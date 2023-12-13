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Евгения Евсеева

Владеющая «Миром танков» студия Lesta Games запустит площадку для дистрибуции игр Статьи редакции

Инвестиции в её развитие в 2024 году компания оценивает в $10-30 млн.

  • Российский разработчик игр Lesta Games («Мир танков» и «Мир кораблей», Tanks Blitz) запустит платформу Base, пишет «Коммерсантъ». В компании рассказали, что целевыми рынками для неё видят СНГ, Латинскую Америку, а также «ещё один макрорегион», название которого пока не раскрывают.
  • Согласно данным политики конфиденциальности платформы, на которую ссылается «Ъ», оператор Base — ООО «Диджитал Лайн». Оно на 100% принадлежит Даниилу Волкову, по данным «Ъ», это сотрудник Lesta Games. В самой компании говорят, что Base — «выделенный бренд, переданный в управление менеджменту».
  • До конца 2023 года на площадке будут представлены одна зарубежная игра — китайская SuperBall, — а также российская многопользовательская игра Royal Quest. В 2024-м компания хочет расширить портфель издаваемых игр до «шести-десяти проектов, в первую очередь китайских и корейских».
  • Инвестиции в площадку в 2024 году компания оценивает в $10-30 млн — в зависимости от «масштаба зарубежных игр», на издание которых компания сможет подписать соглашения с правообладателями. Речь о затратах на подписание контрактов, локализацию игр, инфраструктуру.
  • «В горизонте пяти лет мы рассчитываем, что Base сможет зарабатывать до 20-30% от оборотов своей партнёрской структуры — Lesta Games»,— сказал изданию представитель площадки.
  • До 2022 года Lesta Games была частью Wargaming, от которой получила World of Tanks и другие игры. Весной 2023-го компания занялась диверсификацией портфеля, купив права на Royal Quest. Тогда источники «Коммерсанта» говорили о желании Lesta Games «снизить зависимость от своих основных продуктов», доставшихся от Wargaming. В ноябре Forbes сообщил, что компания приступила к созданию новой многопользовательской онлайн-игры уровня AAA, в разработку которой вложит $25-30 млн.

#новости #lestagames #worldoftanks

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 Andrey Kulakov

Разве Lesta владеет "World of Tanks", а не "Миром Танков"?

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Natural Phobia

Wot, Wows, и блиц как принадлежали варгеймингу так и принадлежат, у лесты мир танков, мир кораблей и танки блиц. Что то, что это, но технически после февраля это две разных компании с двумя разными играми

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Андрей Комягин

Только технически. По факту нет

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Natural Phobia

Но юридически это разные игры, wot blitz не принадлежит лесте

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Андрей Комягин

Ага, только они ее разрабатывает) как говориться есть нюансы

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Natural Phobia

Активно играю в эту парашу, клиенты от лесты и вг отличаются как раз таки твоими нюансами, начиная разными ивентами, продолжая разными новыми танками и заканчивая разным наполнением премиум магазинов, плюс недавно варгеи собирали деньги на поддержку ВСУ, что уже кагбэ противоречит российским законам, так что приебался я правильно, у лесты другая игра

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Khulster
варгеи собирали деньги на поддержку ВСУ

Давайте все же не перевирать. Деньги переводились красному кресту. Варгейминг подобные акции делает не в первый раз далеко уже.

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Natural Phobia

ага)

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Похер

Мощно

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Khulster

Так и где там на картинке выше ВСУ? ;)
В целом, для компании ориентированной на западного игрока, вполне понятная PR акция.

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Natural Phobia

так и будешь дурочку ломать, или Украине просто так понадобились реанимобили и на них местные жители будут гонки устраивать?

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Khulster

По какому именно факту? Где можно с этим фактом ознакомиться?

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Андрей Комягин

Уж явно вам не в вики напишут кто и как обходит санкции и ведет бизнес)

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Похер

А зря

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debil
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Вадим Д.

Правильно! Все танки в Латинскую Америку.

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Доктор Шкутко

Попахивает новым СВО :)

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Вадим Д.

СТО, но без Эйнштейна (-:

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Vlad

А кто-нибудь это с менеджерского на технический язык перевести?

Они хотят аналог Steam сделать? Или RuStore? Или чего?

Для каких платформ -только ПК?

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Продавец Шаурмы

Вообще индустрию не знаешь? Они хотят сделать обычного локализатора-паблишера ММО игр. У ВГ он тоже был и есть - ВГ паблишинг. Схема работы простая - берем у разраба игры из другого региона игру, паблишим ее в своем регионе, зарабатываем на марже. Никакого отношения к стим-модели не имеет

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Макс Кроу

На другие платформы их и не пустит никто. Под линукс и мак аудитория в России мизерная, на консоли их и до санкций бы не пустили, теперь тем более. Только пк и остается

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Vlad

ну технически ничего не мешает бы сделать и аналог rustore. Сэкономленные на комиссиях магазинов приложений вполне могут окупить расходы.

Просто если не делать магазин под андроид, то на что там тратить 10-30 млн баксов?

И еще они не только на россию целятся. Скажем, стать аналогом RuStore в Ираке и прочих изгоях - тривиально, если там нет конкуренции.

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Vlad

ниже на бету платформы ссылку дали https://baseplatform.online/

пока она только под винду..

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DEV Tesloz

Уже запущено
https://vk.com/royalquest?w=wall-21222282_315676
https://baseplatform.online/

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Тоже хочу

Как выглядит сайт за $30m

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Доктор Шкутко

Нормал, лэндинг на тильде и блекджек и шлюхи для владельцев и распильщиков

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Sergey Dyakonov

Объясните - как это работает? Есть владельцы Lesta, но деньги вкладываются в организацию, принадлежащую ее менеджеру...

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Продавец Шаурмы

Объясняю - структура владения там непрозрачна, а менеджер там в роли гендиректора

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Eli
Владеющая World of Tanks студия Lesta Games

Доброе утро! Оперирование и владения это маленько разные вещи

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Тоже хочу

Очередная площадка для игр

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Доктор Шкутко

Это что платформа для игрулек под Чебурашку? А если Китай станет недружественным, ну там захочет какую народную республику замутить на де факто своих землях, придется опять платформы переписывать. Ну если там как водится бюджетные деньги зашли, тогда честь и хвала пацанам, пусть пилят

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28 комментариев
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