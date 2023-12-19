«Яндекс Недвижимость» добавила нейросеть YandexGPT для поиска квартир в новостройках Статьи редакции
Она определяет параметры подбора на основе текстового запроса.
- Пользователям сервиса стал доступен поиск квартир с помощью YandexGPT, рассказали в компании. Например, можно попросить найти «трёшку до 15 млн рублей в пределах МКАД», и сервис предложит подборку объявлений.
- YandexGPT проанализирует предложения на платформе, покажет самые подходящие и даст краткое описание — почему именно эти варианты попали в подборку и насколько они соответствуют запросу пользователя.
- До этого самыми популярными инструментам для поиска квартир в «Яндекс Недвижимости» были фильтры и «тепловые» карты инфраструктуры. Теперь определить параметры первичного поиска сможет нейросеть по запросу пользователя.
- Функция доступна на сайте «Яндекс Недвижимости» и в мобильном приложении сервиса.
1.6K показов
808 открытий
Как обычно в Яндексе, неработающее говно.
ты чиво туда полез?
Да я тут вчера посмотрел одного цыганского барона, как он фотосессию устроил в своей хате, и прям захотелось так же. гг
Вот, зацени, какой красавчик.
Много он героина продал
Не завидуй этому успешному предпринимателю.
Судя по заляпаным штанам он маляр-штукатур.
Прекращай уже свои завистливые люмпен-пролетариатские каменты оставлять.
Видео с запахом
Она же застройщиков рекомендует за бонус, а не вторичку
После слов "деньги не имеют значения" застройщик лично под мои запросы ЖК должен построить, ящетаю.
Это же нейросеть, зачем ей деньги то нужны
Зная Яндекс, сортировка будет по тому, сколько застройщик заплатил деньги.
Реализация абсолютно дурацкая. Это должно конвертироваться в фильтры и давать пользователю их дальше настраивать и смотреть как удобно, а в чате списком это дичайшая неудобная херня
Пхахахаха в демо видео выдаёт жк скандинавию а она 15 км от мкада
Пришел чисто на комменты, увидеть, как "хвалят" яндекс😁
Чем не устраивала сортировка в результатах поиска? Или в ЯНедвижимости не было этого?
У них по ходу бонусы командам за внедрение фич с GPT, вот и добавляют его во все сервисы без разбора
Тогда надо внедрить ГПТ в ГПТ, который будет добавлять ГПТ везде и всюду автоматом и наслаждаться вечным бонусом.
Лучше в Яндекс Путешествиях сделайте фильтр на разделение одноместных номеров от одного места в хостелах
Совсем люди разленились. А самим искать нельзя как раньше?
Люди сами не знают,чего хотят.Когда я провел психологический анализ самого себя то сильно удивился.
Когда у Яндекса появятся деньги сделать выплату вебмастерам за 2022 год?
Задерживают бабосики?