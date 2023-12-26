Yango начал тестировать медиасервис Yango Spark для стран Ближнего Востока и Северной Африки Статьи редакции
Подписка на сервис будет аналогична «Яндекс Плюс», говорит источник «Ъ».
- Бета-версию приложения Yango Spark для рынка MENA (Ближний Восток и Северная Африка) в Google Play заметил «Ъ». В сервисе есть разделы с фильмами и сериалами, музыкой и мини-играми.
- Как пишет газета, указанное юрлицо — Funtech Loyalty Card Services L.L.C — зарегистрировано по соседству с дубайским офисом Yango. В Yango подтвердили, что тестируют сервис. По мнению источника «Ъ» на медиарынке, полноценный запуск приложения произойдет до конца 2023 года.
- Yango Spark поддерживает английский и арабский языки, говорится на сайте. Приложение работает в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Египте, Бахрейне, Омане и Кувейте. По данным «Ъ», в него встроен арабоязычный ИИ-ассистент Yasmina, которого команда Yango представила в октябре 2023 года.
- По словам источника издания, подписка на Yango Spark будет аналогична «Яндекс Плюс» и предоставит доступ ко всем сервисам компании.
- В октябре 2023 года международное подразделение «Яндекса» Yango сообщало, что в четвёртом квартале откроет международный операционный офис в Дубае. В ноябре компания запустила в городе Yango Maps. Сервис Yandex Go работает там с 2022 года.
112 показов
204 открытия
Yango баллы как заблочил с годик назад «по техническим причинам», так я их больше и не видел. Баксов на двести у меня баллов было
Сперва подумал, что янго это какой-то новый репер, потом дошло. Осталось сократить до ЯГ
Лучше до Яго, как раз для Ближнего Востока подойдёт
Круто 💪🏻