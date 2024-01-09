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Полина Лааксо

Цифра: количество подписчиков Telegram Premium выросло на 1 млн человек за месяц — до 5 млн Статьи редакции

Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров.

  • Месяц назад, 8 декабря 2023 года, он сообщил, что всего у сервиса 4 млн платных подписчиков, а Telegram Premium назвал «самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров».
  • Компания запустила подписку в середине июня 2022 года. Тогда же Дуров говорил, что для покрытия всех трат Telegram её должны купить 2,5-3% пользователей — примерно 17,5-21 млн человек. За первые пять месяцев её оформили более 1 млн пользователей, а за год их количество выросло в четыре раза.
  • На октябрь 2023 года вся аудитория Telegram в России составляла 82,3 млн против 50,8 млн в октябре 2021 года, подсчитал Mediascope.
Павел Дуров. Источник фото: iXBT

#telegram #новости

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6 комментариев
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 Nikolay Tumakov

Не знаю, что меняет этот премиум, но если бюджет позволяет почему нет!

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Стереографика - чудо иллюзии

Для VC это мечта! Хотя бы до миллиона довести.

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Вадим Д.

Темпы прироста всё возрастают. Отрадно.
Только вот когда начнётся «падёж» или, как нынче можно говорить, отрицательный рост?

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Стерлядка Вяленая

кто эти дебилы...))

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Fred Han

Полегче, женщина

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Полина Лааксо
Автор
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