Apple добавила новую функцию защиты данных при краже или потере iPhone Статьи редакции
Пока она доступна в бета-версии iOS 17.3.
- Apple добавила функцию «Защита украденного устройства» для iPhone, чтобы грабители не могли получить доступ к личной информации владельца устройства, платёжным данным, фото и видео, даже если они знают пароль, пишет The Wall Street Journal.
- После включения функции устройство попросит подтверждение через Face ID или Touch ID перед некоторыми действиями. Например, для использования сохранённых платёжных данных в Safari, выдачи Apple Card, сброса до заводских настроек или выключения «Режима пропажи».
- Чтобы изменить пароль от Apple ID или от iPhone, отключить функцию «Локатор» (Find My), надо будет дважды пройти проверку по Face ID или Touch ID: первый раз после запроса на изменения, второй — через час. Такая защита работает, если устройство находится в «непривычном» для него месте.
- В феврале 2023 года WSJ писала, что в некоторых городах США грабители следят за жертвами, чтобы узнать пароль от их iPhone, крадут устройства, пользуются платёжными данными и меняют настройки iCloud.
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И от версии Оси не зависит.
Против шокера в ребра пароль от входа защищает?
Это нужно ждать обновы, когда айфону добавят фичу персонального бодигарда
Тогда он у нас будет стоить по нашему курсу сколько? 1,5 млн?
Может и 1.5 миллиарда, кто знает.