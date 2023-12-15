Сервисы
Евгения Евсеева

В App Store появилось приложение «СуперМаркет» — копия удалённого «Сбермаркета» Статьи редакции

Приложение пропало 1 декабря 2023 года.

  • На появление «СуперМаркета» в магазине обратило внимание Rozetked. Его разработчиком указано ООО SMMD, оно же выпустило приложения Shopper App — для курьеров и сборщиков «Сбермаркета», а также «СМ Вендор» — для сотрудничающих с сервисом ресторанов.
  • При входе нужно ввести номер телефона — на него приходит SMS от «Сбермаркета» с кодом подтверждения, убедился редактор vc.ru. Также на почту приходит сообщение о новом входе в аккаунт «Сбермаркета».
  • В приложении доступен заказ продуктов и готовой еды из ресторанов. При этом пропала возможность подключить к профилю имеющуюся подписку «Сбер Прайм» и, соответственно, получать бонусы «СберСпасибо».
  • В App Store указано, что приложение загружено в апреле 2023 года. Редакция vc.ru обратилась к «Сбермаркету» за комментарием: новый это сервис или загруженное под другим названием удалённое приложение — но на момент публикации заметки не получила ответ.
Личный профиль в приложении «Сбермаркета»
Личный профиль в приложении «СуперМаркета»
  • Приложение «Сбермаркета» пропало из App Store 1 декабря 2023 года. Причины в сервисе не раскрывали, но советовали не удалять его со смартфона.
  • Вместе с ним в тот же день пропал сервис аренды автомобилей «Ситидрайв». Он входит в «О2О Холдинг», которым раньше совместно управляли «Сбер» и VK. После раздела активов холдинг на 99,54% принадлежит АО «Еком Технологии» и на 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Полная структура акционеров не раскрывается.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США ещё в апреле 2022 года и после этого вышел из состава акционеров части своих активов. Тогда же из App Store удалили приложение банка, а после — несколько его копий. Из магазина исчезали и сервисы «Звук», «2ГИС» и Okko. Последние два вернули в апреле и августе 2023 года соответственно.

#новости #сбермаркет

1.5K показов
1.7K открытий
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Alexey

Только Аэрофлот со своим веб ярлыком

Ответить
Развернуть ветку
Микс из мусоровоза

Зачем размещают? Они же сами говорят, что веб лучше чем приложение. Да и вообще, зачем иностранным компаниям потакать, если они не хотят соблюдать правила своей площадки.

Ответить
Развернуть ветку
К C

Чем человеку с мобильным веб может быть лучше?!?

Ответить
Развернуть ветку
Микс из мусоровоза

Не знаю, спросите у втб и браузера луна.

Ответить
Развернуть ветку
Mr. U

а чем луна отличается от обычного браузера?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Назвали бы уже везде ГиперМаркет — привычно и понятно всем.

Ответить
Развернуть ветку
DIATONE-MITSUBISHI Audio Vinta

Уже удалено…. Я не нашел

Ответить
Развернуть ветку
Кузьма Мерзлов

Ссылка в статье.

Ответить
Развернуть ветку
DIATONE-MITSUBISHI Audio Vinta

Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
DIATONE-MITSUBISHI Audio Vinta

Может на Сбер и втб есть такие ссылки?)….

Ответить
Развернуть ветку
Кузьма Мерзлов

Втб если и было бы приложение, выбивало бы такую картину)

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Rumyantsev

Всё просто устарело ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
Развернуть ветку
Павел

Лучше приложение банка выпустили бы

Ответить
Развернуть ветку
Анастасия Коваль

Снова сбер выкрутились от санкций

Ответить
Развернуть ветку
Олег

Ахаха, ну да)))

Ответить
Развернуть ветку
Дима Анонимный

Вроде и копия/новое приложение/замена/обход санкций, а отзывы от июля, сентября.. Как?!

Ответить
Развернуть ветку
Ilya

Скорее всего изначально загрузили фейковое приложение, собрали активность и теперь заменили его на другое, типа под видом обновления. Возможно так модерация менее строгая, не знаю.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Тоже вариант. Делаешь приложение для ООО Рога и копыта, после всех проверок делаешь небольшой апгрейд заменяющий сервера и логотипы на другие. Кто там будет разбираться кому принадлежит сервер 233.234.122.18?

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Можно одно и тоже ПО под разными названиями выкладывать. Заранее готовиться к блокировке основного.
Однако если на стороне Стора есть какие то проверки на копии то приложение можно внешне поменять оставив общий функционал.
Конечно мы говорим про реальное приложение а не подделки.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

В бейСБОЛ играли в старину, ещё до времён крещения Руси. Но и в наше время эта игра по праву остаётся одной из популярнейших.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Анонимный

в это играют гугл и эпл: бьют СБОЛ

Ответить
Развернуть ветку
Hox

Цирк с конями.

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

кто-то уже сделал тотализатор?

Ответить
Развернуть ветку
urivev

Это приложение вышло давно и называлось СМ Рестораны, это была копия сбермаркета. Его удалили вместе со сбермаркетом, а потом восстановили почему-то. У меня стояло СМ рестораны, а потом оно обновилось как Супермаркет

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Козырев

Решили помочь клиенту сделать мобильное приложение для ios.. полгода регистрировали аккаунт разработчика, потом ещё месяца 3 переделывали апп чтобы пройти модерацию.
Вообщем появиться там чтобы повисеть пару дней – это отвага.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
22 комментария
Раскрывать всегда
null