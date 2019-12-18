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Альберт Хабибрахимов
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Корпоративный мессенджер Flock отказался от развития русскоязычной версии из-за закона о хранении данных пользователей Материал редакции

Конкурент Slack запустил русскоязычную версию своего сервиса в 2017 году.

44 комментария
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Корпоративный мессенджер Flock отказался от российской локализации из-за требований законодательства хранить данные российских пользователей на серверах в России. Такой ответ дала служба поддержки сервиса, его опубликовал ИТ-эксперт и автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев.

Климарев в беседе с vc.ru уточнил, что письмо службы поддержки ему переслал пользователь мессенджера.

Законодательство требовало от нас разместить серверы в России. Это было невыполнимым условием для нас, поэтому мы решили отказаться от поддержки российской локализации приложения.

Если мы решим вернуться к локализации, мы обязательно свяжемся с вами.

служба поддержки Flock

Flock запустила русскоязычную версию своего корпоративного мессенджера в марте 2017 года. Компания позиционирует свой сервис как более удобную альтернативу Slack.

На момент написания заметки представители Flock не ответили на вопросы vc.ru о решении отказаться от русскоязычной локализации и количестве пользователей из России. В пресс-службе Роскомнадзора не ответили, направляло ли ведомство требование перенести данные российских пользователей на серверы в России.

С декабря 2019 года в России действует закон, предусматривающий штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей. За первое нарушение компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное — от 6 млн до 18 млн рублей.

#новость #flock

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44 комментария
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Mikhail Golovanov

24

Ну а вообще, они просто испугались рамблера, ведь у рамблера есть русская локализация, вдруг они посчитают это своей интелектуальной собственностью и подадут иск?

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Saucedo Puetz

9

Спасибо, теперь я знаю мессенджер которому можно доверять

Ответить

Комментарий удален

Лиза Горелова

9

Есть вопрос: а зачем им убирать локализацию, если она уже есть? Или права на русский язык тоже принадлежат государству?)

Ответить

Make Luv

Лиза
0

Вот тоже непонятно. Локализация к чему-то обязывает что ли? 

Ответить

Максим Мекеня

Make
6

Локализация наведет РКН на мысли, что сервис ориентирован и на российский рынок тоже, следовательно в сервисе точно хранятся данные российских пользователей. Следовательно, надо бы их прессануть.

Ответить

Pavel Raspaev

Максим
0

т.е. любая компания, даже не ориентированная на рынок РФ, имея данные пользователей РФ может попасть на блокировки/штрафы от РКН?

к сожалению я только сейчас осознаю НАСКОЛЬКО это тупая инициатива.

Ответить

Andrew Kostin

Лиза
1

Государству

Рамблеру

Ответить

Игнат Смирнов

Andrew
0

Рамблеру

Государству :) 

Ответить

Mikhail Golovanov

0

В чем проблема добавить русскую локализацию, хранить данные у себя, и забить на штрафы? Закон действует только в россии, локализацию же можно сделать не открывая представительства в россии? Локализация это по сути просто добавление русского языка

Ответить

chachalava

Mikhail
5

Все очень просто, убирая локализацию, они показывают Роскомпараше, что не ориентированы на предоставление услуг в России. В противном случае, оставив русский язык, у Роскомпараши будет повод их заблокировать, мол ориентированы на Россию, а законы ее соблюдают. И срать им, что русский не только в России используют.
То есть по сути это всего лишь способ избежать блокировки, так как все русские пользователи и слака и флока без труда могут использовать английскую версию.

Ответить

Mikhail Golovanov

chachalava
1

Если русские будут пользоваться продуктом без русского языка, по этому закону это не значит, что владелец продукта может хранить их данные где угодно. Ркн может заблокировать их и сейчас.

Ответить

Sergei Timofeyev

Mikhail
4

Проблема в том, что интернет трансграничен. Однако, мы всё пытаемся зажать его в рамках границы. Ни к чему хорошему это не приведёт

Ответить

Михаил Качалов

Sergei
1

"интернет трансграничен" - а Земля круглая, однако это не мешает иметь границы между государствами. Пока не создано "правительство Земли" и наднациональные законы будет идти и работа по регулированию иностранного присутствия в сетях связи и связанных с ними услугами

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Вы считаете это правильным?

Ответить

Михаил Качалов

Sergei
0

Для Вас имеет значение что считают другие люди и я, в частности?

Ответить

Serj Koss

Sergei
–3

В ваших влажных мечтах может быть что угодно, вплоть до поней и единорогов, главное что есть в реальности. И считать можно что угодно, реальность от этого волшебным образом не изменится.

Ответить

Sergei Timofeyev

Serj
0

Мы говорим в том числе и про сетевой нейтралитет. Компании должны подчиняться тем законам и тех стран, из которой работают или имеют представительство.

Ответить

Михаил Качалов

Sergei
0

"Компании должны подчиняться тем законам и тех стран, из которой работают или имеют представительство" - куда и к кому должны обращаться за защитой своих прав иностранные граждане если трансграничная компания эти права нарушила? С точки зрения защиты прав пользователя его права будут лучше защищены, если он сможет обращаться с жалобами по месту своего нахождения, а не по месту юридической регистрации компании которая балуется с его ПД.

