Владеющая World of Tanks студия Lesta Games запустит площадку для дистрибуции игр Статьи редакции
Инвестиции в её развитие в 2024 году компания оценивает в $10-30 млн.
- Российский разработчик игр Lesta Games (World of Tanks и World of Warships, Tanks Blitz) запустит платформу Base, пишет «Коммерсантъ». В компании рассказали, что целевыми рынками для неё видят СНГ, Латинскую Америку, а также «ещё один макрорегион», название которого пока не раскрывают.
- Согласно данным политики конфиденциальности платформы, на которую ссылается «Ъ», оператор Base — ООО «Диджитал Лайн». Оно на 100% принадлежит Даниилу Волкову, по данным «Ъ», это сотрудник Lesta Games. В самой компании говорят, что Base — «выделенный бренд, переданный в управление менеджменту».
- До конца 2023 года на площадке будут представлены одна зарубежная игра — китайская SuperBall, — а также российская многопользовательская игра Royal Quest. В 2024-м компания хочет расширить портфель издаваемых игр до «шести-десяти проектов, в первую очередь китайских и корейских».
- Инвестиции в площадку в 2024 году компания оценивает в $10-30 млн — в зависимости от «масштаба зарубежных игр», на издание которых компания сможет подписать соглашения с правообладателями. Речь о затратах на подписание контрактов, локализацию игр, инфраструктуру.
- «В горизонте пяти лет мы рассчитываем, что Base сможет зарабатывать до 20-30% от оборотов своей партнёрской структуры — Lesta Games»,— сказал изданию представитель площадки.
- До 2022 года Lesta Games была частью Wargaming, от которой получила World of Tanks и другие игры. Весной 2023-го компания занялась диверсификацией портфеля, купив права на Royal Quest. Тогда источники «Коммерсанта» говорили о желании Lesta Games «снизить зависимость от своих основных продуктов», доставшихся от Wargaming. В ноябре Forbes сообщил, что компания приступила к созданию новой многопользовательской онлайн-игры уровня AAA, в разработку которой вложит $25-30 млн.
163 показа
528 открытий
Разве Lesta владеет "World of Tanks", а не "Миром Танков"?
Правильно! Все танки в Латинскую Америку.
А кто-нибудь это с менеджерского на технический язык перевести?
Они хотят аналог Steam сделать? Или RuStore? Или чего?
Для каких платформ -только ПК?
Объясните - как это работает? Есть владельцы Lesta, но деньги вкладываются в организацию, принадлежащую ее менеджеру...
Wot, Wows, и блиц как принадлежали варгеймингу так и принадлежат, у лесты мир танков, мир кораблей и танки блиц. Что то, что это, но технически после февраля это две разных компании с двумя разными играми