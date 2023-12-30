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Артур Томилко

Microsoft выпустила приложение Copilot для iOS и iPadOS Статьи редакции

Версию для Android представили 26 декабря 2023 года.

  • Приложение доступно в App Store. Оно позволяет бесплатно получить доступ к чат-боту, который работает на основе языковой модели GPT-4, отмечает The Verge.
  • Copilot также может создавать изображения по текстовому запросу. Он интегрирован с DALL-E 3 — нейросетью для генерации изображений от OpenAI.
Изображение Microsoft
  • В феврале 2023-го Microsoft представила Bing Chat — чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT. В марте выпустила Microsoft 365 Copilot для работы с офисными приложениями.
  • В ноябре компания переименовала Bing Chat в Copilot, а 26 декабря выпустила мобильное приложение для Android.

#новости #microsoft #copilot #ios

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6 комментариев
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 Onetwo Threefour

Ух! Скорее бы установить и дать доступ ко всем своим перепискам этому приложению чтобы разнообразить его обученческую базу

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Невероятный Блондин

Чет дохуя.
Из браузера посижу.

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Олег Бринц

Кто то уже попробовал? Это полноценный gpt-4 или урезанный?

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Невероятный Блондин

Это тоже самое, что и в браузере, только завернуто в приложение.

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James Baxter

есть инструкция, как в России воспользоваться?
смена страны в Гугл-аккаунте+впн как я понял не помогают

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Никита Баскир

Накоротко я понимаю нужен просто хороший vpn и выбор гео в настройках приложения

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3 комментария
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