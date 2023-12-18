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Артур Томилко

«Яндекс Карты» выпустили «Редактор стилей карт» для настройки их оформления Статьи редакции

Он позволяет выбрать оттенок, уровень детализации и экспортировать карты для интеграции на сайте или в мобильном приложении.

Интерфейс «Редактора стилей карт» 
  • Платформа «API Яндекс Карты» представила бесплатный инструмент для кастомизации интерактивных карт, рассказали в сервисе. Он позволяет настраивать оформление карт с помощью встроенных инструментов — без написания кода.
  • В редакторе можно выбрать нужный стиль карты — универсальный, серый или монохромный, — а также настроить детализацию ландшафта, дорог и зданий, отображение иконок, подписей и других элементов.
  • Полученный дизайн можно экспортировать в виде JSON-файла, чтобы добавить его на свой сайт. Редактор совместим с программными библиотеками JS API 3.0 и MapKit SDK, поэтому его можно встроить и в приложения для iOS и Android.

#новости #яндекскарты

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10 комментариев
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 Вадим Д.

В выходные и праздники раскрась карту синим. А лучше автоматически подсвечивать накануне вечером (-:

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Ilyas Saburov

чтоб и ты был синим и карты

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Лена Куртасова

И выделить красным все алкомаркеты рядом :)

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Вадим Д.

Красный — цвет опасности, зелёным же!

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Dmitry

Я так понимаю цена за использование Яндекс карт на своем сайте стала еще более неадекватной?

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Antny Slmv

Она фри была всегда, с брендированием снизу

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Zloy Marketolog

Нет, зависит от количества запросов к API. Если гонишь много трафика на свой сайт, то заставят платить за карты.

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under construction

Яндекс карты давно изгадили свои карты до неюзабельных

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Дима Коренев

А чем тогда пользоваться? Вроде Яндекс пока адекват в плане использования плюс минус.

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Иван Кусто

Темная тема

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