РКН призвал хостинг-провайдеров изучить работу поискового робота GPTBot и в случае рисков заблокировать его Статьи редакции
Инструкцию приложили.
- Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре разослал письма нескольким провайдерам хостинга, пишет «Ъ». В них говорится, что сервисы должны оценить, не может ли поисковый робот от OpenAI собирать данные об уязвимости платформ и «иную чувствительную информацию, в том числе содержащую персональные данные».
- Если провайдер выявит «риски», он должен ограничить работу GPTBot. Какими будут санкции, если этого не сделать, не уточняется.
- OpenAI представила поискового робота в августе 2023 года и говорила, что он будет собирать информацию из публичного доступа, исключая контент за «пейволлом». Данные хотели использовать в обучении моделей GPT-4 и GPT-5. Компания уточняла, что владельцы сайтов могут ограничить доступ бота к страницам, и приложила инструкцию.
- В ноябре 2023 года эксперты по кибербезопасности Qrator Labs выявили рост активности ботов в российском сегменте интернета. По их данным, «у ряда крупных интернет-магазинов доля обращений GPTBot в массе всех бот-запросов доходила до 90%».
- Как отмечает глава хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин, ИИ-боты могут использовать злоумышленники, чтобы, например, создавать на их базе инструменты для взломов и фишинга. Риски нужно изучать, поэтому компания считает идею РКН «здравой».
- В Qrator Labs обеспокоены тем, что запрет на поисковых роботов вынудит компании в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта искать другие способы сбора данных. Среди возможных: «маскировка ботов под легитимных пользователей и покупка агрегированных данных у владельцев бот-ферм».
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Недалек тот день, когда РКН нечего будет блокировать.
И тогда может произойти два варианта:
1) Сингулярность блокировок, где РКН таки заблокирует себе анус, замкнув порочный круг.
2) Им придется совершить полную амнистию всех блокировок, чтобы начать заново.
Всё проще: вводим белый список и каждый день решаем, кто достоин числиться в нём.
можно разыгрывать в лотерею
Можно устраивать смертельную битву в лесу
Тут в комментариях, похоже, пришли из РКН.
Притворимся что мы уже заблокированы, тшш!
Вариант с сингулярностью напоминает поток сознания. Что сказать-то хотели?
Напоминаю, что"сингулярность — это событие, способствующее тому, что еще вчера казалось невозможным. Например, сингулярностью является технологический прогресс, и он может создать новое явление — восстание искусственного интеллекта."
Есть одна организация, которой оно бы не помешало. Хотя бы искусственного.
Я максималист, поэтому за замену человечества ИИ.
Ни на что не намекаю, но, возможно, настало время для очередного масштабного расследования?
Такими темпами сотрудникам РКН скоро понадобится охрана ФСО и полная секретность)
Работать в условиях где тебя ненавидит вся страна, даже патриоты, такое себе удовольствие. Но как говорится бизнес, ничего личного.
Почему патриоты ненавидят ? Вздор
Сильное заявление..
Скорее, недоумевает. Это бесполезная структура во всех смыслах.
Но Ютуб мы блокировать не будем, аналогов то нет
Им пользуются депутаты и сенаторы.
О, теперь достаточно кого-то в чём-то заподозрить и можно блокнуть.
Браво, РКН, что дальше? Блокировать всё, где нет приставки или суффикса –рус–?
Вот ежели б назвали РусГПТ — совсем другое дело.
В 2024, видимо, РКН будет блокировать воздух.
Анус себе заблокируй.
Мечтаю о времени, когда сотрудники РКН будут подвергнуты люстрациям. А лучше карательным пыткам.
Ну тоесть это они сами придумали такие меры? Строго по своей инициативе?
Вы, я так поманию, представитель ркн?
— возмутился гражданский персонал Освенцима.
Когда уже чебурнет заработает?!
Мы уже в нём давно живём
Он уже работает, просто текущая версия еще предполагает доступ к "внешним" сайтам
Надо вообще интернет запретить,вход только через мордоскан.
«А давайте запретим дышать..»
А я считаю молодцы. Мало ли что эта гидра иишная найдет?! Она же может потом это использовать в борьбе с нашей самобытностью!
Все правильно ребята делают!
Ооо! Риски-риски!
Заблокировать все!
БЛОКИРОВКА, Блокировка, блокировка... У кого-то в РКН заглючило.
Хахаахаххаха, как они собираются это сделать ?
Вчера: чатгпт ленится отвечать на вопросы и посылает гуглить.
Сегодня: чатгпт тусуется в шопинге ру сегмента.
Следим за развитием ии в реальном времени.
"Запретить и не пущать" как девиз.