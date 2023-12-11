Разработчик браузера Arc выпустил бета-версию для Windows Статьи редакции
До этого он был доступен только пользователям macOS.
- The Browser Company, которая разрабатывает Arc, сообщила о начале тестирования версии браузера для Windows. Компания отметила, что также работает над переносом функций, которые уже доступны на macOS, — в частности, предпросмотра страниц при наведении курсора.
- Разработчик разослал первые приглашения пользователям из списка ожидания и планирует «быстро» увеличивать их число в ближайший месяц. Всего заявки подали около 500 тысяч человек, отметили в компании.
- Первый релиз браузера Arc состоялся в апреле 2022 года. The Verge называло его «долгожданной заменой Google Chrome», а TechCrunch — конкурентом последнего. В июле 2023 года компания открыла доступ к браузеру всем пользователям macOS, до этого нужно было записываться в лист ожидания.
- Arc работает на движке Chromium. Для удобства сортировки вкладки в приложении располагаются в левой вертикальной панели. Их можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки.Также можно создавать разные «пространства»: например, для работы, учёбы или развлечений.
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Конкурент Chrome
Сейчас бы путать понятия движок и продукт. Хромиум - опенсурс, который развивается много кем кроме гугла
Андройд - опенсурс, который развивается много кем кроме гугла, только почему-то телефоны на андройд всё ещё телефоны на андройд со всеми плюсами и минусами последнего.
Chromium это опенсорс браузер.
На его основе сделан Google Chrome, Edge, Arc, Opera, и другие.
Вполне можно сказать, что Chromium это конкурент Chrome, так как сам Chromium это тоже браузер.
Хорошие новости, а главное очень приятные)
Очень радует, что бета-версия Arc теперь и для Windows!