

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9 комментариев
Денис Фоминов

Экосистема эпл это как кольцо всевластия в лотр походу) сначала затянули, а теперь угнетают)

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Илья Попов

"Причины, по которым пропал сервис на iOS, не уточняются."
Нет надобности уточнить - и так всем известно.

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Вадим Д.

Астрологи объявили неделю удалений всякого из App Store.

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Илья Попов

Запретить астрологию!

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Риэлтор не нужен!

Ждем удаление Aeroexpress, всех а/к, Почты РФ, Мой налог, Госуслуг.
Озона Ямаркета и ВВ.

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Sanya

Госуслуги уже

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5 комментариев

Комментарий удален модератором

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Даниил Оберлев

Теперь из Саратова выбраться совсем невозможно

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Alexey Nenastev

Откуда у тебя в Саратове ифон?

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3 комментария
Yur

Хорошая новость. Дома сидите епт

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Илья Попов

Ладно, если выйдут на улице, что там делать будут?

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1 комментарий
Адам Ньюман

Никто так хорошо не продавал Хуавей, как конгресс США.

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Случайные фотографии

А что продажи сильно выросли?) Вроде в соседних новостях только отрицательный прорыв экспорта

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1 комментарий
Пётр Петров

Санкции нам только на пользу!

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Александр Озерцов

Ждём, когда придут "на проекте с" и начнут вопрошать, за что же так с РЖД.

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Риэлтор не нужен!

С РЖД теперь будет все не так - они обновлялм приложение на ios редко (в отличие от всяких Озонов и Маркетов) и по делу.
Как правило, без обновления прога на ios не давала оплачивать билеты (тупо ошибка выдавалась). И так было лет 10 минимум.
Поэтому что будет сейчас - непонятно.

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Пользователь VC

Пока что камень выигрывает

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Alexey

Вот такой покупаешь 15 Pro Max титан для натуралов за 100+, и потом выслушивай насмешки от владельцев альтернативных платформ, что и на поезд купить билеты не можешь через приложение.
P.S. Аэрофлот уже давно сдался и сделал убогий ярлык на веб

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Pavel Grishunin

Т.е у тебя яблоко и ты не гей?

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7 комментариев
Иван

И как быть? Тем более когда выучил питон и английский.

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Роман

Тим Кук думает, что нельзя будет заказать билеты, через браузер?

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Пётр Петров

Только об этом и думает

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Алеоп

Лично Путину мстят, полагаю. Обычные граждане тут ни при чем

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Eva

Абсолютно согласна. Обычные граждане только сильнее ненавидеть начнут тех, кто вводит санкции и удаляет приложения.

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1 комментарий
Сергей И

Не может теперь билеты на свой бронепоезд взять

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Репин

Ну все, теперь не покатаешься на поезде

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Антон Казанцев

Есть веб версия и пк версия, никаких проблем)

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3 комментария
Твой Хозяин

По нынешним законам 3,14-да-раз-ов приравняли к экстремистам.
Apple вы экстремисты после этого.

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Твой Хозяин

- Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Apple удаляет российские приложения.
- А-а.. а почему удаляет?
- пи.. Экстремисты, сэр.

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Boyman 1

А может apple удалит app store?

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Dmitriy Mirovodin

Это ответ на 12кк штраф

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Vlad

Да, тоже об этом подумал. Но по этой логике и остальные аппс могут поудалять?

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Flame Host

Ну и как теперь в киргизию уехать?))

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Leo Uvarov

на велике

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debil
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Uuno Turhapuro

Это просто геноцид какой-то... И русофобия. Оштрафуйте их еще раз и запретите въезд в РФ.

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А10

Да и хуй с ним

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Алексей К

Кстати проблема легко решается путем продажи билетов через приложения партнеров. По типу того, как авиасейлз продает билеты аэрофлота и прочих

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Родион Типцов - Все о трафике

А в чем проблема пользоваться Imazing?

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Beton

«Однако худшая часть технологий Apple — это не громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин, а для резервного копирования ваших данных вы можете использовать только iCloud», — отметил Дуров.

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Колян

А то что США напрямую у РФ покупает ядерное топливо, минеральные удобрения, палладий, платину в гигантских количествах. Это другое?

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Evgeny

Титан еще. Для своих боингов. Пусть полетают пока)

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Слегка Придурковатый

Уверен, что если Главсектант вообще все приложения для РФ заблочит - местные адепты один хуй будут и дальше ходить на мессы и восхвалять эти эмэйзинг-устройства.

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Владимир Гусев

Компания Apple считает, что телефон нужен только для звонков!!!

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94 комментария
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