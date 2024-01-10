Энциклопедия «Рувики» выйдет из бета-тестирования 15 января Статьи редакции
В течение 2024 года представят полную версию.
- Сайт энциклопедии работает в режиме бета-тестирования с июня 2023 года, полную версию платформы с «технологическими обновлениями» запустят в течение года, сообщили ТАСС в пресс-службе «Рувики».
- «Известия» со ссылкой на команию писали, что в «Рувики» появится персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновлённый личный кабинет пользователя, видео и подкасты.
- Проект анонсировали на «Российском интернет форуме» в Подмосковье в мае 2023 года. Управляет «Рувики» российские юрлицо. Один из авторов и руководитель — бывший глава «Викимедиа РУ» Владимир Медейко. Он отметил, что проект не связан с «Викимедиа» и государством, и упомянул наличие инвесторов. Однако их имена и сумму вложений не раскрыл.
- Медейко называет проект ответвлением «Википедии», оттуда команда взяла первые 1,9 млн русскоязычных статей. По словам Медейко, проект «не будет вызывать настороженности, которая сейчас есть у заметного количества читателей» «Википедии».
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Вот тут-то всем и откроется правда по версии верховных. Самая «полная и правдивая» энциклопедия!
Отдельный раздел для ботов-поцреотов, приёмная майора, все условия!
Прям даже интересно глянуть, что там будет написано про депортацию чеченцев во время войны. Мы же топим за "непереписывание" истории.
Как бы они под это дерьмо не готовят закрытие нормальной вики(((
Чебурвики.
"оттуда команда взяла первые 1,9 млн русскоязычных статей."
спиздил, сказал, что твой проект - "русская цивилизация"
профит
Ну может энциклопедию БСЭ оцифровали
Эти статьи обычными людьми писались. Википедия за них не платила. Так что спиздили весьма условно. Тем более лицензия разрешает копирование статей.
Это будет такой же убийца википедии, как рутуб стал убийцей Ютуба?
Главное качество убийцы незаметность.
В плане контента, распространяемого под карибским флагом — таки да, рутуб впереди))
ага и как грустнограм пользуется популярностью
На?уй не нужный сервис, которые не решает пользовательские задачи, но решает задачи государства. Вот пусть депутаты сами и пользуется этой херней.
По дружбе попросят Минцифры заблочить википедию, а Минобнауки не аккредитировать инфу с Википеди.. Потом продадутся Сбер Образованию и уедут жить в ненавистную Швейцарию
так они и будут ей пользоваться)и блогером заставят рекламировать 🤣🤣🤣
Название какой-то дегенерат придумывал.. да и проект тоже
@Маша Цепелева «Управляет «Рувики» российские юрлицо.»
Руправляет рувики руссийское рулицо
Рувики заменит Википедию, если Яндекс включит первого в свою поисковую выдачу. А он вполне может включить, учитывая его тесную интеграцию с государством в последнее время.
На Википедии хоть качество данных выше, даже с учетом, что править статью может любой пользователь. Боюсь представить, что будет на этом рувики
Останется каким-то образом пересадить миллионы человек с гугл поисковика на яндекc. А без блокировки этого сделать будет невозможно
Так и задумано. Вики просто пока не блокируют потому что нет своей хотябы минимально нормальной. Но если доведут до ума то будет блокировка и запрет всем поисковикам указывать на неё ссылки. Этот механизм уже давно работает.
Да-да, всё будет однозначно.
Остазия и Океания. Ну или наоборот. В крайнем случае, поменяют.
и извинятся на камеру
Какая уже по счету новость об этой Рувики, что еще вот-вот и как заработают в полную мощность, но что с российской версией инстаграм, что с Рутюбом, так и с этим поделием.
Последнее время чуть ли не каждый год создают православную википедию. Но чот каждый раз не взлеает и не взлетает. Что ж ты будешь делать.
Выйдет условно-досрочно?)
И на этом моменте все насторожились
На самом деле относился скептически, но если так подумать. Все ура патриоты будут писать там (а их реально много) + на прячь Яшу выдавать данные оттуда и все гуд у них будет
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Этот аналог взлетит,так как решили проблему с наполнением.
печенегам и половцам приготовиться