Кассовые разрывы случаются в любом бизнесе: вы должны за что-то заплатить, а денег на расчётных счетах и в кассе нет. Это не значит, что вы банкрот: бывает, что счета ещё не оплачены клиентами, а платить за товар или начислять зарплату сотрудникам надо уже сейчас.