Цифра: количество подписчиков Telegram Premium превысило 4 млн Статьи редакции
Компания запустила подписку в середине июня 2022 года.
- По словам основателя Telegram Павла Дурова, Telegram Premium — «самая быстрорастущая платная подписка в истории рынка мессенджеров». За первые пять месяцев пользователи оформили более 1 млн подписок, а с декабря 2022 года по декабрь 2023-го аудитория увеличилась в четыре раза.
- Дуров поблагодарил пользователей, которые платят за сервис, а также напомнил, что разработчики добавляют для них новые функции каждый месяц. Подписчики уже могут запрещать отправку голосовых сообщений, расшифровывать видео, переводить чаты и группы, выкладывать Stories от лица канала, настраивать отображение своего имени и цитат, выбирать обои для отдельных чатов и другое.
- В июне 2022 года предприниматель говорил, что для покрытия всех трат Telegram подписку должны купить 2,5-3% пользователей — примерно 17,5-21 млн человек.
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Хотелось бы больше плюшек премиума. Сейчас его покупка не особо оправдана
Я воспринимаю премиум как донат на интересный проект. Но если станут штрафы путину платить, вероятно, отменю подписку
Просто урезать охуенный бесплатный функционал
Надо просто в премиуме дать возможность напрочь отключать сторисы. И будет толпа из желающих занести деньги
во всяком случае у премиума больше плюшек , нежели при бесплатном пользовании , плюс ежемесячно потихоньку что-то добавляется новое
Я чисто за прикольные смайлики юзаю
вот да, кроме отключения рекламы остальные плюшки не интересны сейчас
А чего бы вам такого интересненького хотелось?
Пссс! Как насчет нюдсов Пабло Дуроуа?
«Подписчики уже могут запрещать отправку голосовых сообщений»,
пусть из моих контактов только кто запретит мне отправлять им голосовухи, буду ссылки на аудиофайлы отправлять с Яндекс Диска
Бесполезные аудио состоящие на 90% из «ммм, аааа, хорошооо».
лучше, конечно, депозитфайлес
А аудифайлы еще в архив заверните.
Как дать понять человеку, что не заинтересован в его дружбе. 👌🏼
У меня есть пару таких друзей, которые запретили. Я прям возмущен..
А эту проблему решат в следующей версии.
Хотя вообще - у премиум ж с самого начала есть расшифровка этих голосовых, удобно
расчет наверно был для тех, кто слов не понимает, но увидив запрет таки одумется. это не на всех похоже действует. но и на это есть инструмент - просто игнор таких сообщений
Молодчина Павел! Второй раз подряд собрал вокруг себя превосходную команду и выдал продукт действительно превосходного качества.
Второй раз собрал вокруг себя своего брата
Комментарий удален модератором
можно какие-нить свежие фотки дурова выкладывать к статье - одно и то же
Ну, мы то все знаем, что ты хочешь увидеть...
Вот эту например
Лови
Такую, например?
Молодец, Паша, будет чем за штрафы РКНу расплачиваться.
Хорошо что ватсап не штрафуют
кто все эти дятлы?)))
те же, что верят дурову, который утверждал, что РФ не интересно и русского языка не будет, что тг будет всегда бесплатным, что ты не сливает пользвателей и т.д.
Ну я
4 млн это же сколько денюжек, товарищи! Я бы сказала опомнитесь, но Телеграмм того заслуживает!
Еще как заслуживает. Я хз чем бы пользовался, если бы не он. Самый адекватный мессенджер
Мир ёбнулся.
Вот и кэп подтянулся
дуров талантливый, за какую соц сеть не возьмется , развивается она быстро и активно
концовки только повторяются
Дорого и слишком мало фич. Но статусы и эмоджи классные.
а дешево это сколько? например, за распознавание голосовых?
Цена стакана кофе за месяц подписки это дорого?))
И что можно голосовые запретить. Ради этого только и оплачиваю.
"Компания запустила подписку в середине июня 2022 года."-с середины июля , это в целом хороший результат
О, Паша, идея: по id запилить перечень прем пользователей (я среди них, если что) и продавать места в нём: ближе к началу — дороже, конечно.Дуров поблагодарил пользователей, которые платят за сервис
Авось и здесь стрЕльнет (-:
Ясный пень!
Недостаточно дожал для лайков на свой комментик. Сгенерируй ещё 5 комментариев, авось один выстрелит
Интересно, какая при этом расходная часть у Тележки. Вангую, что они и половины этими премиум подписками не собирают пока )
Её можно приблизительно оценить по этому высказыванию, которое приведено в конце новости:В июне 2022 года предприниматель говорил, что для покрытия всех трат Telegram подписку должны купить 2,5-3% пользователей — примерно 17,5-21 млн человек.
Думаю даже до половины покрытия далеко. С учётом того, что телега это практически безлимитное облако и в каналах хранятся просто террабайты видосов и файлов
еще же реклама есть
Дуров на штрафы копит
Подписка Telegram Premium растет, словно ракета..
бояре
Это не плохо , однако Павел за оплату премиума - добавь уже иконки премиум к ботам
Телега заработала на это херне гроши... все на штрафы потратит
Кто-то думает, что Дуров будет платить штрафы в РФ?) И даже если да - то даже 4 млн подписчиков без учёта заработка с рекламы больше стоимости этого штрафа раз так в 1000, то есть штраф - это копейки для телеграма
Вот именно телеге почему-то совершенно не жалко платить.