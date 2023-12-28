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Евгения Евсеева

Cбой у Telegram: сообщения отправляются с задержкой Статьи редакции

У некоторых пользователей мессенджер совсем не работает.

  • По данным сервиса сбой.рф, за последние сутки на сбой в Telegram пожаловались около 958 человек. По данным на Downradar, на 20:40 мск зафиксировано 2968 жалоб.
  • Пользователи жалуются, что у них либо полностью не работает приложение, либо есть проблемы с загрузкой файлов и отправкой сообщений — они публикуются с большой задержкой.
  • Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Башкортостана и Челябинской области. Также о неполадках сообщают из Киева, Минска и Ташкента.

#новости #telegram

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3 комментария
debil
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Tarki

А что ТамТам?

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Lester White

у меня все работает , не заметил сбоя

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