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Полина Лааксо

Цифра: количество подписчиков Telegram Premium превысило 4 млн Статьи редакции

Компания запустила подписку в середине июня 2022 года.

  • По словам основателя Telegram Павла Дурова, Telegram Premium — «самая быстрорастущая платная подписка в истории рынка мессенджеров». За первые пять месяцев пользователи оформили более 1 млн подписок, а с декабря 2022 года по декабрь 2023-го аудитория увеличилась в четыре раза.
  • Дуров поблагодарил пользователей, которые платят за сервис, а также напомнил, что разработчики добавляют для них новые функции каждый месяц. Подписчики уже могут запрещать отправку голосовых сообщений, расшифровывать видео, переводить чаты и группы, выкладывать Stories от лица канала, настраивать отображение своего имени и цитат, выбирать обои для отдельных чатов и другое.
  • В июне 2022 года предприниматель говорил, что для покрытия всех трат Telegram подписку должны купить 2,5-3% пользователей — примерно 17,5-21 млн человек.
Павел Дуров. Источник: Reuters

#telegram #новости

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135 комментариев
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 Юлиана Махеева

Хотелось бы больше плюшек премиума. Сейчас его покупка не особо оправдана

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Piu-piu

Я воспринимаю премиум как донат на интересный проект. Но если станут штрафы путину платить, вероятно, отменю подписку

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8 комментариев
Андрей

Просто урезать охуенный бесплатный функционал

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13 комментариев
kozel-online

Надо просто в премиуме дать возможность напрочь отключать сторисы. И будет толпа из желающих занести деньги

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1 комментарий
Никита Пономарев

во всяком случае у премиума больше плюшек , нежели при бесплатном пользовании , плюс ежемесячно потихоньку что-то добавляется новое

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Савва Воронов

Я чисто за прикольные смайлики юзаю

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1 комментарий
Draglodrunchik

вот да, кроме отключения рекламы остальные плюшки не интересны сейчас

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Алеоп

А чего бы вам такого интересненького хотелось?

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Лицо в толпе

Пссс! Как насчет нюдсов Пабло Дуроуа?

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Алеоп

«Подписчики уже могут запрещать отправку голосовых сообщений»,
пусть из моих контактов только кто запретит мне отправлять им голосовухи, буду ссылки на аудиофайлы отправлять с Яндекс Диска

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Арсений

Бесполезные аудио состоящие на 90% из «ммм, аааа, хорошооо».

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5 комментариев
Alex Melnikoff

лучше, конечно, депозитфайлес

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4 комментария
Garmonbon

А аудифайлы еще в архив заверните.

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Как дать понять человеку, что не заинтересован в его дружбе. 👌🏼

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2 комментария
Артур Мороз

У меня есть пару таких друзей, которые запретили. Я прям возмущен..

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Vikarti Anatra

А эту проблему решат в следующей версии.
Хотя вообще - у премиум ж с самого начала есть расшифровка этих голосовых, удобно

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ИмФам2

расчет наверно был для тех, кто слов не понимает, но увидив запрет таки одумется. это не на всех похоже действует. но и на это есть инструмент - просто игнор таких сообщений

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Лицо в толпе
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Axel Denisenko

Молодчина Павел! Второй раз подряд собрал вокруг себя превосходную команду и выдал продукт действительно превосходного качества.

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Артём Андреев

Второй раз собрал вокруг себя своего брата

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Mike Amir

можно какие-нить свежие фотки дурова выкладывать к статье - одно и то же

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Dmitry Voloshin

Ну, мы то все знаем, что ты хочешь увидеть...

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3 комментария
Юлиана Махеева

Вот эту например

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1 комментарий
Леонид Бережной

Лови

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4 комментария
Борис Шувалов

Такую, например?

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2 комментария
Вася Пражкин

Молодец, Паша, будет чем за штрафы РКНу расплачиваться.

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Филипп Гаврилов

Хорошо что ватсап не штрафуют

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Стерлядка Вяленая

кто все эти дятлы?)))

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Alex Melnikoff

те же, что верят дурову, который утверждал, что РФ не интересно и русского языка не будет, что тг будет всегда бесплатным, что ты не сливает пользвателей и т.д.

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1 комментарий
Кабаре-дуэт Академия

Ну я

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Прозектор на удаленке

4 млн это же сколько денюжек, товарищи! Я бы сказала опомнитесь, но Телеграмм того заслуживает!

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Oleg Chursin

Еще как заслуживает. Я хз чем бы пользовался, если бы не он. Самый адекватный мессенджер

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4 комментария
Невероятный Блондин

Мир ёбнулся.

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Mike V. Gorbunov

Вот и кэп подтянулся

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1 комментарий
Павел Рудой

дуров талантливый, за какую соц сеть не возьмется , развивается она быстро и активно

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Alex Melnikoff

концовки только повторяются

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Keitaro Tracker

Дорого и слишком мало фич. Но статусы и эмоджи классные.

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Captain

а дешево это сколько? например, за распознавание голосовых?

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6 комментариев
Eva

Цена стакана кофе за месяц подписки это дорого?))

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6 комментариев
Борунова Елена

И что можно голосовые запретить. Ради этого только и оплачиваю.

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Olga Batalova

"Компания запустила подписку в середине июня 2022 года."-с середины июля , это в целом хороший результат

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Вадим Д.

О, Паша, идея: по id запилить перечень прем пользователей (я среди них, если что) и продавать места в нём: ближе к началу — дороже, конечно.
Авось и здесь стрЕльнет (-:

Дуров поблагодарил пользователей, которые платят за сервис

Ясный пень!

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Недостаточно дожал для лайков на свой комментик. Сгенерируй ещё 5 комментариев, авось один выстрелит

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12 комментариев
Константин Шукалов

Интересно, какая при этом расходная часть у Тележки. Вангую, что они и половины этими премиум подписками не собирают пока )

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енот

Её можно приблизительно оценить по этому высказыванию, которое приведено в конце новости:

В июне 2022 года предприниматель говорил, что для покрытия всех трат Telegram подписку должны купить 2,5-3% пользователей — примерно 17,5-21 млн человек.
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1 комментарий
Кабаре-дуэт Академия

Думаю даже до половины покрытия далеко. С учётом того, что телега это практически безлимитное облако и в каналах хранятся просто террабайты видосов и файлов

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Гнусный Маркетинг

еще же реклама есть

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3 комментария
Joe McEachern

Дуров на штрафы копит

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Андрей Южик

Подписка Telegram Premium растет, словно ракета..

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Dery

бояре

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Владимир Мананников

Это не плохо , однако Павел за оплату премиума - добавь уже иконки премиум к ботам

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Тоже хочу

Телега заработала на это херне гроши... все на штрафы потратит

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Syrex

Кто-то думает, что Дуров будет платить штрафы в РФ?) И даже если да - то даже 4 млн подписчиков без учёта заработка с рекламы больше стоимости этого штрафа раз так в 1000, то есть штраф - это копейки для телеграма

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debil
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Николай Гончаров

Вот именно телеге почему-то совершенно не жалко платить.

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132 комментария
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