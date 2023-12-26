Правительство поддержало законопроект, обязывающий сервисы присылать уведомление о предстоящем списании денег Статьи редакции
Но его нужно доработать.
- Правительство поддержало поправки в закон «О защите прав потребителей», которые устанавливают правила списания за подписки в интернете. Об этом со ссылкой на официальный отзыв пишут ТАСС и РБК. Представитель правительства подтвердил РБК, что его поддержали — но с учётом «проработки замечаний».
- Согласно отзыву, «концепция законопроекта в целом заслуживает внимания», но часть положений противоречит законодательству, поэтому их нужно будет убрать, а часть формулировок — скорректировать и проработать. В правительстве отметили, что дополнительное регулирование не должно привести к росту стоимости подписок, — иначе это скажется на потребителях.
- Законопроект внесли в Госдуму в июле 2023 года. Его авторы замечали, что сейчас некоторые сервисы не предупреждают пользователей об очередном списании денег — даже если это первый платёж после пробной подписки. Сервисы хотели обязать присылать уведомление как минимум за сутки до списания. Также законопроект запрещал списывать деньги с привязанной к интернет-магазину карты, если клиент её удалил.
- В уведомлении должна была быть указана дата списания платежа и способ одностороннего отказа от договора на подписку — с указанием сайта, где это можно сделать. Если сервис спишет деньги без уведомления, он обязан вернуть их.
- Авторы законопроекта предлагали, чтобы тот вступил в силу 1 марта 2024 года, но тот пока не прошёл даже первое чтение.
- По словам источника РБК в компании, у которой есть свой подписной сервис, в нынешней редакции «законопроект противоречит своей изначальной цели — обезопасить пользователей от недобросовестных сервисов». Пользователю придётся перед каждым списанием подтверждать своё согласие, что «неудобно для лояльных зрителей». Другой источник считает, что одобрение проекта в текущем виде приведёт к оттоку 15-20% пользователей аудиовизуальных сервисов.
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Сейчас попробуйте отписаться, например от иви. Карту собственно. С ума сойдите. Со всеми ботами поговорите. Но не найдите кнопки отвязать карту. Только лишь заменить. На лицо завязывания рук
Да где этого ток нет. У тинька тоже кнопку далеко не с первого раза нашел, запрятали. И то мало на нее пару раз нажать. Раз 5 надо, после каждого нажатия выскакивает экран: "а еще вы это вот потеряете", "а еще лимиты вам порежем", "а еще связи не будет". Могли бы, добавили бы: "а еще сына твоего на сво отправим, если отменишь".
Поэтому закон и не прошел ни одного чтения. Это ж вам не судьбоносные законопроекты по заблюриванию ЛГБТ на ТВ оформить, за пару минут управились, а здесь пока Яндексу и прочим вылижут долго рожать будут. Так и не увидел в законопроекте ограничения на использование карт в супераппах, когда хочешь пользоваться такси, а по итогу можешь в один клик подписаться на бесполезный сервис Яндекс.плюс. Ну да, это другое...
а че тебя так ущемляет принятие анти-лгбт законов?
Разве это входит хотя бы в топ-20 проблем, которые нужно решить "прям щаз"?)
Да мне начхать, больше волнует вопрос приоритетов, что чья-то жопа интересует депутатов больше, чем кошельки народа
Яндекс плюс ни разу не бесполезен
Отписаться можно только на сайте Иви.
Карту сменить можно всегда и вопрос закрыт
а с другой карты как отменить списания?
Так же точно, ку-ку
Вот так выглядит экран отписки сервиса интернет-платежей CloudPayments.
Ахуенна
Поэтому надо для подписок отдельные карточки заводить и ставить им лимиты. Я так и делаю, очень удобно. Передумал платить за сервис - просто заблокировал карту или оставил на ней лимит 0 и забыл спокойно.
Делаю так с времён появления Рокетбанка
Только вот мусорные русские помойки уже давно вписывают в правила что-то типа - спишем с любой вашей карты, которую найдем в базе. У Тинька такое есть, у Яндекса.
Какой блядь базе?
реляционной
Даркнетной, кек
Какой надо базе, блядь!
Вот такой сервис и сделают, будешь жопу фотографировать на фоне 15 разворотов паспорта, чтобы отменить подписку
Пасиба благодетели
Спасибо на этом!
Хоть один нормальный закон
Яндекс плюс, сколько крови попил, списывали деньги либо так, либо этак
Не бойтесь под жёлтого все сделают как надо, законопроект ещё первого чтения не прошел, это так лоббисты только разминаться начали
Хороший закон, поддерживаю
Это портит естественный отбор - так не останется преимуществ у умных перед глупыми. Это мешает естественной социальной конкуренции.
Ну если это ваше единственное преимущество перед «глупыми», то не так уж вы умны
Лол. Если вы ощущаете конкуренцию на уровне квеста по поиску кнопок для отписки, то вы не очень далеки от статуса глупого человека
Понимаю, надо найти плюсы в минусе, который не можешь написать к положительной новости
Мишустин президент.
Мишу сожрут
Да, есть проблема, чтобы отписаться. Грамотные люди знают, как сделать. Но грамотны не все, вот многие и зарабатывают на этом. И это - не справедливо
Это как-раз справедливо. Умные богатеют, тупые беднеют.
РБК - это как раз передовой списатель без всяких уведомлений, после истечения пробной подписки. Причем деньги не возвращают по обычному запросу.
Ништяки к выборам начали раздавать
А не на VC ли комментаторы кричали, что хотят такие нововведения, а теперь все недовольны.
Комментарий удален модератором
Давай
Комментарий удален модератором
Лишь не доработали так, что деньги будут списывать дважды и без уведомлений.
Р
Вот это вот хорошо
Инициатива уровня "опа, проснулись"