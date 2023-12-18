Сервисы
Артур Томилко

Spotify ликвидировал юрлицо в России Статьи редакции

Одно из двух юридических лиц в стране также закрыла Cisco.

  • ООО «Спотифай» ликвидировано 14 декабря 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
  • Spotify зарегистрировал юрлицо в России в январе 2014 года. Работать в стране сервис начал с июля 2020-го. Весной 2022 года компания объявила о приостановке деятельности на российском рынке.
  • 15 декабря 2023 года одно из двух своих российских юрлиц (ООО «Сиско системс») также ликвидировал производитель сетевого оборудования Cisco. Ещё одно (ООО «Сиско солюшенз») продолжает работать, отмечает ТАСС.
  • Об уходе из России компания объявила в июне 2022 года.

#новости #spotify #cisco

5.6K показов
2.9K открытий
0
131 комментарий
Написать комментарий...
 Qnoc

Ждать спотифай в России в целом всегда было гораздо интереснее, чем иметь спотифай в России, так что спасибо что вернули молодость!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Amet-Han 45

Вообще пох и на Яндекс, и на VK Music, и на Spotify...
Пользуюсь взломанным apk Spotify и х*** клал на эти подписки...

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

Че за полумеры, воруй и продукты

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Aina Timo / wdroid.net

Неустаревающая классика

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Павел Гусев

Сейчас бы гордиться тем, что 150₽ в месяц найти не можешь

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Zloy Marketolog

взломанный имеет доступ к их библиотеке музыки?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Денис Смолянинов

сами себе по сути противоречите)так или иначе вы спотифай пользуетесь)

Ответить
Развернуть ветку
Антон Кузьмин

Если бы все делали как вы, мир был бы другим)))

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy

а как на iphone поставить?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Pixel

Хах я тоже взломанным спотифаем пользуюсь

Ответить
Развернуть ветку
Бомж

Только только вышли на рынок через 2 года дед всё похерил.

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Так их никто не заставлял уходить, никто не выгонял с рынка РФ. Причем тут дед?

Ответить
Развернуть ветку
53 комментария
sunblade
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
виктор сикрит

Помню как спотик года 3 три оттягивал свой приход, столько народа ждало. По итогу не задержался особо

Ответить
Развернуть ветку
Герман

Стоит признать, что для спотифая рынок РФ в виде одного-двух процентов от всей пользовательской базы выглядел не так уж и перспективно

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Zloy Marketolog

Победили нату https://www.youtube.com/watch?v=w_sr7HJoVx8

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Скатертью дорога. Учитывая, что они ещё и кинули простых россиян на годовые подписки, желаю им всего наихудшего. Вместе с ASOS гнилая контора.

Ответить
Развернуть ветку
Barbara Zukowa

Так им и надо, дерьмоедам этим!
Нечего инструкторов НАТО из наушников слушать, лучше нашего Шамана послушать!!! Там вся правда

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

когда отключили оплату с карт, я решил затарить год, купил на яндексе сертификат, активировал. спустя полтора месяца мне упало 2 письма, первое от спотифай, что они аннулируют мою подписку и обращайтесь к продавцу, второе от яндекса, что покупка отменена и выполнен полный возврат, дня через 3 деньги упали на карту. так что я поимел полтора бесплатных месяца

Ответить
Развернуть ветку
Яна Шепилова

вот радость то для Яндекс музыки

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Это будет проблемой для яндекс музыки
Тк в перспективе выпилят все что нельзя купить лицензию и то что не проходит по количеству цветов на небе.
Та аудитория которой будет интересна их библиотека впринципе не платит за музыку
Хотя…. Запустят побольше рекламы , получится Яндекс радио

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Alex Shevchenko

Фартануло))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Den Kotov

В которой нет

Ответить
Развернуть ветку
ArtemRE2

С Яндекс Музыкой произойдёт тоже самое, что и с IVI и Кинопоиском. Нечго будет слушать. Будут зубами держатьсмся за случайно неотключенную автоподписку, как например IVI. У меня год болталась оплаченная подписка, ни разу не воспользовался ей, смотреть нечего, в начале декабря кончилась, и IVI решил без предварительных предупреждений, как в нормальных сервисах, херанул с меня новую. На просьбу вернуть бабло, усераются и угрожают пригласить юристов. Раньше такой вопрос с IVI решался в течении 10 минут. Сейчас им досудебочску напишу, пусть понапрягаются, позорники.
Яндекс пока бабки возвращает, хоть и не с первого раза.
Конкуренция нужна и уход с рынка сильных игроков только подогреет интерес к торрентам.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex

Глупостью занимаются, если честно. Шарик ограниченный и рынок в 150 млн. чел. неожиданно не появляется.

А адепты 2% выручки - этого достаточно, чтобы в США не увольнять тысячи человек из развития продукта, а улучшать его и нанимать другие тысячи человек. С точки зрения бизнеса это куда важнее

Ответить
Развернуть ветку
Ed R

Тем более, что эти 150 млн достаточно платежеспособны - не Европа конечно, но и не Индия.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Pixel

Я всегда пользовался и пользуюсь взломанным спотифаем, всё отлично работает 👌

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

как сочетается 128кбит/с и отлично?
я не фанат бескислородной меди, но все же

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Леденев

Насколько велик шанс, что, в какой-то момент, заблокируют аккаунт?

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

"ПрипАлзут к лету"..........

Ответить
Развернуть ветку
Антон Казанцев

Откуда знаешь? не думаю что это быстро закончится

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
чувак

Скачал мод с премиумом и нормально. Пошли они, если не хотят сами работать и зарабатывать .

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

насколько я понимаю, там так же как и в официальной версии порезан битрейт, а из модификаций только пропуски

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Donatello Supreme

Отказались от прибыли, сверхразумы

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Вообще пох на музыку в целом, надо - скачал с торрента, залил и слушай. Ну или радио, если приспичило

Ответить
Развернуть ветку
shuz

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Через год ждём банкротства

Ответить
Развернуть ветку
Максим Неплох

⬇️Счётчик "недолго музычка играла" находится здесь.

Ответить
Развернуть ветку
Который тот
Ответить
Развернуть ветку
Den Kotov

Можно поехать в Беларусь, открыть там счет и карту, перепривязать аккаунт к Беларуси и все работает. Примерно 5 долларов в месяц подписка стоит.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

не самый надежный план с учетом того, что Беларусь тоже под санкции попадает

Ответить
Развернуть ветку
Grinders11

Проще купить турецкую подписку онлайн в 2 раза дешевле

Ответить
Развернуть ветку
Аня

Потрясающий план. Чтобы подключить музыку, надо всего лишь сгонять в соседнюю страну, карту открыть. Если вдруг чего случится - ну снова сгонять в соседнюю страну))). Ппц какой.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Вообще пiхуй. Не пользовался до, во время и после

Ответить
Развернуть ветку
Grinders11

Неудивительно, зачем держать офис, сотрудников, искать какие то обходы по транзакциям когда в РФ они за год поднимали 50 млн.руб прибыли, рынок токсичный, доля маленькая, любителей кряков дох

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
128 комментариев
Раскрывать всегда
null