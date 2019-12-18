Онлайн-кинотеатр Megogo запустил караоке с библиотекой более 1200 песен
Материал редакции
Сервис развивает аудионаправление с начала декабря — на сайте уже есть подкасты и аудиокниги.
Онлайн-кинотеатр Megogo добавил каталог караоке-песен в раздел «Шоу». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
В библиотеке более 1200 фонограмм российских и иностранных исполнителей. Компания планирует пополнять каталог каждый месяц. По словам гендиректора Megogo Виктора Чеканова, сервис развивает направление семейных развлечений.
3 декабря 2019 года компания запустила направление аудио: в сервисе появились аудиокниги и подкасты. Тогда Megogo заявляла, что раздел будет включать в себя весь современный аудиоконтент кроме музыки.
В 2018 году Megogo занимал третье место среди российских онлайн-кинотеатров с долей 9%, следует из данных «ТМТ-Консалтинг». Рейтинг возглавлял ivi с долей 36%.
Степан Фадеев
Уже получили иск от Rambler?
Arkady KaganСтепан
Пора предъявить иски всем, кто шутит про рамблер под любой новостью*
Bulat ZiganshinArkady
шутка на 5 лямов
Bulat ZiganshinСтепан
не получил иск от срамблера - не стартап
Павел Гросс-Днепров
Наконец-то! Я так этого ждал...))))
Yeni Benim
Наконец-то, нормальный контент
Никита Клоков
Скоро уйдет ламповая эпоха караоке - кабаков))
Все будут голосить дома 😋
Andrew SimonНикита
Звучит как угроза ))
Егор РублевНикита
Всмысле скоро? Уже несколько лет все через приложения этим занимаются
Nick
Скоро во всех домах -