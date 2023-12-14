В Opera GX добавили кнопку, которая мгновенно скрывает все вкладки и открывает «скучный» сайт — например, «Википедию» Статьи редакции
Она доступна всем пользователям без региональных ограничений.
- Опцию Panic Button добавили в браузер с декабрьским обновлением. Она одним нажатием кнопки позволяет моментально скрыть все открытые веб-страницы, приостановить воспроизведение контента на каждой из них и запустить «скучный» сайт. После этого достаточно повторно нажать клавишу, чтобы вернуться к просмотру открытых ранее сайтов.
- Пользователи Opera GX могут сами указать, на какую «горячую» клавишу будет срабатывать «паническая кнопка». Кроме того, в настройках можно перечислить несколько сайтов, которые будут открываться в экстренных ситуациях.
- Чтобы включить функцию Panic Button, сперва необходимо активировать опцию Early Bird в настройках браузера. Легче всего найти её через поиск в параметрах Opera GX.
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Где они были в мои 14 лет?!
Это не спасёт если ты не слышишь шаги людей которые могут подойти тихо и незаметно к тебе
или которые могут притвориться уборщиком, электриком или доставщиком пиццы
Поэтому надо прогнать лысого заранее
20+ лет играл в первого, триада против якудза в самом начале, какой же кайф
Не подойдут. Занятие херней на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение!
Уже есть решение. Кто то из DIY блогеров делал малозаметный USB датчик на ИК который ставится "на подходе" и когда кто то пересекает луч, можно например сворачивать все окна или запускать какую то программу.
Эх, молодёжь. Раньше сидиром выдвигался по пересечению луча
Зачем выдвигать СДром? Вообще изначальная идея была со шнурком и контактами, типа растяжки. Но это палевно.
Шеф вышел из кабинета -> выдвигаем сидиром, скоро зайдет
А если подвиснет?(...
Тогда к врачу
Антиработодатель
Идея старая, но добрая. Называется на самом деле BossKey, такие были много где встроены в DOS играх. А были и продвинутые резидентные программки, запускаешь турбо паскаль, сохраняешь вид экрана и в нужный момент по комбинации клавиш этот экран открывается пряча doom или master of magic :)
Троллейбус из хлеба, ок.
Серьезный повод задуматься о переходе на opera ))
на буя?
Ну когда уже мыслей сделать нужное нет, делают такое.
Надо переходить на VR шлемы, что бы не маятся такой фигнёй