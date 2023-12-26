Сервисы
Евгения Евсеева

Правительство поддержало законопроект, обязывающий сервисы присылать уведомление о предстоящем списании денег Статьи редакции

Но его нужно доработать.

  • Правительство поддержало поправки в закон «О защите прав потребителей», которые устанавливают правила списания за подписки в интернете. Об этом со ссылкой на официальный отзыв пишут ТАСС и РБК. Представитель правительства подтвердил РБК, что его поддержали — но с учётом «проработки замечаний».
  • Согласно отзыву, «концепция законопроекта в целом заслуживает внимания», но часть положений противоречит законодательству, поэтому их нужно будет убрать, а часть формулировок — скорректировать и проработать. В правительстве отметили, что дополнительное регулирование не должно привести к росту стоимости подписок, — иначе это скажется на потребителях.
  • Законопроект внесли в Госдуму в июле 2023 года. Его авторы замечали, что сейчас некоторые сервисы не предупреждают пользователей об очередном списании денег — даже если это первый платёж после пробной подписки. Сервисы хотели обязать присылать уведомление как минимум за сутки до списания. Также законопроект запрещал списывать деньги с привязанной к интернет-магазину карты, если клиент её удалил.
  • В уведомлении должна была быть указана дата списания платежа и способ одностороннего отказа от договора на подписку — с указанием сайта, где это можно сделать. Если сервис спишет деньги без уведомления, он обязан вернуть их.
  • Авторы законопроекта предлагали, чтобы тот вступил в силу 1 марта 2024 года, но тот пока не прошёл даже первое чтение.
  • По словам источника РБК в компании, у которой есть свой подписной сервис, в нынешней редакции «законопроект противоречит своей изначальной цели — обезопасить пользователей от недобросовестных сервисов». Пользователю придётся перед каждым списанием подтверждать своё согласие, что «неудобно для лояльных зрителей». Другой источник считает, что одобрение проекта в текущем виде приведёт к оттоку 15-20% пользователей аудиовизуальных сервисов.

#новости #подписки

5.3K показов
1.6K открытий
0
42 комментария
Написать комментарий...
 V. Lybuimov

Сейчас попробуйте отписаться, например от иви. Карту собственно. С ума сойдите. Со всеми ботами поговорите. Но не найдите кнопки отвязать карту. Только лишь заменить. На лицо завязывания рук

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Да где этого ток нет. У тинька тоже кнопку далеко не с первого раза нашел, запрятали. И то мало на нее пару раз нажать. Раз 5 надо, после каждого нажатия выскакивает экран: "а еще вы это вот потеряете", "а еще лимиты вам порежем", "а еще связи не будет". Могли бы, добавили бы: "а еще сына твоего на сво отправим, если отменишь".

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Поэтому закон и не прошел ни одного чтения. Это ж вам не судьбоносные законопроекты по заблюриванию ЛГБТ на ТВ оформить, за пару минут управились, а здесь пока Яндексу и прочим вылижут долго рожать будут. Так и не увидел в законопроекте ограничения на использование карт в супераппах, когда хочешь пользоваться такси, а по итогу можешь в один клик подписаться на бесполезный сервис Яндекс.плюс. Ну да, это другое...

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

а че тебя так ущемляет принятие анти-лгбт законов?

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Разве это входит хотя бы в топ-20 проблем, которые нужно решить "прям щаз"?)

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Да мне начхать, больше волнует вопрос приоритетов, что чья-то жопа интересует депутатов больше, чем кошельки народа

Ответить
Развернуть ветку
Александр П

Яндекс плюс ни разу не бесполезен

Ответить
Развернуть ветку
lucklessman

Отписаться можно только на сайте Иви.

Ответить
Развернуть ветку
А10

Карту сменить можно всегда и вопрос закрыт

Ответить
Развернуть ветку
lucklessman

а с другой карты как отменить списания?

Ответить
Развернуть ветку
А10

Так же точно, ку-ку

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Вот так выглядит экран отписки сервиса интернет-платежей CloudPayments.
Ахуенна

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Поэтому надо для подписок отдельные карточки заводить и ставить им лимиты. Я так и делаю, очень удобно. Передумал платить за сервис - просто заблокировал карту или оставил на ней лимит 0 и забыл спокойно.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Делаю так с времён появления Рокетбанка

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Только вот мусорные русские помойки уже давно вписывают в правила что-то типа - спишем с любой вашей карты, которую найдем в базе. У Тинька такое есть, у Яндекса.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Какой блядь базе?

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

реляционной

Ответить
Развернуть ветку
neat0n

Даркнетной, кек

Ответить
Развернуть ветку
Gruntofos

Какой надо базе, блядь!

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Вот такой сервис и сделают, будешь жопу фотографировать на фоне 15 разворотов паспорта, чтобы отменить подписку

Ответить
Развернуть ветку
A V

Пасиба благодетели

Ответить
Развернуть ветку
Unknown

Спасибо на этом!
Хоть один нормальный закон

Яндекс плюс, сколько крови попил, списывали деньги либо так, либо этак

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Не бойтесь под жёлтого все сделают как надо, законопроект ещё первого чтения не прошел, это так лоббисты только разминаться начали

Ответить
Развернуть ветку
Продюсер душнила

Хороший закон, поддерживаю

Ответить
Развернуть ветку
Саша Клейманов
Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Это портит естественный отбор - так не останется преимуществ у умных перед глупыми. Это мешает естественной социальной конкуренции.

Ответить
Развернуть ветку
Bravemoon

Ну если это ваше единственное преимущество перед «глупыми», то не так уж вы умны

Ответить
Развернуть ветку
Елена Ан

Лол. Если вы ощущаете конкуренцию на уровне квеста по поиску кнопок для отписки, то вы не очень далеки от статуса глупого человека

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Понимаю, надо найти плюсы в минусе, который не можешь написать к положительной новости

Ответить
Развернуть ветку
fikret selimov

Мишустин президент.

Ответить
Развернуть ветку
Егор Егоров

Мишу сожрут

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

Да, есть проблема, чтобы отписаться. Грамотные люди знают, как сделать. Но грамотны не все, вот многие и зарабатывают на этом. И это - не справедливо

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Это как-раз справедливо. Умные богатеют, тупые беднеют.

Ответить
Развернуть ветку
Betty Boop

РБК - это как раз передовой списатель без всяких уведомлений, после истечения пробной подписки. Причем деньги не возвращают по обычному запросу.

Ответить
Развернуть ветку
Igor

Ништяки к выборам начали раздавать

Ответить
Развернуть ветку
Irina Istomina

А не на VC ли комментаторы кричали, что хотят такие нововведения, а теперь все недовольны.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Алеоп

Давай

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Вадим Д.
Но его нужно доработать

Лишь не доработали так, что деньги будут списывать дважды и без уведомлений.

Ответить
Развернуть ветку
Ник Аватесян
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Мёдов - бьюти продюсер

Р

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Козырев

Вот это вот хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Caomhan Macha

Инициатива уровня "опа, проснулись"

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
39 комментариев
Раскрывать всегда
null