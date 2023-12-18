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Евгения Евсеева

«Авто.ру» запустил платформу для автомобильных дилеров — «Авто.ру Бизнес» Статьи редакции

Она объединит инструменты «Авто.ру» и CM.Expert, но будет работать как самостоятельная платформа.

Источник: «Авто.ру»
  • Новая платформа объединяет в себе сервис объявлений «Авто.ру», кабинет для аналитики и управления бизнес-процессами на основе CM.Expert, инструменты продвижения, сервис для подбора автокредитов «Финанс», сервис для выкупа автомобилей.
  • Новый сайт должен заработать вечером 18 декабря 2023 года, обещают в компании.
  • В «Авто.ру» уточнили vc.ru, что кабинеты, которые у дилеров есть на CM.Expert, станут кабинетами «Авто.ру Бизнес»: у сервисов работает сквозная синхронизация профилей, паролей и логинов. Все договоры о сотрудничестве с платформой остаются актуальными, перезаключать их не нужно. Кабинет на «Авто.ру» не изменится.

  • Кроме того, на сайте дилерам доступна «Академия Авто.ру Бизнес» — бывшая «Академия CM.Expert и Авто.ру», которая в 2023 году получила образовательную лицензию.

Внешний вид личного кабинета. Источник: «Авто.ру»
  • Также в личном кабинете можно будет подключить «Яндекс Директ»: это позволит запускать рекламные кампании сразу в нескольких каналах через общий кабинет. Можно будет запускать и останавливать продвижение, менять ставки на размещение. При подключении надо будет выбрать салоны, автомобили которых будут доступны для публикации объявлений.
Настройка рекламных кампаний. Источник: «Авто.ру»

#новости #автору

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6 комментариев
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 Л Б

Не для дилеров, а для барыг -перекупов )))

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Артур Федосеев

Барыги очень часто себя начали дилерами называть

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Гора Жора

Барыги немного другим торгуют, не машинами..

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Jeff Trump

Так и что получается сегодня можно будет уже глянуть че они там за сайт сделали

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Марина Крылова

Дром, поспеваешь?

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Alex R

А в CRM есть функции сгенерировать фейковое объявление и ставить две цены - реальная и та, что в объявлении?

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3 комментария
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