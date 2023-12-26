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Маша Цепелева

Microsoft выпустила Android-приложение для ИИ-сервиса Copilot Статьи редакции

Раньше им можно было пользоваться только в браузере или приложении Bing.

  • Microsoft выпустила приложение Copilot без анонса, заметили The Verge и Neowin. Сервис доступен в магазине Google Play около недели, версии для iOS пока нет.
  • В Copilot для Android есть чат-бот, сервис может «придумывать» тексты и отвечать на вопросы c помощью GPT-4 от OpenAI, а также генерировать изображения с DALL-E 3.
  • В феврале 2023-го Microsoft представила Bing Chat — чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT. В марте выпустила Microsoft 365 Copilot для работы с офисными приложениями. А в ноябре компания переименовала Bing Chat в Copilot.
Изображение Microsoft

#новости #microsoft #copilot

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14 комментариев
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 Olga Kalashinkova
версии для iOS пока нет.

как обычно для IOS все выходит позже всех :(

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Сергей Степанов

ios для лузеров🤣 пользуйте аврору🤣🤣🤣

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wavewithme

Расслабьтесь, как минимум Google все нововведения в своём ПО первее добавляет на iOS, чем на свой же Android (например, обновления и фишки для Chrome)

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Арбузио Бандерос

Ну хоть выходит, можно не жаловаться

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Колян

На русском языке когда?

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John Smith Junior

Бот понимет и отвечает на русском языке (возможно он не такой умный как на английском). Или ты про интерфейс?

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Manga TV

Интерфейс тоже на русском.

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Борис Интеграторов

Когда СВО закончится же

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Колян

На следующий день когда закончится?

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Manga TV

Он говорит по русски

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Manga TV

Круто, есть бесплатный гпт-4 и рисовалка DALL-E

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Manga TV

-

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Manga TV
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Manga TV

Неплохо для бесплатной тулзы

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11 комментариев
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