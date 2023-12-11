Сервисы
Полина Лааксо

Binance перестанет поддерживать p2p-операции с рублём с 31 января 2024 года Статьи редакции

Торговать с российской валютой без комиссий можно на платформе CommEX, подчеркнула биржа.

Источник: CoinDesk
  • До указанного срока пользователи могут вывести рубли через фиатных партнёров биржи, конвертировать их в криптовалюту через Binance Convert или обменять на спотовом рынке, говорится в сообщении компании.
  • В начале сентября из Binance ушли два топ-менеджера, курировавших работу биржи в России. 27 сентября компания объявила, что покинет страну сама и передаст местный бизнес организации CommEX, которая была запущена за день до этого.
  • Интерфейс CommEX повторяет Binance, вход по SSO тоже проводится через неё, писал автор «ЗаТелеком» Михаил Климарев. CommEX при этом говорила, что её «нельзя» считать российской: она зарегистрирована на Сейшельских островах как CommEX Holding, ориентируется на азиатский рынок и страны СНГ и якобы не связана с Binance.
  • Binance тем временем уже закрыла для россиян покупку и продажу евро и долларов через p2p-сервис; запретила операции с любыми валютами, кроме рубля; прекратила поддержку рублёвых депозитов и удалила часть спотовых пар с рублём (например, с Ether, Solana, Ripple, Litecoin и другими монетами).
Крипто
Полина Лааксо
Запустилась день назад, регистрация на Сейшелах: что известно о криптобирже CommEX, которая получит активы Binance Статьи редакции

Не так уж много: многое только обещают добавить или запустить.

Источник: Global Trade Magazine

#новости #binance

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18 комментариев
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 Невероятный Блондин

Уже прямым текстом говорят, что для рубля сделали отдельный вход со двора под вывеской CommEX.
А люди все в главный вход прутся и возмущаются.

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Риэлтор не нужен!

Таки никто не прется. Для многих "Binance давно ушел".
Остались те, для кого Бинанс не заменит другая площадка.

Сейчас, как написали выше буду торговать другими парами, в комментариях просто появятся новые условные обозначения.

Не факт, что долго протянет этот способ, правда. Но такова се ля ви

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Илья Михалков

А в чем проблема покупать за рубли usdt на новой площадке, а потом на бинансе менять usdt на все необходимое?

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Риэлтор не нужен!

Вообще ни чем, если вы желаете сразу показать всем заинтересованным лицам, что, когда и в каких объемах вы делаете на рынке обмена крипты. И если у вас есть ответы на вопросы "Зачем?", которые вам зададут заинтересованные лица

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Ненавижу Лицемеров

П2П там ликвидность низкая, а спреды конские. А если пристегнешь свою карту, так неровен час тебя по 115ФЗ примут наши. Ну а если не наши, то европа/сша увидев, что на Бинанс летят с Коммекса... Твой чистый белый европейский аккаунт (на создание которого ушли определенные трудозатраты еще в момент ограничений до 10$к) заблокируют с формулировкой - поддержка хамасы.

Ну я так мыслю и не суюсь на Коммекс.

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Dmitriy

есть гарантии что CommEX не ограничит сделки с рублем?

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Невероятный Блондин

Я даже на свои собственные комменты гарантии не даю. О чем ты ))

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Вайтишник

Капец, жестко. Это ж таки придется выводить войска.

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Дмитрий Карелин

Ну теперь ни войск не вывести, ни денег

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Андрей

Чанпэн, где биткойны!!!

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Ненавижу Лицемеров

Спасибо, что дали столько времени на подготовку.

Ну и вместо рублей будут тенге выставлять, а в комментах будут дописывать не только стандартное "зеленый, от 3х не принимаю, есть СБП", но и "только рубли"

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Игорь Алакчеев

Рупии

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Philipp Novikov

"Пять старушек - уже рупий".

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Слегка Придурковатый

Сажайте китайчонка, больше не нужон.

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John Smith

Бедолага Путин. Всё против него вводят санкции и вводят.

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Гарри

Рубль становится всё ценнее. Его все сложнее раздобыть. Скоро рубль станет на вес золота. И как загнивающая Европа будет оплачивать российский газ за рубли? Никак. Значит всё-таки замерзнет. Наконец-то план великого геостратега начинает работать.

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Donatello Supreme

Санкции не против россиян твёрдо и чётко.

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Невкусно и грустно

Где-то в офисе Тинька повесился один продакт. Это как же теперь мы будем по 115ФЗ отжимать бабки?

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