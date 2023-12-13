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Маша Цепелева

Apple добавила новую функцию защиты данных при краже или потере iPhone Статьи редакции

Пока она доступна в бета-версии iOS 17.3.

  • Apple добавила функцию «Защита украденного устройства» для iPhone, чтобы грабители не могли получить доступ к личной информации владельца устройства, платёжным данным, фото и видео, даже если они знают пароль, пишет The Wall Street Journal.
  • После включения функции устройство попросит подтверждение через Face ID или Touch ID перед некоторыми действиями. Например, для использования сохранённых платёжных данных в Safari, выдачи Apple Card, сброса до заводских настроек или выключения «Режима пропажи».
  • Чтобы изменить пароль от Apple ID или от iPhone, отключить функцию «Локатор» (Find My), надо будет дважды пройти проверку по Face ID или Touch ID: первый раз после запроса на изменения, второй — через час. Такая защита работает, если устройство находится в «непривычном» для него месте.
  • В феврале 2023 года WSJ писала, что в некоторых городах США грабители следят за жертвами, чтобы узнать пароль от их iPhone, крадут устройства, пользуются платёжными данными и меняют настройки iCloud.

#новости #apple #iphone

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5 комментариев
Вадим Д.

И от версии Оси не зависит.

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Колян

Против шокера в ребра пароль от входа защищает?

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UT19

Это нужно ждать обновы, когда айфону добавят фичу персонального бодигарда

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Нина К.

Тогда он у нас будет стоить по нашему курсу сколько? 1,5 млн?

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UT19

Может и 1.5 миллиарда, кто знает.

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