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

 С точки зрения защиты прав пользователя его права будут лучше защищены, если он сможет обращаться с жалобами по месту своего нахождения, а не по месту юридической регистрации компании которая балуется с его ПД.

В Басманном суде?

Ответить

Михаил Качалов

Sergei
0

"В Басманном суде?" - мне в "Бассманный" суд обратиться проще (кстати, если быть справедливым - это буду делать не я, а РКН, а мне достаточно обратиться в РКН) чем на Каймановы острова

Ответить

Serj Koss

Sergei
–2

У вас биполярочка или просто перелогиниться забыл?

Ответить

Sergei Timofeyev

Serj
0

Если выбирать между маниакально-депрессивным психозом и шизофренией (забыл перелогиниться), то я выберу своё мнение, которое привёл выше. Интернет - трансграничен. Почти каждая страна признаёт нормы международного права выше своих, поэтому имеет смысл этому следовать, а не пытаться сепаратировать интернет. 

Ответить

Василий Петров

Sergei
0

цисграничный интернет)

Ответить

hari bolt

chachalava
0

Ваше предположение, что наличие локализации само по себе является поводом для внимания РКН неверное. Гляньте-ка на весь список заблокированных сайтов, многие из них вообще к российской аудитории отношения не имеют. Просто тупо по ключевым словам выборка из поиска... в том числе по словам на англ. языке.
Здесь скорее политическое решение Flock, ориентированное больше на самих пользователей сервиса, чем на РКН.
Speak English or die!

Ответить

ctqwa

Mikhail
0

Видимо делали локализацию специально под российский рынок. И раз с него официально уходят, то и локализацию убирают (чтоб не заморачиваться с поддержкой итд). Конечно дремучая бюрократическая логика, достойная какой-нибудь корпорации, а не небольшого стартапа, но тем не менее.

Так-то можно было просто арендовать пустой сервер за $5, прислать РКН документы «вот, мы все перенесли» и продолжить спокойно работать.

Ответить

Bublikov Anton

Mikhail
–4

Дурачки просто. То ли там законы не так поняли, то ли корявый PR

Ответить

Александр Привалов

Bublikov
0

То ли дело наш РКН, который не за просто так блокирует, а только по делу

Ответить

Ivano Digital

1

А если пользователи будут использовать английский интерфейс, то можно пользоваться? Почему вообще привязка к языку то есть?

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivano
1

Я так тележкой и пользуюсь. :)

Ответить

Евгений Петров

Sergei
0

что мешает её на русском использовать?

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгений
0

на тот момент не было русского интерфейса.

Ответить

Александр Привалов

Sergei
1

На какой-то момент и телефонов не было... Мой вопрос такой: как вы накатили тележку на свой пейджер???

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

Вас не удивляет, что у меня Дум2 запустился на бензокосилке?

Ответить

Александр

Sergei
0

А он вроде на других платформах и не выходил ( кривой порт на мультиварку не в счет)

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

О! Я в отпуск вот собираюсь. Стараюсь ничего не забыть, что ещё купить. Масло надо, в том числе и для мультиварки.

Ответить

Александр

Sergei
0

За отпуск, конечно, поздравляю (завидую по-доброму), но...
в отпуск со своей мультиваркой? о_О

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

А ещё кромочный нож для гипса. Пусть через стройрынок, где надо сантехтрубы, крепежи ещё купить и адаптер для цифровой шины котла. Погода только подкачала. Хотел в снегу поваляться, но придётся....

Ответить

Bublikov Anton

0

А Slack, тем временем, предлагает пользователю выбирать где будут храниться данные, нацеливаясь тем временем на Китай, РФ и другие Вьетнамы.
Аминь, Flock

Ответить

Dmitry Druganov

Bublikov
–1

врядли кто-то из российских пользователей сам выберет Россию для хранения данных.

Ответить

Михаил Качалов

Dmitry
1

"врядли кто-то из российских пользователей сам выберет Россию" - паранойя трансгранична!

Ответить

Bublikov Anton

Dmitry
0

Вряд ли пользователю дадут выбирать. 
Слак решил и Вашим и нашим, мол сервера поставим в тоталитаризмах, а там уж пользователь выбирает, смотрите, - свободка, можн выбрать, США. 
С РФ какое-то время может прокатит, у нас медленно запрягают, в Китае сразу найдут управу.

Ответить

Dmitry Druganov

Bublikov
0

 А Slack, тем временем, предлагает пользователю выбирать

 Вряд ли пользователю дадут выбирать.

Я запутался ;) Так все-таки Slack предлагает или сам решает?

Ответить

Александр Привалов

Dmitry
0

Гсударство за вас уже подумало и не сделало возможности выбирать, где их хранить

Ответить

Alexander Pavlyut

Bublikov
0

Это интересно. Где об этом подробности есть?

Данные принадлежат пользователю -> то есть пользователь сам выбирает где их хранить -> пользователь владеет данными и выбирает eu-1 и ркн не имеет претензий к слаку.

Все так?

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