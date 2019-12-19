Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Сервис предлагает сравнить услуги нескольких партнёров и выбрать подходящее предложение.
Банковский сервис для предпринимателей «Точка» запустил услугу финансирования при отсрочке платежей (факторинга), которая должна помочь избежать кассового разрыва. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.
Бизнес может использовать факторинг в случаях, когда покупатели их товаров или услуг не готовы на предоплату. Предприниматель получает деньги от факторинга и уступает ему долг заказчика. Покупатель выплачивает сумму заказа с отсрочкой.
Сервис факторинга от «Точки» работает как агрегатор, предлагая клиентам сравнить услуги нескольких партнёров и выбрать подходящее предложение. Среди партнёров — «Открытие факторинг», «Факторинг плюс» и Simple Finance.
Стоимость факторинга составляет от 1% суммы поставки, а срок отсрочки для покупателя — до 180 дней, говорят в «Точке». Для получения финансирования предпринимателю нужно подать заявку и загрузить документы: договор поставки и карточку 62-го счёта (показывает информацию о расчётах с покупателями и заказчиками) — по ним факторы рассчитают ставку.
То есть эта услуга только для ООО? ИП же не обязан вести бухгалтерский учёт и у них может не быть регистра 62 счета.
Блоги компаний
Показать еще