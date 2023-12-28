В 2023 году Роскомнадзор заблокировал на 10% меньше страниц, чем в 2022-м Статьи редакции
Но обжаловать блокировку стало сложнее, чем попасть под неё, говорят опрошенные «Ъ» юристы.
- За год число ресурсов, внесённых в реестр запрещённой в России информации, снизилось на 10%, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Роскомнадзора (РКН). В 2023 году регулятор заблокировал или добился удаления 529 тысяч материалов, в 2022-м их было 587 тысяч.
- Среди основных причин для блокировок РКН называет «фейки» о боевых действиях в Украине, пропаганду наркотиков, экстремизм, а также азартные игры. В ведомстве отметили, что представленные данные не учитывают материалы, заблокированные за нарушение авторских прав.
- Роскомнадзор ведёт и внереестровую блокировку с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые операторы должны устанавливать на своих сетях по закону о «суверенном рунете». С их помощью, например, блокируется доступ к VPN-сервисам и узлам сети Tor.
- Опрошенные газетой эксперты связывают сокращение блокировок с тем, что соцсети и хостинги активизировали борьбу с запрещённым контентом: в 2023 году сервисы самостоятельно удалили более 112 тысяч материалов, в 2022-м их было около 98 тысяч. Кроме того, уменьшилось и число сайтов с незаконным контентом.
- Объём блокировок также мог снизиться за счёт исключения из реестра ресурсов, которые прекратили работу, рассуждает ИТ-эксперт Филипп Кулин. С ним согласен собеседник «Ъ» в отрасли: «Это техническая очистка для высвобождения нужных IP-адресов, так как на одном адресе могут располагаться тысячи других ресурсов, не распространяющих запрещённые материалы».
- При этом обжаловать блокировку стало сложнее, чем попасть под неё, говорит руководитель практики свободы информации и репутации юридической фирмы DRC Инна Тверезовская. Оснований для ограничения доступа стало больше, а получение информации о причинах блокировки ограничено, поясняет она.
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Потому что уже блокировать нечего…
Роскомнадзор верни киркорова
По второму кругу пошли блокировки, но часть уже просто отвалилась, видимо.
Хотя как реклама блокиеруемых ресурсов — лучше всех!