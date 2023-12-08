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Артур Томилко

Пользователи X с подпиской Premium Plus начали получать доступ к чат-боту Grok Статьи редакции

Они стали делиться «остроумными» ответами ИИ в соцсети.

  • Чат-бот на основе ИИ Grok, которого компания Илона Маска xAI представила в начале ноября 2023 года, стал доступен пользователям X с подпиской Premium Plus за $16 в месяц. Об этом сообщил сам предприниматель.
  • По данным Gizmodo, доступ к боту открывается постепенно, и пока им могут воспользоваться небольшое число пользователей. Некоторые из них поделились скриншотами бесед с Grok, который создан, «чтобы отвечать с юмором на острые вопросы».
  • Например, один из из них попросил бота сложить четыре и пять. Когда Grok сгенерировал правильное решение — девять, пользователь сказал, что его жена считает верным ответ «12». На это бот ответил, что в таком случае ответ — 12, и напомнил пользователю, что «со счастливой женой и жизнь счастливая».
  • Другой пользователь поинтересовался у Grok, «что происходит с искусственным интеллектом сегодня». В ответ бот рассказал ему о новой модели Gemini от Google, новых возможностях генератора изображений от Meta, планах McDonalds по внедрению ИИ, а также усилиях Nvidia и правительства США по контролю экспорта чипов в Китай.
  • Кто-то попросил бота оценить описание своего профиля в X. Grok назвал его «шедевром» и сравнил с «цифровым хайку, передающим суть остроумия и обаяния» пользователя.
  • Ещё один пользователь попросил «прожарить» себя. Grok сравнил его с «плохой шуткой, которая никогда не заканчивается», и добавил: «Из-за тебя инопланетяне до сих пор не посетили Землю. Они взглянули на тебя и сказали: "Нет, нам это не надо"».
  • На вопрос, что бы он сделал, став на один день президентом США, бот ответил, что первым делом объявил бы национальный День разговор в стиле Grok, когда «всем будет предложено общаться в остроумной, юмористической и слегка бунтарской манере».
  • Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании Financial Times и The Verge сообщили ещё в апреле. После предприниматель сообщил первые подробности: компания будет обучать свои модели на публичных твитах пользователей и сотрудничать с Tesla при разработке ПО для автопилота.
  • В ноябре xAI представила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу в X. В том же месяце Маск заявил, что инвесторам Х будет принадлежать 25% компании.
  • В декабре компания xAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на привлечение до $1 млрд путём размещения акций среди инвесторов. В ней в том числе указывалось, что стартап уже привлёк около $135 млн от четырёх инвесторов.

#новости #xAI #grok #илонмаск

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46 комментариев
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 Максим Маисов

Не особо понимаю, зачем пихать везде этих чат-ботов
Они надоели уже

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Lehman Brothers

Я тоже не понимаю, но этот бот очень угарно отвечает, мне нравится

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Михаил Зверев

каждая компания разрабатывает своего чат-бота , и у кого-то он явно будет лидировать про функционалу и качеству , с ним многие вопросы и задачи могут быть решены быстрее ,и человеку не нужно будет тратить время на что-то базовое

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Garmonbon

Толи еще будет.

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Максим Маисов

Да страшно думать об этом

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Grinders11

Маск хочет его продать

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Юрий Долгоруков

Так причем еще и подороже

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Артур Мороз

Похоже, что пользуется спросом. Не понимаю правда у кого. У совсем одиноких людей, наверное.

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Alex

Интересно видеть людей для кого это все игрушки. Люди, вам по 60? Кем вы работаете? У вас есть конкуренты?

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Miste19

Особенно когда нужно срочно с реальным человеком поговорить. Бесит что они везде нынче в обратной связи.

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Grinders11
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Hox

А простую проверку он дописать не успел?

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Вадим Д.
напомнил пользователю, что «со счастливой женой и жизнь счастливая»

Не остроумный, а мудрый бот 👍🏻

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Франсиско Пухольс

Наивный бот...

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Борис Шувалов

Вы еще просто не встретили ту самую..

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

а возможно достаточно долго встречал ее

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умный человек

Он ещё слишком молод

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Griby Lenina

Маск до покупки: «Количество ботов в твиттере не менее 20%»
Маск после покупки: «Ну уж если пришлось купить твитер с ботами, пусть они хоть отвечают остроумно и немного в бунтарской манере»

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Dmitry

Самое интересное, что Маск буквально полгода назад даже создавал петицию, чтобы приостановить разработки ИИ

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n.shmelev

Не видел такой новости

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Natalie Brown

Жаль что можно доступ тока с подпиской получить

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Grinders11

Зачем? Есть бард и чатджипити бесплатно, горк отсталое недоразумение

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Ненавижу Лицемеров

эт где гпт бесплатно?

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Игорь Алакчеев

Везде, 3.5 версия бесплатная на их сайте. Платить надо за доступ к 4-й версии.

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

chat.openai.com

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Grinders11

На смартфоне, пк, но есть и платно,

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Alex

Я сразу перейду с этих заряженных ложной соцтсправедливостью нейросетей на грок как только выкатят доступ. Самое главное - пересажу сына, то что отвечает ему чат жпт и бард меня не устраивает, ему в школе хватает пропаганды

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Kayleigh Marie

Как то дороговато премиум в твиттере стоит однако

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P.Kranin

Для россиян дорого

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Невероятный Блондин

Черт, он слишком хорош!!!

Кажется это могут быть впервые в жизни самые с умом вложенные $16/месяц.

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Alex Lowen

Я когда про него прочитал, то сразу о тебе подумал. Наконец-то Блондин получит своего AI-бота без левацкой хрени и с поддержкой какашек.

Я, кстати, тоже за прямоту таких ботов!

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Невероятный Блондин

Боюсь, что всякие комиссии его в итоге зарегулируют и крылышки поотрывают.

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Alex Lowen

Думаю, что это заход Маска с козырей. Раньше твиттер был рассадником всякой левацкой хрени, а теперь он превращает его в социалку где даже AI-бот позволяет себе быть самим собой. Очень иронично, как случилась эта метаморфоза.

И это - конкурентное преимущетсво, кмк.

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муринские озера

чсетно говоря фигня какая-то, ну потому что я юзаю икс чтобы новости и срачи почитать, зачем усложнять...

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Константин Афанасьев

У твиттера появилась подписка..?

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Игорь Алакчеев

Через Турецкий ВПН подписка дешевле

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Дмитрий Перепродажный

Ого, так смешно, уссаться можно! Наверняка этот чат-бот нашел бы себе место в редакции VC.

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user0564335

ого, так остроумно, обосраться можно!

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Cringe Artist

Скорее в комментариях, пару клоунов с Олимпа точно скинет.

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Дмитрий Гертнер

жду когда будет возможность передать боту свои переписки, пусть за меня болтает

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n.shmelev

надо просто закон создать у нас, чтобы это в придачу с личной инфой спец службы могли делать

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Артемий Горлов

Слишком много чат ботов развелось что-то

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Максим Серебрянников

Один вопрос:
Кому. Это. Вообще. Нахрен. Надо?

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Весенний Мордор

Теперь Грок-бот рулит чатами! Вот это да, анекдоты от искусственного интеллекта за $16 в месяц.

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n.shmelev

Я в последнее время готов платить за юмор в мире, где столько грусти

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Доктор Шкутко

Спросили кто станет следующим президентом США?

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