В App Store появилось приложение «СуперМаркет» — копия удалённого «Сбермаркета» Статьи редакции
Приложение пропало 1 декабря 2023 года.
- На появление «СуперМаркета» в магазине обратило внимание Rozetked. Его разработчиком указано ООО SMMD, оно же выпустило приложения Shopper App — для курьеров и сборщиков «Сбермаркета», а также «СМ Вендор» — для сотрудничающих с сервисом ресторанов.
- При входе нужно ввести номер телефона — на него приходит SMS от «Сбермаркета» с кодом подтверждения, убедился редактор vc.ru. Также на почту приходит сообщение о новом входе в аккаунт «Сбермаркета».
- В приложении доступен заказ продуктов и готовой еды из ресторанов. При этом пропала возможность подключить к профилю имеющуюся подписку «Сбер Прайм» и, соответственно, получать бонусы «СберСпасибо».
- В App Store указано, что приложение загружено в апреле 2023 года. Редакция vc.ru обратилась к «Сбермаркету» за комментарием: новый это сервис или загруженное под другим названием удалённое приложение — но на момент публикации заметки не получила ответ.
- Приложение «Сбермаркета» пропало из App Store 1 декабря 2023 года. Причины в сервисе не раскрывали, но советовали не удалять его со смартфона.
- Вместе с ним в тот же день пропал сервис аренды автомобилей «Ситидрайв». Он входит в «О2О Холдинг», которым раньше совместно управляли «Сбер» и VK. После раздела активов холдинг на 99,54% принадлежит АО «Еком Технологии» и на 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Полная структура акционеров не раскрывается.
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США ещё в апреле 2022 года и после этого вышел из состава акционеров части своих активов. Тогда же из App Store удалили приложение банка, а после — несколько его копий. Из магазина исчезали и сервисы «Звук», «2ГИС» и Okko. Последние два вернули в апреле и августе 2023 года соответственно.
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Только Аэрофлот со своим веб ярлыком
Зачем размещают? Они же сами говорят, что веб лучше чем приложение. Да и вообще, зачем иностранным компаниям потакать, если они не хотят соблюдать правила своей площадки.
Чем человеку с мобильным веб может быть лучше?!?
Не знаю, спросите у втб и браузера луна.
а чем луна отличается от обычного браузера?
Назвали бы уже везде ГиперМаркет — привычно и понятно всем.
Уже удалено…. Я не нашел
Ссылка в статье.
Спасибо
Может на Сбер и втб есть такие ссылки?)….
Втб если и было бы приложение, выбивало бы такую картину)
Всё просто устарело ¯\_(ツ)_/¯
Лучше приложение банка выпустили бы
Снова сбер выкрутились от санкций
Ахаха, ну да)))
Вроде и копия/новое приложение/замена/обход санкций, а отзывы от июля, сентября.. Как?!
Скорее всего изначально загрузили фейковое приложение, собрали активность и теперь заменили его на другое, типа под видом обновления. Возможно так модерация менее строгая, не знаю.
Тоже вариант. Делаешь приложение для ООО Рога и копыта, после всех проверок делаешь небольшой апгрейд заменяющий сервера и логотипы на другие. Кто там будет разбираться кому принадлежит сервер 233.234.122.18?
Можно одно и тоже ПО под разными названиями выкладывать. Заранее готовиться к блокировке основного.
Однако если на стороне Стора есть какие то проверки на копии то приложение можно внешне поменять оставив общий функционал.
Конечно мы говорим про реальное приложение а не подделки.
В бейСБОЛ играли в старину, ещё до времён крещения Руси. Но и в наше время эта игра по праву остаётся одной из популярнейших.
в это играют гугл и эпл: бьют СБОЛ
Цирк с конями.
кто-то уже сделал тотализатор?
Это приложение вышло давно и называлось СМ Рестораны, это была копия сбермаркета. Его удалили вместе со сбермаркетом, а потом восстановили почему-то. У меня стояло СМ рестораны, а потом оно обновилось как Супермаркет
Решили помочь клиенту сделать мобильное приложение для ios.. полгода регистрировали аккаунт разработчика, потом ещё месяца 3 переделывали апп чтобы пройти модерацию.
Вообщем появиться там чтобы повисеть пару дней – это отвага.