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Маша Цепелева

Энциклопедия «Рувики» выйдет из бета-тестирования 15 января Статьи редакции

В течение 2024 года представят полную версию.

  • Сайт энциклопедии работает в режиме бета-тестирования с июня 2023 года, полную версию платформы с «технологическими обновлениями» запустят в течение года, сообщили ТАСС в пресс-службе «Рувики».
  • «Известия» со ссылкой на команию писали, что в «Рувики» появится персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновлённый личный кабинет пользователя, видео и подкасты.
  • Проект анонсировали на «Российском интернет форуме» в Подмосковье в мае 2023 года. Управляет «Рувики» российские юрлицо. Один из авторов и руководитель — бывший глава «Викимедиа РУ» Владимир Медейко. Он отметил, что проект не связан с «Викимедиа» и государством, и упомянул наличие инвесторов. Однако их имена и сумму вложений не раскрыл.
  • Медейко называет проект ответвлением «Википедии», оттуда команда взяла первые 1,9 млн русскоязычных статей. По словам Медейко, проект «не будет вызывать настороженности, которая сейчас есть у заметного количества читателей» «Википедии».
Скриншот сайта «Рувики»

#новости #рувики

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73 комментария
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 Вадим Д.

Вот тут-то всем и откроется правда по версии верховных. Самая «полная и правдивая» энциклопедия!

Отдельный раздел для ботов-поцреотов, приёмная майора, все условия!

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Алекс

Прям даже интересно глянуть, что там будет написано про депортацию чеченцев во время войны. Мы же топим за "непереписывание" истории.

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13 комментариев
Денис Демидов

Как бы они под это дерьмо не готовят закрытие нормальной вики(((

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16 комментариев
Иванов Иван

Чебурвики.

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Тоже хочу

"оттуда команда взяла первые 1,9 млн русскоязычных статей."
спиздил, сказал, что твой проект - "русская цивилизация"
профит

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Фоксик

Ну может энциклопедию БСЭ оцифровали

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Копчик

Эти статьи обычными людьми писались. Википедия за них не платила. Так что спиздили весьма условно. Тем более лицензия разрешает копирование статей.

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Gorbun iz Notr Dama

Это будет такой же убийца википедии, как рутуб стал убийцей Ютуба?

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Griby Lenina

Главное качество убийцы незаметность.

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Darth Swordman

В плане контента, распространяемого под карибским флагом — таки да, рутуб впереди))

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Юлиан Юрьевич

ага и как грустнограм пользуется популярностью

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ingeniare

На?уй не нужный сервис, которые не решает пользовательские задачи, но решает задачи государства. Вот пусть депутаты сами и пользуется этой херней.

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Тоже хочу

По дружбе попросят Минцифры заблочить википедию, а Минобнауки не аккредитировать инфу с Википеди.. Потом продадутся Сбер Образованию и уедут жить в ненавистную Швейцарию

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Татьяна Амварова

так они и будут ей пользоваться)и блогером заставят рекламировать 🤣🤣🤣

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Тоже хочу

Название какой-то дегенерат придумывал.. да и проект тоже

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Платон Щукин

@Маша Цепелева «Управляет «Рувики» российские юрлицо.»

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Юрий Б.

Руправляет рувики руссийское рулицо

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1 комментарий
Разработка Телеграм-ботов

Рувики заменит Википедию, если Яндекс включит первого в свою поисковую выдачу. А он вполне может включить, учитывая его тесную интеграцию с государством в последнее время.

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Dmitry

На Википедии хоть качество данных выше, даже с учетом, что править статью может любой пользователь. Боюсь представить, что будет на этом рувики

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5 комментариев
Gorbun iz Notr Dama

Останется каким-то образом пересадить миллионы человек с гугл поисковика на яндекc. А без блокировки этого сделать будет невозможно

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5 комментариев
Иванов Иван

Так и задумано. Вики просто пока не блокируют потому что нет своей хотябы минимально нормальной. Но если доведут до ума то будет блокировка и запрет всем поисковикам указывать на неё ссылки. Этот механизм уже давно работает.

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2 комментария
Невероятный Блондин
проект «не будет вызывать настороженности, которая сейчас есть у заметного количества читателей» «Википедии».

Да-да, всё будет однозначно.
Остазия и Океания. Ну или наоборот. В крайнем случае, поменяют.

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Zloy Marketolog

и извинятся на камеру

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Sergei Listopad

Какая уже по счету новость об этой Рувики, что еще вот-вот и как заработают в полную мощность, но что с российской версией инстаграм, что с Рутюбом, так и с этим поделием.

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Слегка Придурковатый

Последнее время чуть ли не каждый год создают православную википедию. Но чот каждый раз не взлеает и не взлетает. Что ж ты будешь делать.

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A-logica.ru

Выйдет условно-досрочно?)

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Zloy Marketolog
проект не будет вызывать настороженности

И на этом моменте все насторожились

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debil
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Robert Takaev

На самом деле относился скептически, но если так подумать. Все ура патриоты будут писать там (а их реально много) + на прячь Яшу выдавать данные оттуда и все гуд у них будет

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Комментарий удален модератором

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Влад Шушкевич

Этот аналог взлетит,так как решили проблему с наполнением.

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Dery

печенегам и половцам приготовиться

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70 комментариев
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