Spotify ликвидировал юрлицо в России Статьи редакции
Одно из двух юридических лиц в стране также закрыла Cisco.
- ООО «Спотифай» ликвидировано 14 декабря 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
- Spotify зарегистрировал юрлицо в России в январе 2014 года. Работать в стране сервис начал с июля 2020-го. Весной 2022 года компания объявила о приостановке деятельности на российском рынке.
- 15 декабря 2023 года одно из двух своих российских юрлиц (ООО «Сиско системс») также ликвидировал производитель сетевого оборудования Cisco. Ещё одно (ООО «Сиско солюшенз») продолжает работать, отмечает ТАСС.
- Об уходе из России компания объявила в июне 2022 года.
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Ждать спотифай в России в целом всегда было гораздо интереснее, чем иметь спотифай в России, так что спасибо что вернули молодость!
Вообще пох и на Яндекс, и на VK Music, и на Spotify...
Пользуюсь взломанным apk Spotify и х*** клал на эти подписки...
Че за полумеры, воруй и продукты
Неустаревающая классика
Сейчас бы гордиться тем, что 150₽ в месяц найти не можешь
взломанный имеет доступ к их библиотеке музыки?
сами себе по сути противоречите)так или иначе вы спотифай пользуетесь)
Если бы все делали как вы, мир был бы другим)))
а как на iphone поставить?
Хах я тоже взломанным спотифаем пользуюсь
Только только вышли на рынок через 2 года дед всё похерил.
Так их никто не заставлял уходить, никто не выгонял с рынка РФ. Причем тут дед?
Помню как спотик года 3 три оттягивал свой приход, столько народа ждало. По итогу не задержался особо
Стоит признать, что для спотифая рынок РФ в виде одного-двух процентов от всей пользовательской базы выглядел не так уж и перспективно
Победили нату https://www.youtube.com/watch?v=w_sr7HJoVx8
Скатертью дорога. Учитывая, что они ещё и кинули простых россиян на годовые подписки, желаю им всего наихудшего. Вместе с ASOS гнилая контора.
Так им и надо, дерьмоедам этим!
Нечего инструкторов НАТО из наушников слушать, лучше нашего Шамана послушать!!! Там вся правда
когда отключили оплату с карт, я решил затарить год, купил на яндексе сертификат, активировал. спустя полтора месяца мне упало 2 письма, первое от спотифай, что они аннулируют мою подписку и обращайтесь к продавцу, второе от яндекса, что покупка отменена и выполнен полный возврат, дня через 3 деньги упали на карту. так что я поимел полтора бесплатных месяца
вот радость то для Яндекс музыки
Это будет проблемой для яндекс музыки
Тк в перспективе выпилят все что нельзя купить лицензию и то что не проходит по количеству цветов на небе.
Та аудитория которой будет интересна их библиотека впринципе не платит за музыку
Хотя…. Запустят побольше рекламы , получится Яндекс радио
Фартануло))
В которой нет
С Яндекс Музыкой произойдёт тоже самое, что и с IVI и Кинопоиском. Нечго будет слушать. Будут зубами держатьсмся за случайно неотключенную автоподписку, как например IVI. У меня год болталась оплаченная подписка, ни разу не воспользовался ей, смотреть нечего, в начале декабря кончилась, и IVI решил без предварительных предупреждений, как в нормальных сервисах, херанул с меня новую. На просьбу вернуть бабло, усераются и угрожают пригласить юристов. Раньше такой вопрос с IVI решался в течении 10 минут. Сейчас им досудебочску напишу, пусть понапрягаются, позорники.
Яндекс пока бабки возвращает, хоть и не с первого раза.
Конкуренция нужна и уход с рынка сильных игроков только подогреет интерес к торрентам.
Глупостью занимаются, если честно. Шарик ограниченный и рынок в 150 млн. чел. неожиданно не появляется.
А адепты 2% выручки - этого достаточно, чтобы в США не увольнять тысячи человек из развития продукта, а улучшать его и нанимать другие тысячи человек. С точки зрения бизнеса это куда важнее
Тем более, что эти 150 млн достаточно платежеспособны - не Европа конечно, но и не Индия.
Я всегда пользовался и пользуюсь взломанным спотифаем, всё отлично работает 👌
как сочетается 128кбит/с и отлично?
я не фанат бескислородной меди, но все же
Насколько велик шанс, что, в какой-то момент, заблокируют аккаунт?
"ПрипАлзут к лету"..........
Откуда знаешь? не думаю что это быстро закончится
Скачал мод с премиумом и нормально. Пошли они, если не хотят сами работать и зарабатывать .
насколько я понимаю, там так же как и в официальной версии порезан битрейт, а из модификаций только пропуски
Отказались от прибыли, сверхразумы
Вообще пох на музыку в целом, надо - скачал с торрента, залил и слушай. Ну или радио, если приспичило
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
Через год ждём банкротства
⬇️Счётчик "недолго музычка играла" находится здесь.
Можно поехать в Беларусь, открыть там счет и карту, перепривязать аккаунт к Беларуси и все работает. Примерно 5 долларов в месяц подписка стоит.
не самый надежный план с учетом того, что Беларусь тоже под санкции попадает
Проще купить турецкую подписку онлайн в 2 раза дешевле
Потрясающий план. Чтобы подключить музыку, надо всего лишь сгонять в соседнюю страну, карту открыть. Если вдруг чего случится - ну снова сгонять в соседнюю страну))). Ппц какой.
Вообще пiхуй. Не пользовался до, во время и после
Неудивительно, зачем держать офис, сотрудников, искать какие то обходы по транзакциям когда в РФ они за год поднимали 50 млн.руб прибыли, рынок токсичный, доля маленькая, любителей кряков дох