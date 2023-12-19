«Яндекс» перерегистрировал свои приложения в App Store и Google Play на зарегистрированные в Сербии компании Статьи редакции
Юристы связывают решение с желанием снизить риски в случае введения санкций против российской структуры.
- Внимание на перерегистрацию обратили «Ведомости». Речь идёт об основных сервисах компании в сегментах транспорта и электронной коммерции — «Яндекс Драйве», «Яндекс Еде», «Яндекс Go», «Яндекс Маркете» и других.
- В App Store разработчиком приложений теперь указана сербская Micromobilnost Doo, а в Google Play — Micromobilnost LLC Belgrad. До конца октября 2023 года провайдером в магазинах значилось швейцарское юрлицо Intertech Services AG (до 2022 года называлось Yandex Services AG), уточнил собеседник газеты, знакомый с операционной деятельностью «Яндекса». В апреле 2023 года Швейцария ввела санкции против против компании Аркадия Воложа.
- В «Яндексе» не пояснили, с чем связана перерегистрация сервисов, отметив, что что «изменения в разных приложениях происходили постепенно в течение последнего полугодия». Опрошенные «Ведомостями» юристы связывают решение компании с желанием снизить риски в случае введения санкций в отношении российской структуры.
- «Яндекс» открыл первый офис в Белграде летом 2022 года, писало BBC. В марте 2023-го компания сообщила о планах открыть второй офис в Сербии до конца года. Как рассказывали источники Forbes, «Яндекс» намерен превратить сербский хаб в «основной европейский офис».
- В октябре 2023 года Forbes сообщил, что компания «активизировала» переговоры о реструктуризации. В декабре источники издания рассказали, что группа инвесторов обсуждает покупку российского бизнеса «Яндекса» через закрытый паевой фонд.
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