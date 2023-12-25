Основанный россиянами лондонский сервис доставки алкоголя Yep! с персональными «умными» рекомендациями закрылся Статьи редакции
Его запустили в декабре 2022 года.
- Об этом RB.ru сообщил один из основателей стартапа Александр Данилов. Он также написал о закрытии на своей странице в LinkedIn. По словам Данилова, проект «прожил 21 месяц».
- Yep! — это сервис доставки и продажи алкоголя. Для анализа предпочтений пользователей платформа использует алгоритмы машинного обучения, а потом предлагает персональные рекомендации по конкретным сортам вина и пива.
- Основатели — глава московской сети пивных «Ещё парочку» Алексей Лукьянец и предприниматель Александр Данилов. Они запустили сервис в Лондоне в декабре 2022 года.
- По словам Данилова, после переезда в Лондон и открытия пилотной точки за три месяца стартап начал искать инвестиции: основатели вложили в него £350 тысяч собственных средств и собирались привлечь ещё £1,5 млн.
- Но возникли сложности со «структурированием сделки в трёх юрисдикциях», затем ушёл лид-инвестор, после пришлось занимать деньги у друзей. Из стартапа ушёл Лукьянец, а Данилов решил продолжать в одиночку — перестроил бизнес-модель и начал общаться с потенциальными инвесторами. Сделка «почти получилась», но «почти получилось — не считается», — написал Данилов.
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В приличном обществе за использование слова "умный" (smart) в названии чего угодно уже скоро начнут бить по морде.
Хочу увидеть какой-нибудь "тупой" продукт. Готов заплатить за него двойной ценник, как за эксклюзив. Специально искал. Нигде найти не могу. У всех все только "умное".
А по-моему тупых продуктов больше, чем умных
Покажите, мне тоже интересно посмотреть на тупой продукт)
у англичан pub crawl, нах им доставки бухла?!
Сервис был нацелен на ценителей вина, а не на аудиторию пабов
Да и закрывается там все рано, думаю и в этом плане сервис мог спасать
Ещё одно доказательство, что синька — зло.
Тут как бы не а этом проблема
Да и вино это не совсем синька
Чего это? Синька есть синька.
Ну вино - это целая культура, это не про набухаться
Ну блин, так-то можно водку/виски/пиво, да что угодно культурно пить. Разницы нет)
Вы что, виноградную водичку придумали боги!
Как и качественный вкусный алко. коктейли и тд
Там ещё и пиво продавали. Не только вино.
Синька вообще непонятно что
Схуяле?
А вы и есть тот основатель стартапа? ✌🏼
Нет, я потребитель синьки (один из многих миллиардов).
Умное решение
"Для анализа предпочтений пользователей платформа использует алгоритмы машинного обучения, а потом предлагает персональные рекомендации по конкретным сортам вина и пива"
Предпочтения, машинное обучение, персональные рекомендации, нейронки, хуйронки... Мы, алкаш... ценители алкоголя, даже сами не имеем понятия, чем можем накидаться через час, а вы тут роботов нам втюхивать пытались. Стартап, изначально обречённый на провал. Сдохли - и поделом!
Старт ап обречен на провал просто потому что у нас почти в каждом доме алкомаркет
У нас - да. Но там же речь про бриташку.
Рекомендация: пиво без водки - деньги на ветер.
На что они надеялись со своими корнями то? Надо было запускаться в дружественной стране...
в дружественных странах это не легализовали
В России надо было открывать!
Ага,тогда пришлось бы идти в госуслуги и делать коллаборацию,что пока собственно никто не сделал почему то.
Тогда б в первый день закрыли
Разве что подпольно
Кто занимался фиче-инжинирингом?
Как обычно - бизнес
Он уже закрылся, а я о нем только сейчас узнал..
Давно в Лондоне живёте?
Что это значит? Откуда три юрисдикции 0_о Типа алкоголь закупают в Ирландии, продают в Лондоне, владельцы из России, так что ли?
Весь их бизнес - это разводить лохов инвесторов