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Артур Томилко

«Яндекс Недвижимость» добавила нейросеть YandexGPT для поиска квартир в новостройках Статьи редакции

Она определяет параметры подбора на основе текстового запроса.

  • Пользователям сервиса стал доступен поиск квартир с помощью YandexGPT, рассказали в компании. Например, можно попросить найти «трёшку до 15 млн рублей в пределах МКАД», и сервис предложит подборку объявлений.
  • YandexGPT проанализирует предложения на платформе, покажет самые подходящие и даст краткое описание — почему именно эти варианты попали в подборку и насколько они соответствуют запросу пользователя.
  • До этого самыми популярными инструментам для поиска квартир в «Яндекс Недвижимости» были фильтры и «тепловые» карты инфраструктуры. Теперь определить параметры первичного поиска сможет нейросеть по запросу пользователя.
  • Функция доступна на сайте «Яндекс Недвижимости» и в мобильном приложении сервиса.

#новости #яндекснедвижимость

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22 комментария
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 Слегка Придурковатый

Как обычно в Яндексе, неработающее говно.

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igotosochi

ты чиво туда полез?

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Слегка Придурковатый

Да я тут вчера посмотрел одного цыганского барона, как он фотосессию устроил в своей хате, и прям захотелось так же. гг

Вот, зацени, какой красавчик.

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Андрей

Много он героина продал

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Слегка Придурковатый

Не завидуй этому успешному предпринимателю.

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Кот Василий

Судя по заляпаным штанам он маляр-штукатур.

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Слегка Придурковатый

Прекращай уже свои завистливые люмпен-пролетариатские каменты оставлять.

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Андрей

Видео с запахом

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Андрей Хворов

Она же застройщиков рекомендует за бонус, а не вторичку

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Слегка Придурковатый

После слов "деньги не имеют значения" застройщик лично под мои запросы ЖК должен построить, ящетаю.

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Ale K

Это же нейросеть, зачем ей деньги то нужны

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kotletnik

Зная Яндекс, сортировка будет по тому, сколько застройщик заплатил деньги.

Реализация абсолютно дурацкая. Это должно конвертироваться в фильтры и давать пользователю их дальше настраивать и смотреть как удобно, а в чате списком это дичайшая неудобная херня

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George Mertsalov

Пхахахаха в демо видео выдаёт жк скандинавию а она 15 км от мкада

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Максим Степанов

Пришел чисто на комменты, увидеть, как "хвалят" яндекс😁

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Вадим Д.

Чем не устраивала сортировка в результатах поиска? Или в ЯНедвижимости не было этого?

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Драка вегетарианца с людоедом

У них по ходу бонусы командам за внедрение фич с GPT, вот и добавляют его во все сервисы без разбора

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Вадим Д.

Тогда надо внедрить ГПТ в ГПТ, который будет добавлять ГПТ везде и всюду автоматом и наслаждаться вечным бонусом.

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under construction

Лучше в Яндекс Путешествиях сделайте фильтр на разделение одноместных номеров от одного места в хостелах

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Юлия Романчук

Совсем люди разленились. А самим искать нельзя как раньше?

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Андрей Кашицын

Люди сами не знают,чего хотят.Когда я провел психологический анализ самого себя то сильно удивился.

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Водяной

Когда у Яндекса появятся деньги сделать выплату вебмастерам за 2022 год?

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Максим Степанов

Задерживают бабосики?

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