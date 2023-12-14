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DTF

В Opera GX добавили кнопку, которая мгновенно скрывает все вкладки и открывает «скучный» сайт — например, «Википедию» Статьи редакции

Она доступна всем пользователям без региональных ограничений.

  • Опцию Panic Button добавили в браузер с декабрьским обновлением. Она одним нажатием кнопки позволяет моментально скрыть все открытые веб-страницы, приостановить воспроизведение контента на каждой из них и запустить «скучный» сайт. После этого достаточно повторно нажать клавишу, чтобы вернуться к просмотру открытых ранее сайтов.
  • Пользователи Opera GX могут сами указать, на какую «горячую» клавишу будет срабатывать «паническая кнопка». Кроме того, в настройках можно перечислить несколько сайтов, которые будут открываться в экстренных ситуациях.
  • Чтобы включить функцию Panic Button, сперва необходимо активировать опцию Early Bird в настройках браузера. Легче всего найти её через поиск в параметрах Opera GX.
Вот так это выглядит

#opera #новости #браузеры

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602 открытия
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19 комментариев
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 Влад Шушкевич

Где они были в мои 14 лет?!

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Бомж

Это не спасёт если ты не слышишь шаги людей которые могут подойти тихо и незаметно к тебе

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Александр Привалов

или которые могут притвориться уборщиком, электриком или доставщиком пиццы

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Хэппи милф

Поэтому надо прогнать лысого заранее

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Д Хб

20+ лет играл в первого, триада против якудза в самом начале, какой же кайф

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S.Capusta

Не подойдут. Занятие херней на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение!

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Уоки-токи

Уже есть решение. Кто то из DIY блогеров делал малозаметный USB датчик на ИК который ставится "на подходе" и когда кто то пересекает луч, можно например сворачивать все окна или запускать какую то программу.

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Хэппи милф

Эх, молодёжь. Раньше сидиром выдвигался по пересечению луча

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Уоки-токи

Зачем выдвигать СДром? Вообще изначальная идея была со шнурком и контактами, типа растяжки. Но это палевно.

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Хэппи милф

Шеф вышел из кабинета -> выдвигаем сидиром, скоро зайдет

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Александр Привалов
мгновенно скрывает

А если подвиснет?(...

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Alexey

Тогда к врачу

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Доктор Шкутко

Антиработодатель

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Уоки-токи

Идея старая, но добрая. Называется на самом деле BossKey, такие были много где встроены в DOS играх. А были и продвинутые резидентные программки, запускаешь турбо паскаль, сохраняешь вид экрана и в нужный момент по комбинации клавиш этот экран открывается пряча doom или master of magic :)

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Слегка Придурковатый

Троллейбус из хлеба, ок.

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Цифровые комплексы

Серьезный повод задуматься о переходе на opera ))

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ЖОКЕР

на буя?

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Станислав

Ну когда уже мыслей сделать нужное нет, делают такое.

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Куртуазный маньерист

Надо переходить на VR шлемы, что бы не маятся такой фигнёй

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16 комментариев
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