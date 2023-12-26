Microsoft выпустила Android-приложение для ИИ-сервиса Copilot Статьи редакции
Раньше им можно было пользоваться только в браузере или приложении Bing.
- Microsoft выпустила приложение Copilot без анонса, заметили The Verge и Neowin. Сервис доступен в магазине Google Play около недели, версии для iOS пока нет.
- В Copilot для Android есть чат-бот, сервис может «придумывать» тексты и отвечать на вопросы c помощью GPT-4 от OpenAI, а также генерировать изображения с DALL-E 3.
- В феврале 2023-го Microsoft представила Bing Chat — чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT. В марте выпустила Microsoft 365 Copilot для работы с офисными приложениями. А в ноябре компания переименовала Bing Chat в Copilot.
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как обычно для IOS все выходит позже всех :(
ios для лузеров🤣 пользуйте аврору🤣🤣🤣
Расслабьтесь, как минимум Google все нововведения в своём ПО первее добавляет на iOS, чем на свой же Android (например, обновления и фишки для Chrome)
Ну хоть выходит, можно не жаловаться
На русском языке когда?
Бот понимет и отвечает на русском языке (возможно он не такой умный как на английском). Или ты про интерфейс?
Интерфейс тоже на русском.
Когда СВО закончится же
На следующий день когда закончится?
Он говорит по русски
Круто, есть бесплатный гпт-4 и рисовалка DALL-E
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Неплохо для бесплатной тулзы