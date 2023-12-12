Провайдер хостинга GoDaddy отключит аккаунты пользователей из России 31 декабря 2023 года Статьи редакции
Он посоветовал перенести домены к другому регистратору, после этой даты доступа к данным не будет.
- GoDaddy отправил клиентам из России письма об отключении аккаунтов с 31 декабря 2023 года, пишет «Ъ» со ссылкой на текст сообщения.
- Компания не указала причину. Она просит до конца года перенести домены, управляемые через GоDaddy, к другому регистратору. «Что касается других продуктов, то доступ ко всем данным и хранящемуся у нас контенту будет прекращен с 31 декабря 2023 года, и мы не сможем предоставить вам доступ к резервным копиям», — цитирует издание текст письма.
- В сентября Роскомнадзор обязал поисковики помечать AWS, GoDaddy, Hetzner и ещё девять провайдеров хостинга как нарушителей законов России из-за невыполнения требований «о приземлении». А в ноябре регулятор запретил поисковым системам отображать ссылки на них.
- С 1 октября 2023 года FastComet прекратила оказывать услуги гражданам России и отключила доступ к сайту, а Hetzner решила разорвать договоры с клиентам на территории России с 31 января 2024 года.
- С 1 декабря в России вступили в силу поправки о работе хостинг-провайдеров. Последние должны подать заявку на вступление в единый реестр и взять на себя обязательство работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий цифровых атак и докладывать регулятору об угрозах в течение 24 часов с момента их выявления.
Первым на vc.ru новость заметил Newes.
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Контора пидарасов.
Зрите в корень.... старый чмошник не затей все что он затеял- ничего бы не было.
От них такого как раз стоило ожидать, а вот то, что Namecheap так себя повел в самом начале - показывает долбоебизм очень хорошо.
Идя на поводу у левой идеологии западное общество теряет больше, чем приобретает.
ПС: это безотносительно своего православно-патриотически-традиционалистского долбоклюйства в РФ, которое еще более губительно.
Обидно за обычных людей. Грустно это всё.
А как грустно соседям с юго-запада, таким же - обычным людям...
Рационального, увы, тут нет, и не будет, до конца войны.
Мы-"обычные люди" допустили трансформацию режима в своей стране, ставшей основной (одной из?) угрозой Европе. Проспали, проели и протусили становление людоедской диктатуры. Издержки теперь неизбежны для каждого, для кого-то больше, для кого-то меньше. Мне больше обидно за будущие поколения и за тех кто сейчас ребенок-подросток. А домены и хостинг... это вообще не проблема
Сейчас как мариуполец расплачусь🥲
Рег 12.12.23. Мариуполец, сын офицера, не все так однозначно?
А вот и подарочки подъехали.
С каждым днём всё отраднее отчизна, всё благополучнее...
Толи еще будет! 😆 Я бы сразу делила все компании на поавославноскрепных и вражеских. Первые регистрируются в церкви, вторые ИК. Спросите про налоги? А налоги мне, на дворцы и рестораны! А люди? Мальчиков из роддомов не выпускать до 18лет чтобы не кклонились, потом сразу на фронт, а девочек в... (тут вилочка. В депутатский гарем или рожлагеря?) 😆Как устроится советником Кимченина на удаленке за 200700К¥¿( горький сарказм, предсказание будущего, эффективный менеджмент)
Ну есть же хорошие новости
Кажется ряд западных компаний делает все возможное для ненависти к ним и скорейший переход всех граждан России на отечественные или дружественные решения. Козлы, слов нет.
Отключают для защиты интересов своих клиентов. Тот же РКН может заблочить все ip этих хостеров, и тогда пострадают тысячи сайтов, которые ничего не нарушают.
