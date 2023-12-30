Microsoft выпустила приложение Copilot для iOS и iPadOS Статьи редакции
Версию для Android представили 26 декабря 2023 года.
- В феврале 2023-го Microsoft представила Bing Chat — чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT. В марте выпустила Microsoft 365 Copilot для работы с офисными приложениями.
- В ноябре компания переименовала Bing Chat в Copilot, а 26 декабря выпустила мобильное приложение для Android.
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Ух! Скорее бы установить и дать доступ ко всем своим перепискам этому приложению чтобы разнообразить его обученческую базу
Чет дохуя.
Из браузера посижу.
Кто то уже попробовал? Это полноценный gpt-4 или урезанный?
Это тоже самое, что и в браузере, только завернуто в приложение.
есть инструкция, как в России воспользоваться?
смена страны в Гугл-аккаунте+впн как я понял не помогают
Накоротко я понимаю нужен просто хороший vpn и выбор гео в настройках приложения