«Яндекс» перенёс серверы yandex.kz в Казахстан Статьи редакции
Летом 2023 года домен временно блокировали из-за «размещения вне страны».
- Компания вела работы с августа 2023 года, сообщило Минцифры Казахстана. Команда «Яндекса» привезла в страну необходимое оборудование, ввела его в эксплуатацию и провела нагрузочное тестирование. После его окончания yandex.kz полностью перевели на местные серверы.
- В августе в Казахстане временно перестал открываться домен yandex.kz из-за «размещения данных вне страны». В местном Минцифры тогда объяснили временную блокировку тем, что «Яндекс» не ответил на июльский запрос министерства. После ведомство сообщило, что компания перенесёт серверы.
- По данным, которые приводили «Ведомости» в сентябре, ежемесячная аудитория сервисов «Яндекса» в Казахстане составляет около 10 млн пользователей.
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в смысле только dns приземлили?!)) который все равно редиректит весь траффик в ЦОД яндекса в РФ. Красиво!
Ну тихо, хорош 🤫
Да они походу вообще не парились, там если присмотреться, в фоне куча запросов на .ru-домен идет.
по другому и не сделаешь. казахи не отдупляют какая там инфра в ЦОДе стоит под сервисами. ее просто невозможно перевезти, да и некуда. нет таких ЦОД в kz. Главное, что казахский регулятор доволен!)
ЦОД в Казахстане покруче российских. Интернет там тянут по 10 Гбит, когда в России максимум 800 Мбит.
не надо нас лечить. мы все прекрасно знаем про казахстанские ЦОДы и ИТ. Ну нет там мощностей и главное возможностей эксплуатировать платформенные решения типа Yandex.Go
😄😄😄 в Казахстане IT на голову выше. Просто населения меньше, поэтому по финансовому обороту меньше.
очень смешно, но пока тянет только на шутку за 100, даже до 200 не тянет)
В Казахстане например можно оформить карту в банке и тут же получить ее в специальном картомате, который её изготавливает на месте.
Можно арендовать квартиру и тебе за несколько кликов в телефоне оформят место регистрации. А в РФ надо куда-то идти с собственником, сидеть в очереди, писать заявление, потом через две недели забирать документ.
Это только пара примеров.
о божечки. это прорыв!)) ну серьезно, у меня уже живот от смеха болит от передовитости Казахстана во всех сферах
Ну прорыв, не прорыв, но явно этого у нас нет и это нам надо.
🤡🤡🤡
От них это вторая лапша на ушах за день. Сегодня еще была новость что запускают Yango Spark, по факту - перебрендированный Кинопоиск. О том, что зарубежной части Яндекса отойдут Медиасервисы речи не припоминаю, видимо надеются втихую использовать на две компании.
ну они красавцы. шильдики на ОЕМ готовый фигачат региональные
Почему Yango не может остаться в Российской?
так платформа как была в РФ, так и осталась. грубо говоря сделали просто "скин" для регионального рынка и все
Зато могут говорить, что компания из Казахстана. И сервера покупать, и разное оборудование. ))
Вопрос надолго ли такая схема?
Стоило, ради 10 млн пользователей
В Казахстане 20 миллионов населения не считая релокантов
Население - это один параметр. Количество пользователей - другой. Там достаточно сильна позиция гугла.
Так не все же поголовно Яндексом пользуются.
Жду пруфы
Если дочитаешь пост до конца, то будешь молодцом
Рано или поздно, к этому всё и придёт
Всё будет в Казахстане?
Именно так)
Почему именно Казахстан?
Интересно, что в Казахстане yandex.kz это Яндекс, а в России yandex.ru это Дзен ) yandex.com тоже Яндекс.
Получается в России Яндекса не осталось? ) или это агрессивное продвижение Дзена?
В Казахстане так много пользователей Яндекс сервисов только из-за монополии в сфере перевозок пассажиров: яндекс такси.
Яндекс Еда / Yandex Eats вообще не конкурент всяким Glovo / Wolt, выбор меньше и доставка дороже, но главное выбор. Яндекс не умеет доставлять из бывшего макдональдса, а Glovo умеет... Хотя у Яндекс есть главное преимущество на фоне Glovo и Wolt у них курьеров на машинах больше, а Glovo и Wolt это курьеры на мопедах, которые пропадают в плохую погоду (заказать что либо невозможно, а уже размещенные заказы отменяют или привозят абсолютно холодные).
Ну еще в кинопоиске есть куча казахских фильмов, сериалов, может быть востребовано у местного населения, но опять же многие зарубежные фильмы пропали...
Все уже привыкли что яндекс в России это ya.ru
Я уже не помню до какого года их yandex.ru будет редиректить на дзен.
Это какая-то загадочная русская логика. Продать сторонний проект вместе с основным доменом поисковика, который является сердцем компании. Не знаю что они курили когда это решали.
?
делайте это упражнение каждый день и спина болеть не будет
Или начнет болеть еще сильнее.
Когда позвали клеить обои
Тут скорее стены шпаклевать.
Когда не позвали*
Комменты на ви си би лайк
Докатились, называется..
Ну и отлично. Сейчас такое же требование выволят к Google, которое он проигнорирует. И в Казахстане появится поисковик - монополист.
А тот же сафари? Ноу?
Это браузер, а не поисковик
ну вполне логичное действие
Возвращение на историческую родину основателя с паспортом Израиля
В Казахстане ещё с 2021 году все сайты на домене .kz обязали размещаться на местных серверах и уже все привыкли к этому. Тогда у нас было сайтов 10 клиентов с хостингом beget, reg и домене .kz и в один день просто все легли
если что то серьезное, а не просто сайтик, то ставишь nginx и редиректишь на нужный end-point. найс энд изи.
Переноси сервер, заебал
Глупцы!
Надо было не запросы слать, а оборотные штрафы выставлять. Ничему у соседа не учатся
Так по ним никто не платит все равно. Толку-то от этих штрафов.