Пользователи X с подпиской Premium Plus начали получать доступ к чат-боту Grok Статьи редакции
Они стали делиться «остроумными» ответами ИИ в соцсети.
- Чат-бот на основе ИИ Grok, которого компания Илона Маска xAI представила в начале ноября 2023 года, стал доступен пользователям X с подпиской Premium Plus за $16 в месяц. Об этом сообщил сам предприниматель.
- По данным Gizmodo, доступ к боту открывается постепенно, и пока им могут воспользоваться небольшое число пользователей. Некоторые из них поделились скриншотами бесед с Grok, который создан, «чтобы отвечать с юмором на острые вопросы».
- Например, один из из них попросил бота сложить четыре и пять. Когда Grok сгенерировал правильное решение — девять, пользователь сказал, что его жена считает верным ответ «12». На это бот ответил, что в таком случае ответ — 12, и напомнил пользователю, что «со счастливой женой и жизнь счастливая».
- Другой пользователь поинтересовался у Grok, «что происходит с искусственным интеллектом сегодня». В ответ бот рассказал ему о новой модели Gemini от Google, новых возможностях генератора изображений от Meta, планах McDonalds по внедрению ИИ, а также усилиях Nvidia и правительства США по контролю экспорта чипов в Китай.
- Кто-то попросил бота оценить описание своего профиля в X. Grok назвал его «шедевром» и сравнил с «цифровым хайку, передающим суть остроумия и обаяния» пользователя.
- Ещё один пользователь попросил «прожарить» себя. Grok сравнил его с «плохой шуткой, которая никогда не заканчивается», и добавил: «Из-за тебя инопланетяне до сих пор не посетили Землю. Они взглянули на тебя и сказали: "Нет, нам это не надо"».
- На вопрос, что бы он сделал, став на один день президентом США, бот ответил, что первым делом объявил бы национальный День разговор в стиле Grok, когда «всем будет предложено общаться в остроумной, юмористической и слегка бунтарской манере».
- Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании Financial Times и The Verge сообщили ещё в апреле. После предприниматель сообщил первые подробности: компания будет обучать свои модели на публичных твитах пользователей и сотрудничать с Tesla при разработке ПО для автопилота.
- В ноябре xAI представила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу в X. В том же месяце Маск заявил, что инвесторам Х будет принадлежать 25% компании.
- В декабре компания xAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на привлечение до $1 млрд путём размещения акций среди инвесторов. В ней в том числе указывалось, что стартап уже привлёк около $135 млн от четырёх инвесторов.
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Не особо понимаю, зачем пихать везде этих чат-ботов
Они надоели уже
Я тоже не понимаю, но этот бот очень угарно отвечает, мне нравится
каждая компания разрабатывает своего чат-бота , и у кого-то он явно будет лидировать про функционалу и качеству , с ним многие вопросы и задачи могут быть решены быстрее ,и человеку не нужно будет тратить время на что-то базовое
Толи еще будет.
Да страшно думать об этом
Маск хочет его продать
Так причем еще и подороже
Похоже, что пользуется спросом. Не понимаю правда у кого. У совсем одиноких людей, наверное.
Интересно видеть людей для кого это все игрушки. Люди, вам по 60? Кем вы работаете? У вас есть конкуренты?
Особенно когда нужно срочно с реальным человеком поговорить. Бесит что они везде нынче в обратной связи.
А простую проверку он дописать не успел?
Не остроумный, а мудрый бот 👍🏻
Наивный бот...
Вы еще просто не встретили ту самую..
а возможно достаточно долго встречал ее
Он ещё слишком молод
Маск до покупки: «Количество ботов в твиттере не менее 20%»
Маск после покупки: «Ну уж если пришлось купить твитер с ботами, пусть они хоть отвечают остроумно и немного в бунтарской манере»
Самое интересное, что Маск буквально полгода назад даже создавал петицию, чтобы приостановить разработки ИИ
Не видел такой новости
Жаль что можно доступ тока с подпиской получить
Зачем? Есть бард и чатджипити бесплатно, горк отсталое недоразумение
эт где гпт бесплатно?
Везде, 3.5 версия бесплатная на их сайте. Платить надо за доступ к 4-й версии.
chat.openai.com
На смартфоне, пк, но есть и платно,
Я сразу перейду с этих заряженных ложной соцтсправедливостью нейросетей на грок как только выкатят доступ. Самое главное - пересажу сына, то что отвечает ему чат жпт и бард меня не устраивает, ему в школе хватает пропаганды
Как то дороговато премиум в твиттере стоит однако
Для россиян дорого
Черт, он слишком хорош!!!
Кажется это могут быть впервые в жизни самые с умом вложенные $16/месяц.
Я когда про него прочитал, то сразу о тебе подумал. Наконец-то Блондин получит своего AI-бота без левацкой хрени и с поддержкой какашек.
Я, кстати, тоже за прямоту таких ботов!
Боюсь, что всякие комиссии его в итоге зарегулируют и крылышки поотрывают.
Думаю, что это заход Маска с козырей. Раньше твиттер был рассадником всякой левацкой хрени, а теперь он превращает его в социалку где даже AI-бот позволяет себе быть самим собой. Очень иронично, как случилась эта метаморфоза.
И это - конкурентное преимущетсво, кмк.
чсетно говоря фигня какая-то, ну потому что я юзаю икс чтобы новости и срачи почитать, зачем усложнять...
У твиттера появилась подписка..?
Через Турецкий ВПН подписка дешевле
Ого, так смешно, уссаться можно! Наверняка этот чат-бот нашел бы себе место в редакции VC.
ого, так остроумно, обосраться можно!
Скорее в комментариях, пару клоунов с Олимпа точно скинет.
жду когда будет возможность передать боту свои переписки, пусть за меня болтает
надо просто закон создать у нас, чтобы это в придачу с личной инфой спец службы могли делать
Слишком много чат ботов развелось что-то
Один вопрос:
Кому. Это. Вообще. Нахрен. Надо?
Теперь Грок-бот рулит чатами! Вот это да, анекдоты от искусственного интеллекта за $16 в месяц.
Я в последнее время готов платить за юмор в мире, где столько грусти
Спросили кто станет следующим президентом США?