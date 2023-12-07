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Артур Томилко

WhatsApp* добавил исчезающие после прослушивания голосовые сообщения Статьи редакции

До этого функция одноразового просмотра работала только для фото и видео.

  • Сервис сообщил в своём блоге, что «в ближайшие несколько дней» пользователи смогут настроить автоматическое удаление голосовых сообщений после того, как их прослушает получатель
  • Функция «Просмотр один раз», которая с 2021 года доступна для фото и видео, также начнёт поддерживать аудиосообщения. Чтобы воспользоваться ей, нужно нажать значок «1», который появляется во время записи голосового сообщения, писало издание WABetaInfo во время тестирования в октябре 2023-го.
Скриншоты WABetaInfo
  • В ноябре 2023 года WhatsApp* представил голосовые чаты для групп с более чем 32 участниками. Они позволяют инициировать общение без звонка каждому участнику, а все беседы защищены сквозным шифрованием.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

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104 комментария
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 Александр

Теперь ждём исчезающие перед прослушиванием)

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Император Нолимоций

Как раз хотел написать: а можно, чтобы удалялись до прослушивания? Нужно как-то отучать людей от этой х...ты.

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Nikolay Skidanov

а еще лучше до отправки

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1 комментарий
Олег

Я даже не жду, бессмысленное приложение для связи лишь пожилыми родственниками

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3 комментария
Амбассадор Черноголовки

Нужная функция. Можно послать начальника на хер, а потом — хоба — сообщения нет, значит, ему это показалось!

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Сергей Леопольдович

Слабак. Если у тебя стальные они, сообщение должно остаться!

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1 комментарий
От Себя Добавлю

Ой, как я это не люблю, сейчас начнется: я с первого раза не пойму что мне в голосовом сказали и буду просить перезаписать. Зачем вы это сделали?

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Alex Melnikoff

это хитрая стратегия научить любителей голосовых писать текстом))

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1 комментарий
Antny Slmv

Вообще апдейт чистейшая глупость, непонятно что эта фича даст. Лучше сразу самоудаление мессенджера после установки.

Типа, вот вам голосовые, вы же просили и следом демонстрация их презрительного к ним отношение.

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2 комментария
Vania Ivanov

Интересно, вотсап помойке это поможет 🤔

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Олег

Не поможет, им уже вряд ли что то поможет

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3 комментария
Леонид Бережной

У меня основная переписка в Ватсаппе.
Телега всегда на беззвучки, т.к. нужна только для прочтения каналов и пересылки этих новостей своим близким. Ну и для анонимной переписки без зассвета номера

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Fred Han

Причём тут сука vc.ru?

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Андрей

Действительно.

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Роман Соловьев

При чем тут Fred Han?

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Олег

Вот такой же вопрос, большинство новостей вообще не к селу не к городу

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Maria Skvortsova

При чём тут "причем"?

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Невероятный Блондин

О, прям как у нас в iMessages

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Alex Melnikoff

когда эппл осилит не через смс отправлять на другие устройства? чуть ранее, чем никогда?

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51 комментарий
Филипп Гаврилов

Для семьи я выбираю лучшее

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Слегка Придурковатый

А у меня все голосовые исчезают ещё до прослушивания. Шах и мат, звероящер!

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Alex Melnikoff

для хозяев своих слов, хочешь дам, хочешь обратно заберу
а еще ослик предупреждал, что переданные данные останется в интернете навсегда

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Maksim L

Отличная идея. Особенно удобно, когда находишься в шумном месте и не расслышал

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Олег

Не понимаю какой смысл вотсап пытается что то придумывать, приложение ужасное, и все дополнения и обновы которые туда вводят не помогут ему занять лидерство

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Следствие вели

Так он и так лидер, что ему занимать

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Occultus Observator

Функция больше для галочки, нежели для практического использования.

Обычно голосовыми записывают «пачкой» или без остановки на более чем минуту с остановками и прерываниями, которые после прослушивание приходиться иногда переслушивать, чтобы все детали запомнить.

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Сергей Леопольдович
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Krem-brulee

Всё это баловство для детей. Вот когда появятся исчезающие жиры, тогда да

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Yoyo

ТЗ удобно посылать будет ))

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Тоже хочу

фича ради фичи.. в чем суть то?

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Тоже хочу

фича ради фичи.. в чем суть то?

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Олег

Да нет тут сути, пытаются что то выпускать и делать а по сути бессмысленно

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Бобер Бобров

Это для секретных агентов и наркодиллеров

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Ияза Гара

Вот это да! А можно принудительно? Чтобы очередная мамаша в родительской группе, изливая поток сознания, не смогла его распространить больше чем на одного человека?

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Lmao

в пакете Яровой они всё равно хранятся еще полгода

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Mikhail Pavlov

Хорошо хоть черно-белым переслал быть)

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Алеоп

Нейронку бы еще, по распознаванию и автоматическому удалению гифок перекочевавших из Одноклассников

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Николай Гончаров

Ватсаппу бы посмотреть на Телеграм и просто взять лучшее. Скорость внедрения новых функций похожа на обновление модельного ряда у АвтоВАЗа.

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Serge Demichev

И в чем смысл? Все уже поняли, что ватсап дырявый с кучей бэкдоров…

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Yur

Зачем нужны голосовые

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Philipp Novikov
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Владимир Козырев

похоже на то, что за денежку можно будет заставить их не исчезать

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