Суд отказался снять внереестровую блокировку с VPN-сервиса HideMy.name Статьи редакции
Случай может стать прецедентом для блокировки других подобных приложений, считают опрошенные «Ъ» юристы.
- Суд отказал VPN-сервису HideMy.name в удовлетворении иска к Роскомнадзору. Сервис требовал снять с него блокировку, которую регулятор провёл без внесения в реестр запрещённых сайтов, пишет «Ъ» со ссылкой на карточку дела на сайте Мосгорсуда.
- Роскомнадзор отнёс сервис к «угрозе противодействия ограничению доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством», а затем применило блокировку техническими средствами противодействия угрозам, которые операторы устанавливали по закону о «суверенном интернете» (ТСПУ).
- В письменном возражении регулятора на иск также указано, что противодействие блокировкам сайтов относится к «угрозе безопасности функционирования» интернета в России.
- Представители HideMy.name готовят жалобу на решение и планируют довести дело до Верховного суда. В Роскомнадзоре отказались от комментариев.
- Сайт VPN-сервиса HideMy.name блокировали в России ещё в 2017 году, тогда он назывался HideMe.ru. После сервис переехал на домен HideMy.name, а доступ разблокировали. В 2018 году сайт сервиса вновь стал недоступен — по решению районного суда Йошкар-Олы. Годом позже компания добилась отмены решения. С июля 2023 года сайт блокировали с помощью ТСПУ.
- В ноябре 2023 года Минюст включил владельца HideMy.name в реестр иноагентов за распространение «недостоверной информации» и материалов других иноагентов.
59 показов
366 открытий
Нафига тогда эти реестры? Можно ж и так, внереестрово банить.
Помнится Телегу, тоже пытались забанить, но он же до сих пор, блин, живой.
А чего телега не должна быть живая, если её сто лет как разбанили?
Так никто особо и не заметил, что его банили)
Зато пользователи онлайн-банков заметили, что РКН что-то #уевертит и блокирует IP-адрес банка 😁
"Случай может стать прецедентом для блокировки других подобных приложений, считают опрошенные «Ъ» юристы."-ну понеслось...ждем новых блокировок господа
Sozdayte v Rossija beliy pisok saytov, i pust' eche s etih saytov/hostingov eshe denezhka kapaet ne menee 1000 USD dollarov v god ili, esli sait e-commerce, to 5-10% ot oborota sdelok