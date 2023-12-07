WhatsApp* добавил исчезающие после прослушивания голосовые сообщения Статьи редакции
До этого функция одноразового просмотра работала только для фото и видео.
- Сервис сообщил в своём блоге, что «в ближайшие несколько дней» пользователи смогут настроить автоматическое удаление голосовых сообщений после того, как их прослушает получатель
- Функция «Просмотр один раз», которая с 2021 года доступна для фото и видео, также начнёт поддерживать аудиосообщения. Чтобы воспользоваться ей, нужно нажать значок «1», который появляется во время записи голосового сообщения, писало издание WABetaInfo во время тестирования в октябре 2023-го.
- В ноябре 2023 года WhatsApp* представил голосовые чаты для групп с более чем 32 участниками. Они позволяют инициировать общение без звонка каждому участнику, а все беседы защищены сквозным шифрованием.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Теперь ждём исчезающие перед прослушиванием)
Как раз хотел написать: а можно, чтобы удалялись до прослушивания? Нужно как-то отучать людей от этой х...ты.
а еще лучше до отправки
Я даже не жду, бессмысленное приложение для связи лишь пожилыми родственниками
Нужная функция. Можно послать начальника на хер, а потом — хоба — сообщения нет, значит, ему это показалось!
Слабак. Если у тебя стальные они, сообщение должно остаться!
Ой, как я это не люблю, сейчас начнется: я с первого раза не пойму что мне в голосовом сказали и буду просить перезаписать. Зачем вы это сделали?
это хитрая стратегия научить любителей голосовых писать текстом))
Вообще апдейт чистейшая глупость, непонятно что эта фича даст. Лучше сразу самоудаление мессенджера после установки.
Типа, вот вам голосовые, вы же просили и следом демонстрация их презрительного к ним отношение.
Интересно, вотсап помойке это поможет 🤔
Не поможет, им уже вряд ли что то поможет
У меня основная переписка в Ватсаппе.
Телега всегда на беззвучки, т.к. нужна только для прочтения каналов и пересылки этих новостей своим близким. Ну и для анонимной переписки без зассвета номера
Причём тут сука vc.ru?
Действительно.
При чем тут Fred Han?
Вот такой же вопрос, большинство новостей вообще не к селу не к городу
При чём тут "причем"?
О, прям как у нас в iMessages
когда эппл осилит не через смс отправлять на другие устройства? чуть ранее, чем никогда?
Для семьи я выбираю лучшее
А у меня все голосовые исчезают ещё до прослушивания. Шах и мат, звероящер!
для хозяев своих слов, хочешь дам, хочешь обратно заберу
а еще ослик предупреждал, что переданные данные останется в интернете навсегда
Отличная идея. Особенно удобно, когда находишься в шумном месте и не расслышал
Не понимаю какой смысл вотсап пытается что то придумывать, приложение ужасное, и все дополнения и обновы которые туда вводят не помогут ему занять лидерство
Так он и так лидер, что ему занимать
Функция больше для галочки, нежели для практического использования.
Обычно голосовыми записывают «пачкой» или без остановки на более чем минуту с остановками и прерываниями, которые после прослушивание приходиться иногда переслушивать, чтобы все детали запомнить.
Всё это баловство для детей. Вот когда появятся исчезающие жиры, тогда да
ТЗ удобно посылать будет ))
фича ради фичи.. в чем суть то?
фича ради фичи.. в чем суть то?
Да нет тут сути, пытаются что то выпускать и делать а по сути бессмысленно
Это для секретных агентов и наркодиллеров
Вот это да! А можно принудительно? Чтобы очередная мамаша в родительской группе, изливая поток сознания, не смогла его распространить больше чем на одного человека?
в пакете Яровой они всё равно хранятся еще полгода
Хорошо хоть черно-белым переслал быть)
Нейронку бы еще, по распознаванию и автоматическому удалению гифок перекочевавших из Одноклассников
Ватсаппу бы посмотреть на Телеграм и просто взять лучшее. Скорость внедрения новых функций похожа на обновление модельного ряда у АвтоВАЗа.
И в чем смысл? Все уже поняли, что ватсап дырявый с кучей бэкдоров…
Зачем нужны голосовые
похоже на то, что за денежку можно будет заставить их не исчезать