Цифра: количество подписчиков Telegram Premium выросло на 1 млн человек за месяц — до 5 млн Статьи редакции
Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров.
- Месяц назад, 8 декабря 2023 года, он сообщил, что всего у сервиса 4 млн платных подписчиков, а Telegram Premium назвал «самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров».
- Компания запустила подписку в середине июня 2022 года. Тогда же Дуров говорил, что для покрытия всех трат Telegram её должны купить 2,5-3% пользователей — примерно 17,5-21 млн человек. За первые пять месяцев её оформили более 1 млн пользователей, а за год их количество выросло в четыре раза.
- На октябрь 2023 года вся аудитория Telegram в России составляла 82,3 млн против 50,8 млн в октябре 2021 года, подсчитал Mediascope.
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Не знаю, что меняет этот премиум, но если бюджет позволяет почему нет!
Для VC это мечта! Хотя бы до миллиона довести.
Темпы прироста всё возрастают. Отрадно.
Только вот когда начнётся «падёж» или, как нынче можно говорить, отрицательный рост?
кто эти дебилы...))
Полегче, женщина