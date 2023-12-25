Сервисы
Евгения Евсеева

Основанный россиянами лондонский сервис доставки алкоголя Yep! с персональными «умными» рекомендациями закрылся Статьи редакции

Его запустили в декабре 2022 года.

  • Об этом RB.ru сообщил один из основателей стартапа Александр Данилов. Он также написал о закрытии на своей странице в LinkedIn. По словам Данилова, проект «прожил 21 месяц».
  • Yep! — это сервис доставки и продажи алкоголя. Для анализа предпочтений пользователей платформа использует алгоритмы машинного обучения, а потом предлагает персональные рекомендации по конкретным сортам вина и пива.
  • Основатели — глава московской сети пивных «Ещё парочку» Алексей Лукьянец и предприниматель Александр Данилов. Они запустили сервис в Лондоне в декабре 2022 года.
  • По словам Данилова, после переезда в Лондон и открытия пилотной точки за три месяца стартап начал искать инвестиции: основатели вложили в него £350 тысяч собственных средств и собирались привлечь ещё £1,5 млн.
  • Но возникли сложности со «структурированием сделки в трёх юрисдикциях», затем ушёл лид-инвестор, после пришлось занимать деньги у друзей. Из стартапа ушёл Лукьянец, а Данилов решил продолжать в одиночку — перестроил бизнес-модель и начал общаться с потенциальными инвесторами. Сделка «почти получилась», но «почти получилось — не считается», — написал Данилов.

#новости

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 Разработка Телеграм-ботов

В приличном обществе за использование слова "умный" (smart) в названии чего угодно уже скоро начнут бить по морде.

Хочу увидеть какой-нибудь "тупой" продукт. Готов заплатить за него двойной ценник, как за эксклюзив. Специально искал. Нигде найти не могу. У всех все только "умное".

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Центр принятия решений

А по-моему тупых продуктов больше, чем умных

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Владислав

Покажите, мне тоже интересно посмотреть на тупой продукт)

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Nikita Lapin
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Курильщик

у англичан pub crawl, нах им доставки бухла?!

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Ale K

Сервис был нацелен на ценителей вина, а не на аудиторию пабов

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Nikita Lapin

Да и закрывается там все рано, думаю и в этом плане сервис мог спасать

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Keitaro Tracker

Ещё одно доказательство, что синька — зло.

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Ale K

Тут как бы не а этом проблема
Да и вино это не совсем синька

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Xi

Чего это? Синька есть синька.

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Ale K

Ну вино - это целая культура, это не про набухаться

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Xi

Ну блин, так-то можно водку/виски/пиво, да что угодно культурно пить. Разницы нет)

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Д Хб

Вы что, виноградную водичку придумали боги!

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tbIkworez

Как и качественный вкусный алко. коктейли и тд

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Keitaro Tracker

Там ещё и пиво продавали. Не только вино.

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tbIkworez

Синька вообще непонятно что

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Слегка Придурковатый

Схуяле?

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Keitaro Tracker

А вы и есть тот основатель стартапа? ✌🏼

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Слегка Придурковатый

Нет, я потребитель синьки (один из многих миллиардов).

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Fred Han

Умное решение

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Слегка Придурковатый

"Для анализа предпочтений пользователей платформа использует алгоритмы машинного обучения, а потом предлагает персональные рекомендации по конкретным сортам вина и пива"

Предпочтения, машинное обучение, персональные рекомендации, нейронки, хуйронки... Мы, алкаш... ценители алкоголя, даже сами не имеем понятия, чем можем накидаться через час, а вы тут роботов нам втюхивать пытались. Стартап, изначально обречённый на провал. Сдохли - и поделом!

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Центр принятия решений

Старт ап обречен на провал просто потому что у нас почти в каждом доме алкомаркет

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Слегка Придурковатый

У нас - да. Но там же речь про бриташку.

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Хозяин

Рекомендация: пиво без водки - деньги на ветер.

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Ale K

На что они надеялись со своими корнями то? Надо было запускаться в дружественной стране...

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Алекс Гре

в дружественных странах это не легализовали

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Zloy Marketolog

В России надо было открывать!

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Mr Black

Ага,тогда пришлось бы идти в госуслуги и делать коллаборацию,что пока собственно никто не сделал почему то.

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Центр принятия решений

Тогда б в первый день закрыли

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tbIkworez

Разве что подпольно

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Андрей Хворов

Кто занимался фиче-инжинирингом?

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Евгений Рябченко

Как обычно - бизнес

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Центр принятия решений

Он уже закрылся, а я о нем только сейчас узнал..

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Alexey

Давно в Лондоне живёте?

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Весёлый творожник
возникли сложности со «структурированием сделки в трёх юрисдикциях»

Что это значит? Откуда три юрисдикции 0_о Типа алкоголь закупают в Ирландии, продают в Лондоне, владельцы из России, так что ли?

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Тоже хочу

Весь их бизнес - это разводить лохов инвесторов

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33 комментария
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