«Яндекс Пэй» запустил оплату офлайн-покупок — товар на кассе можно оплатить полностью или через «Сплит» Статьи редакции
Для этого нужно установить приложение сервиса и подключить к нему карту любого банка.
- Если пользователь уже платил в сервисах «Яндекса», вносить данные карт не нужно — они автоматически появятся в профиле, сообщила компания. Чтобы завершить покупку, нужно либо отсканировать QR-код в магазине через «Яндекс Пэй», либо показать код из приложения кассиру.
- Способа оплаты два. Можно выбрать «Сплит» и оплатить товар частями (за рассрочку на два месяца не взимают комиссию). Если же оплатить покупку целиком, на счёт начислят кешбэк, предусмотренный банком-эмитентом, и баллы «Плюса» при оплате любой картой.
- Среди партнёров, которые первыми подключили оплату на кассах через «Яндекс Пэй»: Restore:, «Эконика», Furla, Adamas, Togas, Rendez-vous, Maag, Ecru, Dub, Vilet, Charuel, Ecco и «Леонардо». Продавцам, которые хотят дать покупателям такую же возможность, нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс Пэй» как бизнес.
- «Яндекс» представил «Яндекс Пэй» в 2021 году. В сентябре 2023 года он его обновил — теперь это единый сервис для оплаты смартфоном с кешбэком в виде баллов «Плюса» и другими функциями.
- Сервис для оплаты покупок по частям «Сплит» тоже запустили в 2021-м. С ним первая доля от суммы списывается с карты сразу, остальное — равными платежами по графику. В августе 2023-го добавили ещё один вид «сплита» — кредитный продукт без первого взноса и со сроком погашения до двух лет.
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Ура! Яндекс Халва!!!
Не, прямо реально молодцы. Кредиты и рассрочки не люблю, но, к сожалению, для многих это становится всё ближе, а для кого-то и вовсе норма. И Совкомбанк был монополистом-рассрочечником, хотя я, возможно, просто не слышал о других.
У них ещё Яндекс сейфы появились, вот это и правда неплохо, по ставке даже озон переплюнули.
Читали чаты по сейвам? Сразу видно нет.
Читали мой домовой чат? Сразу видно нет
Вот я тоже, но кредитными картами пользуюсь последние лет 5. Лучший продукт. Покупаешь сейчас, платишь потом, а текущий капитал вкладываешь.
Как по мне действительно странно, покупать сумку Фурла в сплит...
Я бы сказал скорее стал. Альфа, Хоум кредит, Киви — у них были карты рассрочки. Все закрылись.
Яндекс Пэй пока кайф. За 20 дней декабря набил кэшбеком 2100 баллов плюса. В альфе/Тинькофф я получал в среднем 1000-1500 рублей. Понятное дело не всем нужны баллы плюса, но в Москве эти баллы улетают легчайше на такси, мероприятия и доставки, поэтому лично мне выгодно. Радует кэшбек 10% по кьюар коду сбп(я так понял он у всех), 3% на любые покупки. Посмотрим, что дадут в январе. И работает пока безотказно, в отличие от мир Пэй. У него бывают регулярные затупы(лично у меня)
Халява будет продолжаться до набора базы, потом будет обычный банк.
Ну это понятно. Но пока есть почему бы не воспользоваться. Потом может еще чего выгодное появится. Банков много
Так-то интересная вещь
Почему этого нет в YandexGo? Оно там должно стоять!
Не очень люблю эти рассрочки. Можно увлечься и потом каждый месяц отдавать много денег за покупки без возможности накопить(
Считаю лучше вкладываться в товар, в чем в валюту которой оплачиваешь этот товар. Такова реальность. Сегодня машина стоила 2млн, на следующий день 2.1млн
Тенденция к многополярности будет усиливаться и это очевидно. А те, кто будет препятствовать ее развитию, столкнутся с дополнительными проблемами
Забыли отметить, про гегемонию первой пятерки крупных банков.
"Если же оплатить покупку целиком, на счёт начислят кешбэк, предусмотренный банком-эмитентом, и баллы «Плюса» при оплате любой картой."
Уже год как рекламируют эту функцию, а она так и не работает. Оплатить можно только картой яндекса!
Когда добавят в Яндекс Пэй NFC?
Оно там есть
У меня на айфоне нет
по классике - опалата яндексом дороже оыбчной цены) как с подпиской