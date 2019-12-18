Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Рубрика развивается при поддержке
Сервисы
Лиана Липанова
1090

Онлайн-кинотеатр Megogo запустил караоке с библиотекой более 1200 песен Материал редакции

Сервис развивает аудионаправление с начала декабря — на сайте уже есть подкасты и аудиокниги.

  • Онлайн-кинотеатр Megogo добавил каталог караоке-песен в раздел «Шоу». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
  • В библиотеке более 1200 фонограмм российских и иностранных исполнителей. Компания планирует пополнять каталог каждый месяц. По словам гендиректора Megogo Виктора Чеканова, сервис развивает направление семейных развлечений.
  • 3 декабря 2019 года компания запустила направление аудио: в сервисе появились аудиокниги и подкасты. Тогда Megogo заявляла, что раздел будет включать в себя весь современный аудиоконтент кроме музыки.
  • В 2018 году Megogo занимал третье место среди российских онлайн-кинотеатров с долей 9%, следует из данных «ТМТ-Консалтинг». Рейтинг возглавлял ivi с долей 36%.
Онлайн-кинотеатр Megogo запустил караоке
Новости, аналитика, эксклюзивы, истории успеха, интервью.
www.vedomosti.ru

#новость #megogo

Сервисы
Подписаться
Подписан
Отписаться
Хостинг-провайдер «Айхор» захвачен, серверы отключены, в ДЦ никого не пускают
По наводке владельца популярного блога про жизнь в США Ватника хочу сообщить, что сегодня в 12:39 «Айхор» выключил сервера и до сих пор не работает.
3
5
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["megogo","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 97998, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Dec 2019 18:01:30 +0300", "is_special": false }
Облачная платформа
Основа для цифровизации бизнеса
Объявление на vc.ru
Курс «Директор по онлайн-маркетингу»
26 ноября. Онлайн. Цена — 180 000 рублей
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 97998, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/97998\/get","add":"\/comments\/97998\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/97998"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Степан Фадеев

6

Уже получили иск от Rambler?

Ответить

Arkady Kagan

Степан
3

Пора предъявить иски всем, кто шутит про рамблер под любой новостью*

Ответить

Bulat Ziganshin

Arkady
1

шутка на 5 лямов

Ответить

Bulat Ziganshin

Степан
3

не получил иск от срамблера - не стартап

Ответить

Павел Гросс-Днепров

2

Наконец-то! Я так этого ждал...)))) 

Ответить

Yeni Benim

2

Наконец-то, нормальный контент

Ответить

Никита Клоков

0

Скоро уйдет ламповая эпоха караоке - кабаков))
Все будут голосить дома 😋

Ответить

Andrew Simon

Никита
0

Звучит как угроза ))

Ответить

Егор Рублев

Никита
0

Всмысле скоро? Уже несколько лет все через приложения этим занимаются

Ответить

Nick

–1

Скоро во всех домах -

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписаться
Подписан
Отписаться
Как выбрать свою аудиторию?
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
KFC
Подписаться
Подписан
Отписаться
Внутренняя кухня: как я в 21 год стал директором крупного ресторана
Директор ресторана KFC на Белорусской Александр Панферов рассказывает о том, как ему удалось за пять лет пройти путь от…
5
ВКонтакте
Подписаться
Подписан
Отписаться
QR-коды как способ подружить онлайн и офлайн: кейс ВКонтакте и Cosmopolitan

Показать еще

Лучшие комментарии
Виталий Воробьев
за день
Подключаете к автопарку?
Я нашел способ отследить всех водителей «Ситимобила»
Просто Хэнк
за неделю
Rambler Group заявила о нарушении её прав на код nginx — несколько источников рассказали об обысках в офисе разработчика
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Mark Quincy

11 уроков от Арнольда…

Лев Щенин

Как выращивают овощи на…

Андрей Андреев

Пятилетняя девочка из…

Artemy Abubakirov

«Благоговейно ищем специалиста…

Лев Щенин

Тренды 2020 от Григория…

Bulat Ziganshin

Я нашел способ отследить всех…

Mihail Demeshko

Пятилетняя девочка из…

Curio Sity

Как нас завлекают цифрами…

Андрей Викторович

Пятилетняя девочка из…

Константин Merrick

О чём молчит Markswebb: как…

Anton Chetverikov

Я нашел способ отследить всех…

Дмитрий Пигов

11 уроков от Арнольда…

Bulat Ziganshin

Пятилетняя девочка из…

Alexander Zhikh

Apple, Google, Amazon и Zigbee…

Isac Ginzbourg

Я нашел способ отследить всех…

Алексей Скалий

Корпоративный мессенджер Flock…

Дмитрий Евсеев

Цена слов: сколько я заработал…

Алексей Скалий

Корпоративный мессенджер Flock…

Дмитрий Евсеев

Цена слов: сколько я заработал…

Sergey Rastorguev

Пятилетняя девочка из…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }