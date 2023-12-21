Сервисы
Полина Лааксо

«Яндекс Пэй» запустил оплату офлайн-покупок — товар на кассе можно оплатить полностью или через «Сплит» Статьи редакции

Для этого нужно установить приложение сервиса и подключить к нему карту любого банка.

  • Если пользователь уже платил в сервисах «Яндекса», вносить данные карт не нужно — они автоматически появятся в профиле, сообщила компания. Чтобы завершить покупку, нужно либо отсканировать QR-код в магазине через «Яндекс Пэй», либо показать код из приложения кассиру.
  • Способа оплаты два. Можно выбрать «Сплит» и оплатить товар частями (за рассрочку на два месяца не взимают комиссию). Если же оплатить покупку целиком, на счёт начислят кешбэк, предусмотренный банком-эмитентом, и баллы «Плюса» при оплате любой картой.
  • Среди партнёров, которые первыми подключили оплату на кассах через «Яндекс Пэй»: Restore:, «Эконика», Furla, Adamas, Togas, Rendez-vous, Maag, Ecru, Dub, Vilet, Charuel, Ecco и «Леонардо». Продавцам, которые хотят дать покупателям такую же возможность, нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс Пэй» как бизнес.
  • «Яндекс» представил «Яндекс Пэй» в 2021 году. В сентябре 2023 года он его обновил — теперь это единый сервис для оплаты смартфоном с кешбэком в виде баллов «Плюса» и другими функциями.
  • Сервис для оплаты покупок по частям «Сплит» тоже запустили в 2021-м. С ним первая доля от суммы списывается с карты сразу, остальное — равными платежами по графику. В августе 2023-го добавили ещё один вид «сплита» — кредитный продукт без первого взноса и со сроком погашения до двух лет.

#новости #яндекс

639 показов
1.3K открытий
1 репост
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Ура! Яндекс Халва!!!
Не, прямо реально молодцы. Кредиты и рассрочки не люблю, но, к сожалению, для многих это становится всё ближе, а для кого-то и вовсе норма. И Совкомбанк был монополистом-рассрочечником, хотя я, возможно, просто не слышал о других.

Ответить
Развернуть ветку
alexberg

У них ещё Яндекс сейфы появились, вот это и правда неплохо, по ставке даже озон переплюнули.

Ответить
Развернуть ветку
Колян

Читали чаты по сейвам? Сразу видно нет.

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Читали мой домовой чат? Сразу видно нет

Ответить
Развернуть ветку
На проекте с...
Кредиты и рассрочки не люблю

Вот я тоже, но кредитными картами пользуюсь последние лет 5. Лучший продукт. Покупаешь сейчас, платишь потом, а текущий капитал вкладываешь.

Ответить
Развернуть ветку
Алла Магнит

Как по мне действительно странно, покупать сумку Фурла в сплит...

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

Я бы сказал скорее стал. Альфа, Хоум кредит, Киви — у них были карты рассрочки. Все закрылись.

Ответить
Развернуть ветку
Eldar Salikhov

Яндекс Пэй пока кайф. За 20 дней декабря набил кэшбеком 2100 баллов плюса. В альфе/Тинькофф я получал в среднем 1000-1500 рублей. Понятное дело не всем нужны баллы плюса, но в Москве эти баллы улетают легчайше на такси, мероприятия и доставки, поэтому лично мне выгодно. Радует кэшбек 10% по кьюар коду сбп(я так понял он у всех), 3% на любые покупки. Посмотрим, что дадут в январе. И работает пока безотказно, в отличие от мир Пэй. У него бывают регулярные затупы(лично у меня)

Ответить
Развернуть ветку
Микс из мусоровоза

Халява будет продолжаться до набора базы, потом будет обычный банк.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Galkin

Ну это понятно. Но пока есть почему бы не воспользоваться. Потом может еще чего выгодное появится. Банков много

Ответить
Развернуть ветку
Иван Вялков

Так-то интересная вещь

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Загоскин

Почему этого нет в YandexGo? Оно там должно стоять!

Ответить
Развернуть ветку
Катя Катя

Не очень люблю эти рассрочки. Можно увлечься и потом каждый месяц отдавать много денег за покупки без возможности накопить(

Ответить
Развернуть ветку
Микс из мусоровоза

Считаю лучше вкладываться в товар, в чем в валюту которой оплачиваешь этот товар. Такова реальность. Сегодня машина стоила 2млн, на следующий день 2.1млн

Ответить
Развернуть ветку
Колян

Тенденция к многополярности будет усиливаться и это очевидно. А те, кто будет препятствовать ее развитию, столкнутся с дополнительными проблемами

Ответить
Развернуть ветку
Микс из мусоровоза

Забыли отметить, про гегемонию первой пятерки крупных банков.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Galkin

"Если же оплатить покупку целиком, на счёт начислят кешбэк, предусмотренный банком-эмитентом, и баллы «Плюса» при оплате любой картой."

Уже год как рекламируют эту функцию, а она так и не работает. Оплатить можно только картой яндекса!

Ответить
Развернуть ветку
Amboach

Когда добавят в Яндекс Пэй NFC?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Galkin

Оно там есть

Ответить
Развернуть ветку
Amboach

У меня на айфоне нет

Ответить
Развернуть ветку
дурачёк с DTF

по классике - опалата яндексом дороже оыбчной цены) как с подпиской

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
Раскрывать всегда
null