Сервисы
Таня Боброва

«Яндекс» перенёс серверы yandex.kz в Казахстан Статьи редакции

Летом 2023 года домен временно блокировали из-за «размещения вне страны».

  • Компания вела работы с августа 2023 года, сообщило Минцифры Казахстана. Команда «Яндекса» привезла в страну необходимое оборудование, ввела его в эксплуатацию и провела нагрузочное тестирование. После его окончания yandex.kz полностью перевели на местные серверы.
  • В августе в Казахстане временно перестал открываться домен yandex.kz из-за «размещения данных вне страны». В местном Минцифры тогда объяснили временную блокировку тем, что «Яндекс» не ответил на июльский запрос министерства. После ведомство сообщило, что компания перенесёт серверы.
  • По данным, которые приводили «Ведомости» в сентябре, ежемесячная аудитория сервисов «Яндекса» в Казахстане составляет около 10 млн пользователей.

#новости #яндекс #казахстан

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 Андрей Комягин

в смысле только dns приземлили?!)) который все равно редиректит весь траффик в ЦОД яндекса в РФ. Красиво!

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Andrey Zykov

Ну тихо, хорош 🤫

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Артур Кожевников

Да они походу вообще не парились, там если присмотреться, в фоне куча запросов на .ru-домен идет.

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Андрей Комягин

по другому и не сделаешь. казахи не отдупляют какая там инфра в ЦОДе стоит под сервисами. ее просто невозможно перевезти, да и некуда. нет таких ЦОД в kz. Главное, что казахский регулятор доволен!)

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Alex R

ЦОД в Казахстане покруче российских. Интернет там тянут по 10 Гбит, когда в России максимум 800 Мбит.

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Андрей Комягин

не надо нас лечить. мы все прекрасно знаем про казахстанские ЦОДы и ИТ. Ну нет там мощностей и главное возможностей эксплуатировать платформенные решения типа Yandex.Go

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Alex R

😄😄😄 в Казахстане IT на голову выше. Просто населения меньше, поэтому по финансовому обороту меньше.

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Андрей Комягин

очень смешно, но пока тянет только на шутку за 100, даже до 200 не тянет)

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Alex R

В Казахстане например можно оформить карту в банке и тут же получить ее в специальном картомате, который её изготавливает на месте.
Можно арендовать квартиру и тебе за несколько кликов в телефоне оформят место регистрации. А в РФ надо куда-то идти с собственником, сидеть в очереди, писать заявление, потом через две недели забирать документ.
Это только пара примеров.

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Андрей Комягин

о божечки. это прорыв!)) ну серьезно, у меня уже живот от смеха болит от передовитости Казахстана во всех сферах

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Влад Шушкевич

Ну прорыв, не прорыв, но явно этого у нас нет и это нам надо.

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Alex R

🤡🤡🤡

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Андрей Комягин
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Артур Кожевников

От них это вторая лапша на ушах за день. Сегодня еще была новость что запускают Yango Spark, по факту - перебрендированный Кинопоиск. О том, что зарубежной части Яндекса отойдут Медиасервисы речи не припоминаю, видимо надеются втихую использовать на две компании.

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Андрей Комягин

ну они красавцы. шильдики на ОЕМ готовый фигачат региональные

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Roman

Почему Yango не может остаться в Российской?

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Андрей Комягин

так платформа как была в РФ, так и осталась. грубо говоря сделали просто "скин" для регионального рынка и все

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S.Capusta

Зато могут говорить, что компания из Казахстана. И сервера покупать, и разное оборудование. ))
Вопрос надолго ли такая схема?

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умный человек

Стоило, ради 10 млн пользователей

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Alex R

В Казахстане 20 миллионов населения не считая релокантов

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Andrey Zykov

Население - это один параметр. Количество пользователей - другой. Там достаточно сильна позиция гугла.

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Виталий Кузнецов

Так не все же поголовно Яндексом пользуются.

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Тимофей Измайлов

Жду пруфы

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умный человек

Если дочитаешь пост до конца, то будешь молодцом

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Никитич

Рано или поздно, к этому всё и придёт

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Andrey Zykov

Всё будет в Казахстане?

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Тимофей Измайлов

Именно так)

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Кирилл Спинер-Вейпов

Почему именно Казахстан?

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Roman Pesterev

Интересно, что в Казахстане yandex.kz это Яндекс, а в России yandex.ru это Дзен ) yandex.com тоже Яндекс.

Получается в России Яндекса не осталось? ) или это агрессивное продвижение Дзена?

В Казахстане так много пользователей Яндекс сервисов только из-за монополии в сфере перевозок пассажиров: яндекс такси.

Яндекс Еда / Yandex Eats вообще не конкурент всяким Glovo / Wolt, выбор меньше и доставка дороже, но главное выбор. Яндекс не умеет доставлять из бывшего макдональдса, а Glovo умеет... Хотя у Яндекс есть главное преимущество на фоне Glovo и Wolt у них курьеров на машинах больше, а Glovo и Wolt это курьеры на мопедах, которые пропадают в плохую погоду (заказать что либо невозможно, а уже размещенные заказы отменяют или привозят абсолютно холодные).

Ну еще в кинопоиске есть куча казахских фильмов, сериалов, может быть востребовано у местного населения, но опять же многие зарубежные фильмы пропали...

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lakoros

Все уже привыкли что яндекс в России это ya.ru
Я уже не помню до какого года их yandex.ru будет редиректить на дзен.

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Alex R

Это какая-то загадочная русская логика. Продать сторонний проект вместе с основным доменом поисковика, который является сердцем компании. Не знаю что они курили когда это решали.

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Вадим Д.

?

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Олег Бовин

делайте это упражнение каждый день и спина болеть не будет

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Edward

Или начнет болеть еще сильнее.

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умный человек

Когда позвали клеить обои

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Семён О.

Тут скорее стены шпаклевать.

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Сладкий Бубалех

Когда не позвали*

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Leonid Bushuev
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Тимофей Измайлов

Комменты на ви си би лайк

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Олег Юрьевич

Докатились, называется..

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Разработка Телеграм-ботов

Ну и отлично. Сейчас такое же требование выволят к Google, которое он проигнорирует. И в Казахстане появится поисковик - монополист.

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Тимофей Измайлов

А тот же сафари? Ноу?

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Невероятный Блондин

Это браузер, а не поисковик

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Станислав Петраков

ну вполне логичное действие

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Future Prophecies

Возвращение на историческую родину основателя с паспортом Израиля

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Владимир Козырев

В Казахстане ещё с 2021 году все сайты на домене .kz обязали размещаться на местных серверах и уже все привыкли к этому. Тогда у нас было сайтов 10 клиентов с хостингом beget, reg и домене .kz и в один день просто все легли

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Андрей Комягин

если что то серьезное, а не просто сайтик, то ставишь nginx и редиректишь на нужный end-point. найс энд изи.

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Кирилл Кириллов

Переноси сервер, заебал

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Невероятный Блондин
В местном Минцифры объяснили блокировку тем, что «Яндекс» не ответил на запрос министерства.

Глупцы!
Надо было не запросы слать, а оборотные штрафы выставлять. Ничему у соседа не учатся

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Kiss1nger

Так по ним никто не платит все равно. Толку-то от этих штрафов.

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