Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Конкурент Slack запустил русскоязычную версию своего сервиса в 2017 году.
Корпоративный мессенджер Flock отказался от российской локализации из-за требований законодательства хранить данные российских пользователей на серверах в России. Такой ответ дала служба поддержки сервиса, его опубликовал ИТ-эксперт и автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев.
Климарев в беседе с vc.ru уточнил, что письмо службы поддержки ему переслал пользователь мессенджера.
Flock запустила русскоязычную версию своего корпоративного мессенджера в марте 2017 года. Компания позиционирует свой сервис как более удобную альтернативу Slack.
На момент написания заметки представители Flock не ответили на вопросы vc.ru о решении отказаться от русскоязычной локализации и количестве пользователей из России. В пресс-службе Роскомнадзора не ответили, направляло ли ведомство требование перенести данные российских пользователей на серверы в России.
С декабря 2019 года в России действует закон, предусматривающий штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей. За первое нарушение компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное — от 6 млн до 18 млн рублей.
Ну а вообще, они просто испугались рамблера, ведь у рамблера есть русская локализация, вдруг они посчитают это своей интелектуальной собственностью и подадут иск?
Спасибо, теперь я знаю мессенджер которому можно доверять
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Есть вопрос: а зачем им убирать локализацию, если она уже есть? Или права на русский язык тоже принадлежат государству?)
Локализация наведет РКН на мысли, что сервис ориентирован и на российский рынок тоже, следовательно в сервисе точно хранятся данные российских пользователей. Следовательно, надо бы их прессануть.
т.е. любая компания, даже не ориентированная на рынок РФ, имея данные пользователей РФ может попасть на блокировки/штрафы от РКН?
к сожалению я только сейчас осознаю НАСКОЛЬКО это тупая инициатива.
Государству
Рамблеру
В чем проблема добавить русскую локализацию, хранить данные у себя, и забить на штрафы? Закон действует только в россии, локализацию же можно сделать не открывая представительства в россии? Локализация это по сути просто добавление русского языка
Все очень просто, убирая локализацию, они показывают Роскомпараше, что не ориентированы на предоставление услуг в России. В противном случае, оставив русский язык, у Роскомпараши будет повод их заблокировать, мол ориентированы на Россию, а законы ее соблюдают. И срать им, что русский не только в России используют.
То есть по сути это всего лишь способ избежать блокировки, так как все русские пользователи и слака и флока без труда могут использовать английскую версию.
Если русские будут пользоваться продуктом без русского языка, по этому закону это не значит, что владелец продукта может хранить их данные где угодно. Ркн может заблокировать их и сейчас.
Проблема в том, что интернет трансграничен. Однако, мы всё пытаемся зажать его в рамках границы. Ни к чему хорошему это не приведёт
"интернет трансграничен" - а Земля круглая, однако это не мешает иметь границы между государствами. Пока не создано "правительство Земли" и наднациональные законы будет идти и работа по регулированию иностранного присутствия в сетях связи и связанных с ними услугами
Вы считаете это правильным?
Мы говорим в том числе и про сетевой нейтралитет. Компании должны подчиняться тем законам и тех стран, из которой работают или имеют представительство.
"Компании должны подчиняться тем законам и тех стран, из которой работают или имеют представительство" - куда и к кому должны обращаться за защитой своих прав иностранные граждане если трансграничная компания эти права нарушила? С точки зрения защиты прав пользователя его права будут лучше защищены, если он сможет обращаться с жалобами по месту своего нахождения, а не по месту юридической регистрации компании которая балуется с его ПД.
С точки зрения защиты прав пользователя его права будут лучше защищены, если он сможет обращаться с жалобами по месту своего нахождения, а не по месту юридической регистрации компании которая балуется с его ПД.
В Басманном суде?
"В Басманном суде?" - мне в "Бассманный" суд обратиться проще (кстати, если быть справедливым - это буду делать не я, а РКН, а мне достаточно обратиться в РКН) чем на Каймановы острова
Если выбирать между маниакально-депрессивным психозом и шизофренией (забыл перелогиниться), то я выберу своё мнение, которое привёл выше. Интернет - трансграничен. Почти каждая страна признаёт нормы международного права выше своих, поэтому имеет смысл этому следовать, а не пытаться сепаратировать интернет.
Ваше предположение, что наличие локализации само по себе является поводом для внимания РКН неверное. Гляньте-ка на весь список заблокированных сайтов, многие из них вообще к российской аудитории отношения не имеют. Просто тупо по ключевым словам выборка из поиска... в том числе по словам на англ. языке.
Здесь скорее политическое решение Flock, ориентированное больше на самих пользователей сервиса, чем на РКН.
Speak English or die!
Видимо делали локализацию специально под российский рынок. И раз с него официально уходят, то и локализацию убирают (чтоб не заморачиваться с поддержкой итд). Конечно дремучая бюрократическая логика, достойная какой-нибудь корпорации, а не небольшого стартапа, но тем не менее.
Так-то можно было просто арендовать пустой сервер за $5, прислать РКН документы «вот, мы все перенесли» и продолжить спокойно работать.
Дурачки просто. То ли там законы не так поняли, то ли корявый PR
То ли дело наш РКН, который не за просто так блокирует, а только по делу
А если пользователи будут использовать английский интерфейс, то можно пользоваться? Почему вообще привязка к языку то есть?
Я так тележкой и пользуюсь. :)
что мешает её на русском использовать?
на тот момент не было русского интерфейса.
На какой-то момент и телефонов не было... Мой вопрос такой: как вы накатили тележку на свой пейджер???
Вас не удивляет, что у меня Дум2 запустился на бензокосилке?
О! Я в отпуск вот собираюсь. Стараюсь ничего не забыть, что ещё купить. Масло надо, в том числе и для мультиварки.
А ещё кромочный нож для гипса. Пусть через стройрынок, где надо сантехтрубы, крепежи ещё купить и адаптер для цифровой шины котла. Погода только подкачала. Хотел в снегу поваляться, но придётся....
А Slack, тем временем, предлагает пользователю выбирать где будут храниться данные, нацеливаясь тем временем на Китай, РФ и другие Вьетнамы.
Аминь, Flock
врядли кто-то из российских пользователей сам выберет Россию для хранения данных.
"врядли кто-то из российских пользователей сам выберет Россию" - паранойя трансгранична!
Вряд ли пользователю дадут выбирать.
Слак решил и Вашим и нашим, мол сервера поставим в тоталитаризмах, а там уж пользователь выбирает, смотрите, - свободка, можн выбрать, США.
С РФ какое-то время может прокатит, у нас медленно запрягают, в Китае сразу найдут управу.
А Slack, тем временем, предлагает пользователю выбирать
Вряд ли пользователю дадут выбирать.
Я запутался ;) Так все-таки Slack предлагает или сам решает?
Гсударство за вас уже подумало и не сделало возможности выбирать, где их хранить
Это интересно. Где об этом подробности есть?
Данные принадлежат пользователю -> то есть пользователь сам выбирает где их хранить -> пользователь владеет данными и выбирает eu-1 и ркн не имеет претензий к слаку.
Все так?
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