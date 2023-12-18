«API Яндекс Карты» выпустили «Редактор стилей карт» для настройки их оформления Статьи редакции
Он позволяет выбрать оттенок, уровень детализации и экспортировать карты для интеграции на сайте или в мобильном приложении.
- Платформа «API Яндекс Карты» представила бесплатный инструмент для кастомизации интерактивных карт, рассказали в сервисе. Он позволяет настраивать оформление карт с помощью встроенных инструментов — без написания кода.
- В редакторе можно выбрать нужный стиль карты — универсальный, серый или монохромный, — а также настроить детализацию ландшафта, дорог и зданий, отображение иконок, подписей и других элементов.
- Полученный дизайн можно экспортировать в виде JSON-файла, чтобы добавить его на свой сайт. Редактор совместим с программными библиотеками JS API 3.0 и MapKit SDK, поэтому его можно встроить и в приложения для iOS и Android.
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Яндекс карты давно изгадили свои карты до неюзабельных
А чем тогда пользоваться? Вроде Яндекс пока адекват в плане использования плюс минус.
Отдельные нововведения не айс, да. Особенно рост количества рекламы. Но лично мне достаточно пару дней попользоваться например гуглом или эпловскими картами, чтобы понять что Яндекс ещё очень даже норм.
Альтернатив хороших не наблюдается как-то
ну почему, вон сколько применений новой функции нашли комментаторы
Разве? вроде у них достаточно не плохие карты, порой даже больше чем гугловские нравятся
В выходные и праздники раскрась карту синим. А лучше автоматически подсвечивать накануне вечером (-:
чтоб и ты был синим и карты
И выделить красным все алкомаркеты рядом :)
Я так понимаю цена за использование Яндекс карт на своем сайте стала еще более неадекватной?
Она фри была всегда, с брендированием снизу
Смысл существования карт — не в цене, а в собирании информации о ваших привычках, посещаемых местах, видах передвижения и т. д. для тонкой настройки рекламы.
Карты — лучший продукт Яндекса.
Лучший именно среди сервисов Яндекса или среди карт вообще?
Крч, жил был шиномонтаж, обычный такой себе, но с исполнительным собственником, он же по совместительству и основной сотрудник. Работал шиномонтаж исправно и имел 300+ отзывов и оценку 5.0 на яндекс картах, а потом он взял и исчез с карт, даже по запросу шиномонтаж больше не появляется на картах, но всё также работает. А случилось что охуевший Яндекс запросил у собственника овердохуя вечнодеревяных, потому что видите ли у вас отзывов много и все хорошие, значит у вас там жирнющий автосервис с полным спектром услуг, и платить за это Яндексу нужно примерно столько же сколько шиномонтаж зарабатывает в месяц. Яндекс был послан нахуй, шиномонтаж с карт удалили, тру стори.
Пруф?
Яндекс карты нужны только для отображения пробок, транспорта и вызова такси.
В смысле всё остальное есть в 2гис?
Яндекс убрал подсветку станий метро и пользоваться ими просто стало невозможно
Наверно чтобы такси заказывали...
Продакты ЯК открыли для себя Mapbox :)
Мне внешний вид вообще не важен, главное чтобы в лес меня не завозил, как обычно!
мир делится на две половины: темная тема и светлая... У кого так же как у меня после темной темы все увиденное в полосочку?
А у меня наоборот всё в телефоне в темной теме стоит. Светлая глаз режет.
Темная тема
ну наконец-то , теперь можно классно кастомизировать вид 💙
А вот этой вот функции порой действительно не хватало
Сейчас вроде в цвет темы телефона, вполне удобно.
Территориальные границы можно обновлять?
Ооо новый продукт, а как вебмастерам выплатить долги за 2022 год, так денег нет!
Мне кажется не особо нужная функция, но всё равно прикольно. Если кто часто картами пользуется, то понравится наверное
Вроде и раньше ж можно было выбирать
Яндекс это помойка, но альтернатив нету, тк подвинуть его никто не может
пожалуй цвет карты -это последнее о чем думает пользователь при использовании