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Полина Лааксо

РКН призвал хостинг-провайдеров изучить работу поискового робота GPTBot и в случае рисков заблокировать его Статьи редакции

Инструкцию приложили.

  • Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре разослал письма нескольким провайдерам хостинга, пишет «Ъ». В них говорится, что сервисы должны оценить, не может ли поисковый робот от OpenAI собирать данные об уязвимости платформ и «иную чувствительную информацию, в том числе содержащую персональные данные».
  • Если провайдер выявит «риски», он должен ограничить работу GPTBot. Какими будут санкции, если этого не сделать, не уточняется.
  • OpenAI представила поискового робота в августе 2023 года и говорила, что он будет собирать информацию из публичного доступа, исключая контент за «пейволлом». Данные хотели использовать в обучении моделей GPT-4 и GPT-5. Компания уточняла, что владельцы сайтов могут ограничить доступ бота к страницам, и приложила инструкцию.
  • В ноябре 2023 года эксперты по кибербезопасности Qrator Labs выявили рост активности ботов в российском сегменте интернета. По их данным, «у ряда крупных интернет-магазинов доля обращений GPTBot в массе всех бот-запросов доходила до 90%».
  • Как отмечает глава хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин, ИИ-боты могут использовать злоумышленники, чтобы, например, создавать на их базе инструменты для взломов и фишинга. Риски нужно изучать, поэтому компания считает идею РКН «здравой».
  • В Qrator Labs обеспокоены тем, что запрет на поисковых роботов вынудит компании в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта искать другие способы сбора данных. Среди возможных: «маскировка ботов под легитимных пользователей и покупка агрегированных данных у владельцев бот-ферм».
Источник: The Economic Times

#openai #роскомнадзор #новости

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34 комментария
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 Андрей Вечерний

Недалек тот день, когда РКН нечего будет блокировать.
И тогда может произойти два варианта:

1) Сингулярность блокировок, где РКН таки заблокирует себе анус, замкнув порочный круг.
2) Им придется совершить полную амнистию всех блокировок, чтобы начать заново.

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Родитель 2

Всё проще: вводим белый список и каждый день решаем, кто достоин числиться в нём.

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Иван Иванов

можно разыгрывать в лотерею

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Zloy Marketolog

Можно устраивать смертельную битву в лесу

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Андрей Вечерний

Тут в комментариях, похоже, пришли из РКН.
Притворимся что мы уже заблокированы, тшш!

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Ольга

Вариант с сингулярностью напоминает поток сознания. Что сказать-то хотели?
Напоминаю, что"сингулярность — это событие, способствующее тому, что еще вчера казалось невозможным. Например, сингулярностью является технологический прогресс, и он может создать новое явление — восстание искусственного интеллекта."

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Император Нолимоций
восстание искусственного интеллекта.

Есть одна организация, которой оно бы не помешало. Хотя бы искусственного.

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Ольга

Я максималист, поэтому за замену человечества ИИ.

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Император Нолимоций

Ни на что не намекаю, но, возможно, настало время для очередного масштабного расследования?

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Дмитрий

Такими темпами сотрудникам РКН скоро понадобится охрана ФСО и полная секретность)

Работать в условиях где тебя ненавидит вся страна, даже патриоты, такое себе удовольствие. Но как говорится бизнес, ничего личного.

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Алексей

Почему патриоты ненавидят ? Вздор

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Иванов Иван
тебя ненавидит вся страна, даже патриоты

Сильное заявление..

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Ольга
тебя ненавидит вся страна

Скорее, недоумевает. Это бесполезная структура во всех смыслах.

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Колян

Но Ютуб мы блокировать не будем, аналогов то нет

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Родитель 2

Им пользуются депутаты и сенаторы.

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Вадим Д.

О, теперь достаточно кого-то в чём-то заподозрить и можно блокнуть.
Браво, РКН, что дальше? Блокировать всё, где нет приставки или суффикса –рус–?
Вот ежели б назвали РусГПТ — совсем другое дело.

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Keitaro Tracker

В 2024, видимо, РКН будет блокировать воздух.

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Слегка Придурковатый

Анус себе заблокируй.

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Анон Аноныч

Мечтаю о времени, когда сотрудники РКН будут подвергнуты люстрациям. А лучше карательным пыткам.

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Иванов Иван

Ну тоесть это они сами придумали такие меры? Строго по своей инициативе?

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Garmonbon

Вы, я так поманию, представитель ркн?

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Император Нолимоций

— возмутился гражданский персонал Освенцима.

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Артем Якимов

Когда уже чебурнет заработает?!

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Андрей Вечерний

Мы уже в нём давно живём

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Aina Timo / wdroid.net

Он уже работает, просто текущая версия еще предполагает доступ к "внешним" сайтам

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Mr Black

Надо вообще интернет запретить,вход только через мордоскан.

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A. S.

«А давайте запретим дышать..»

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Борис Интеграторов

А я считаю молодцы. Мало ли что эта гидра иишная найдет?! Она же может потом это использовать в борьбе с нашей самобытностью!
Все правильно ребята делают!

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Griby Lenina

Ооо! Риски-риски!

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Антон Логинов

Заблокировать все!

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Данил

БЛОКИРОВКА, Блокировка, блокировка... У кого-то в РКН заглючило.

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Givanni Versace

Хахаахаххаха, как они собираются это сделать ?

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Драйден

Вчера: чатгпт ленится отвечать на вопросы и посылает гуглить.
Сегодня: чатгпт тусуется в шопинге ру сегмента.
Следим за развитием ии в реальном времени.

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compostirony

"Запретить и не пущать" как девиз.

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31 комментарий
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