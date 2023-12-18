«Яндекс Карты» выпустили «Редактор стилей карт» для настройки их оформления Статьи редакции
Он позволяет выбрать оттенок, уровень детализации и экспортировать карты для интеграции на сайте или в мобильном приложении.
- Платформа «API Яндекс Карты» представила бесплатный инструмент для кастомизации интерактивных карт, рассказали в сервисе. Он позволяет настраивать оформление карт с помощью встроенных инструментов — без написания кода.
- В редакторе можно выбрать нужный стиль карты — универсальный, серый или монохромный, — а также настроить детализацию ландшафта, дорог и зданий, отображение иконок, подписей и других элементов.
- Полученный дизайн можно экспортировать в виде JSON-файла, чтобы добавить его на свой сайт. Редактор совместим с программными библиотеками JS API 3.0 и MapKit SDK, поэтому его можно встроить и в приложения для iOS и Android.
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В выходные и праздники раскрась карту синим. А лучше автоматически подсвечивать накануне вечером (-:
чтоб и ты был синим и карты
И выделить красным все алкомаркеты рядом :)
Красный — цвет опасности, зелёным же!
Я так понимаю цена за использование Яндекс карт на своем сайте стала еще более неадекватной?
Она фри была всегда, с брендированием снизу
Нет, зависит от количества запросов к API. Если гонишь много трафика на свой сайт, то заставят платить за карты.
Яндекс карты давно изгадили свои карты до неюзабельных
А чем тогда пользоваться? Вроде Яндекс пока адекват в плане использования плюс минус.
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