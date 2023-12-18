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Артур Томилко

«API Яндекс Карты» выпустили «Редактор стилей карт» для настройки их оформления Статьи редакции

Он позволяет выбрать оттенок, уровень детализации и экспортировать карты для интеграции на сайте или в мобильном приложении.

Интерфейс «Редактора стилей карт» 
  • Платформа «API Яндекс Карты» представила бесплатный инструмент для кастомизации интерактивных карт, рассказали в сервисе. Он позволяет настраивать оформление карт с помощью встроенных инструментов — без написания кода.
  • В редакторе можно выбрать нужный стиль карты — универсальный, серый или монохромный, — а также настроить детализацию ландшафта, дорог и зданий, отображение иконок, подписей и других элементов.
  • Полученный дизайн можно экспортировать в виде JSON-файла, чтобы добавить его на свой сайт. Редактор совместим с программными библиотеками JS API 3.0 и MapKit SDK, поэтому его можно встроить и в приложения для iOS и Android.

#новости #яндекскарты

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70 комментариев
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 under construction

Яндекс карты давно изгадили свои карты до неюзабельных

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Дима Коренев

А чем тогда пользоваться? Вроде Яндекс пока адекват в плане использования плюс минус.

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13 комментариев
Arkadiy K

Отдельные нововведения не айс, да. Особенно рост количества рекламы. Но лично мне достаточно пару дней попользоваться например гуглом или эпловскими картами, чтобы понять что Яндекс ещё очень даже норм.

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Ландышева

Альтернатив хороших не наблюдается как-то

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2 комментария
Ефим Т.

ну почему, вон сколько применений новой функции нашли комментаторы

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Кирилл Родин

Разве? вроде у них достаточно не плохие карты, порой даже больше чем гугловские нравятся

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Вадим Д.

В выходные и праздники раскрась карту синим. А лучше автоматически подсвечивать накануне вечером (-:

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Ilyas Saburov

чтоб и ты был синим и карты

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1 комментарий
Лена Куртасова

И выделить красным все алкомаркеты рядом :)

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1 комментарий
Dmitry

Я так понимаю цена за использование Яндекс карт на своем сайте стала еще более неадекватной?

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Antny Slmv

Она фри была всегда, с брендированием снизу

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2 комментария
Denis Bystruev

Смысл существования карт — не в цене, а в собирании информации о ваших привычках, посещаемых местах, видах передвижения и т. д. для тонкой настройки рекламы.

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8 комментариев
Градибор Пожарский

Карты — лучший продукт Яндекса.

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Uncle Gluk

Лучший именно среди сервисов Яндекса или среди карт вообще?

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4 комментария
Dery

Крч, жил был шиномонтаж, обычный такой себе, но с исполнительным собственником, он же по совместительству и основной сотрудник. Работал шиномонтаж исправно и имел 300+ отзывов и оценку 5.0 на яндекс картах, а потом он взял и исчез с карт, даже по запросу шиномонтаж больше не появляется на картах, но всё также работает. А случилось что охуевший Яндекс запросил у собственника овердохуя вечнодеревяных, потому что видите ли у вас отзывов много и все хорошие, значит у вас там жирнющий автосервис с полным спектром услуг, и платить за это Яндексу нужно примерно столько же сколько шиномонтаж зарабатывает в месяц. Яндекс был послан нахуй, шиномонтаж с карт удалили, тру стори.

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Пруф?

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lucklessman

Яндекс карты нужны только для отображения пробок, транспорта и вызова такси.

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nochnoy.ru

В смысле всё остальное есть в 2гис?

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5 комментариев
Тоже хочу

Яндекс убрал подсветку станий метро и пользоваться ими просто стало невозможно

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Den Kotov

Наверно чтобы такси заказывали...

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O-o

Продакты ЯК открыли для себя Mapbox :)

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Leonid Manilov

Мне внешний вид вообще не важен, главное чтобы в лес меня не завозил, как обычно!

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Алексей Самбуров

мир делится на две половины: темная тема и светлая... У кого так же как у меня после темной темы все увиденное в полосочку?

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Борунова Елена

А у меня наоборот всё в телефоне в темной теме стоит. Светлая глаз режет.

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Иван Кусто

Темная тема

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Medix IT

ну наконец-то , теперь можно классно кастомизировать вид 💙

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Ann B.

А вот этой вот функции порой действительно не хватало

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Ксения Евсюкова

Сейчас вроде в цвет темы телефона, вполне удобно.

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Kato

Территориальные границы можно обновлять?

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Водяной

Ооо новый продукт, а как вебмастерам выплатить долги за 2022 год, так денег нет!

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Диана К.

Мне кажется не особо нужная функция, но всё равно прикольно. Если кто часто картами пользуется, то понравится наверное

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Максим

Вроде и раньше ж можно было выбирать

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Санкт- Петербург

Яндекс это помойка, но альтернатив нету, тк подвинуть его никто не может

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Лера Змеева

пожалуй цвет карты -это последнее о чем думает пользователь при использовании

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67 комментариев
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