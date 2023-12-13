Владеющая «Миром танков» студия Lesta Games запустит площадку для дистрибуции игр Статьи редакции
Инвестиции в её развитие в 2024 году компания оценивает в $10-30 млн.
- Российский разработчик игр Lesta Games («Мир танков» и «Мир кораблей», Tanks Blitz) запустит платформу Base, пишет «Коммерсантъ». В компании рассказали, что целевыми рынками для неё видят СНГ, Латинскую Америку, а также «ещё один макрорегион», название которого пока не раскрывают.
- Согласно данным политики конфиденциальности платформы, на которую ссылается «Ъ», оператор Base — ООО «Диджитал Лайн». Оно на 100% принадлежит Даниилу Волкову, по данным «Ъ», это сотрудник Lesta Games. В самой компании говорят, что Base — «выделенный бренд, переданный в управление менеджменту».
- До конца 2023 года на площадке будут представлены одна зарубежная игра — китайская SuperBall, — а также российская многопользовательская игра Royal Quest. В 2024-м компания хочет расширить портфель издаваемых игр до «шести-десяти проектов, в первую очередь китайских и корейских».
- Инвестиции в площадку в 2024 году компания оценивает в $10-30 млн — в зависимости от «масштаба зарубежных игр», на издание которых компания сможет подписать соглашения с правообладателями. Речь о затратах на подписание контрактов, локализацию игр, инфраструктуру.
- «В горизонте пяти лет мы рассчитываем, что Base сможет зарабатывать до 20-30% от оборотов своей партнёрской структуры — Lesta Games»,— сказал изданию представитель площадки.
- До 2022 года Lesta Games была частью Wargaming, от которой получила World of Tanks и другие игры. Весной 2023-го компания занялась диверсификацией портфеля, купив права на Royal Quest. Тогда источники «Коммерсанта» говорили о желании Lesta Games «снизить зависимость от своих основных продуктов», доставшихся от Wargaming. В ноябре Forbes сообщил, что компания приступила к созданию новой многопользовательской онлайн-игры уровня AAA, в разработку которой вложит $25-30 млн.
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Разве Lesta владеет "World of Tanks", а не "Миром Танков"?
Wot, Wows, и блиц как принадлежали варгеймингу так и принадлежат, у лесты мир танков, мир кораблей и танки блиц. Что то, что это, но технически после февраля это две разных компании с двумя разными играми
Только технически. По факту нет
Но юридически это разные игры, wot blitz не принадлежит лесте
Ага, только они ее разрабатывает) как говориться есть нюансы
Активно играю в эту парашу, клиенты от лесты и вг отличаются как раз таки твоими нюансами, начиная разными ивентами, продолжая разными новыми танками и заканчивая разным наполнением премиум магазинов, плюс недавно варгеи собирали деньги на поддержку ВСУ, что уже кагбэ противоречит российским законам, так что приебался я правильно, у лесты другая игра
Давайте все же не перевирать. Деньги переводились красному кресту. Варгейминг подобные акции делает не в первый раз далеко уже.
ага)
Мощно
Так и где там на картинке выше ВСУ? ;)
В целом, для компании ориентированной на западного игрока, вполне понятная PR акция.
так и будешь дурочку ломать, или Украине просто так понадобились реанимобили и на них местные жители будут гонки устраивать?
По какому именно факту? Где можно с этим фактом ознакомиться?
Уж явно вам не в вики напишут кто и как обходит санкции и ведет бизнес)
А зря
Правильно! Все танки в Латинскую Америку.
Попахивает новым СВО :)
СТО, но без Эйнштейна (-:
А кто-нибудь это с менеджерского на технический язык перевести?
Они хотят аналог Steam сделать? Или RuStore? Или чего?
Для каких платформ -только ПК?
Вообще индустрию не знаешь? Они хотят сделать обычного локализатора-паблишера ММО игр. У ВГ он тоже был и есть - ВГ паблишинг. Схема работы простая - берем у разраба игры из другого региона игру, паблишим ее в своем регионе, зарабатываем на марже. Никакого отношения к стим-модели не имеет
На другие платформы их и не пустит никто. Под линукс и мак аудитория в России мизерная, на консоли их и до санкций бы не пустили, теперь тем более. Только пк и остается
ну технически ничего не мешает бы сделать и аналог rustore. Сэкономленные на комиссиях магазинов приложений вполне могут окупить расходы.
Просто если не делать магазин под андроид, то на что там тратить 10-30 млн баксов?
И еще они не только на россию целятся. Скажем, стать аналогом RuStore в Ираке и прочих изгоях - тривиально, если там нет конкуренции.
ниже на бету платформы ссылку дали https://baseplatform.online/
пока она только под винду..
Уже запущено
https://vk.com/royalquest?w=wall-21222282_315676
https://baseplatform.online/
Как выглядит сайт за $30m
Нормал, лэндинг на тильде и блекджек и шлюхи для владельцев и распильщиков
Объясните - как это работает? Есть владельцы Lesta, но деньги вкладываются в организацию, принадлежащую ее менеджеру...
Объясняю - структура владения там непрозрачна, а менеджер там в роли гендиректора
Доброе утро! Оперирование и владения это маленько разные вещи
Очередная площадка для игр
Это что платформа для игрулек под Чебурашку? А если Китай станет недружественным, ну там захочет какую народную республику замутить на де факто своих землях, придется опять платформы переписывать. Ну если там как водится бюджетные деньги зашли, тогда честь и хвала пацанам, пусть пилят