Никаких интересов клиентов они не соблюдают. Обычный произвол и культура отмены. То что может РКН - проблема РКН и вопросы к нему. Это абсолютно ненормально менять свою оферту. Вам почему-то не нравятся россияне - выделяйте отдельную компанию - переносите их аккаунты туда. В общем желаю им сдохнуть поскорее, а результатом всех этих санкций будет вынужденный рост перехода на отечественные сервисы и недоверие остальных этим компаниям (ну кто там завтра, арабы или израильтяне?) . Спасибо за идиотизм.
Погодите, а что помешает условному иноагенту Волкову с ВНЖ одной из стран ЕС, запустить на серверах GoDaddy сайт с призывами? Или думаете, РКН в преддверии выборов будет разбираться с тем, на каком IP там что висит? РКН, знаете ли, никогда не отличался избирательностью и блокировал подсетями. И всем западным хостингам было пофиг. А тут прям закона о хостингах испугались. Ну да, ну да.
РКН проверяет формальное выполнение требований провайдеров, приземлились они, или ушли из РФ. Поисковик гугл тоже в свое время добровольно выпилился из Китая, чтобы не потерять доступ ко всей инфраструктуре целиком
Ну и пусть рубит подсеть godaddy. вот и будут к нему вопросы. пока что только годэдди идиоты, устроившие проблемы на ровном месте.
Ну как бы компании существуют не сами по себе, а вынуждены соблюдать законодательство своей страны. Так же как наши провайдеры обязаны соблюдать предписания роскомнадзора, даже если им и не хочется...
Новореги уже налетели с криками, что "это они нас отключают"?
Не новорег, но это они нас отключают.
Не новорег, но это они отключают. Причем дело уже даже не в оплате, как говорили некоторые вначале. Господа из «Незалежной» наныли, видимо. Впрочем, с GoDaddy стало все ясно, когда они убрали русский из вариантов перевода интерфейса.
И никак не связано с законодательством о хостингах, да?)
Просто совпадение, очевидно же.
И как законодательство влияет на компанию, которая не присутствует на российском рынке? Штраф выпишут в Басманном суде?
Пхахахаха. Тикток не присутствует на российском рынке. 2 года уже туда невозможно из России загрузить ролик и невозможно увидеть никакие новые ролики из других стран.
Читали последние новости? Суд оштрафовал TikTok на 800 000 рублей из-за неудаления фейков)
И кто-то оплатил? Они и судей МУС привлекли к ответственности, и Зеленского, но толку-то?
Заблокируют и пользователи будут недовольны и будут вонять в инете?
Пользователи чего? Российских пользователей GoDaddy и так и так выгнали на мороз. Американским пользователям... Что-то мне подсказывает, что им пофиг, доступен их сайт в России или нет. Все равно деньги от россиян не принять. А те россияне, которые могут заплатить, они прекрасно зайдут на сайт через ВПН.
И оттуда съезжать😞
Вообще Найс
Кто там говорил, что по своей воле они отключают простых людей? По вашему просто по желанию левой пятки лишаются денег? Ну-ну
Теперь на рег ру?
На Cloudflare. Не поддались на нытье и угрозы пикетов перед офисом в марте 2022, дай бог, не поддадутся и сейчас.
Хм, это печально, конечно...
Такими темпами всякие Ru center только обзаведётся новыми клиентами, и увеличит себе валовку.
Решение перевести колл-центры в камеры фсин еще впереди. 😆
Это последний хостер к которому бы я вообще пошел за услугами. Более трешевого интерфейса еще поискать. Я думал они давно загнулись.
Godaddy один из самых убогих регистраторов и всегда таким был.
Новость отличная перенесутся домены в нормальное место. Клаудфлер, ганди, неймчип, неймсило, поркбун
The top hosting providers are AWS, Google Cloud, and GoDaddy, holding an 18%, 8%, and 8% market share respectively.
GoDaddy is the undisputed king of website hosting services. This host boasts many titles under its belt, most notably for being the world’s largest domain registrar.
The company comprises more than 6,000 employees, at least 20 million customers, 84 million registered domains, and 14 offices in the United States, Asia, and Europe.
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