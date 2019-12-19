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Сервисы
Альберт Хабибрахимов
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«Точка» предложила предпринимателям финансирование для избежания кассовых разрывов при отсрочке платежей от клиентов Материал редакции

Сервис предлагает сравнить услуги нескольких партнёров и выбрать подходящее предложение.

2 комментария
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Банковский сервис для предпринимателей «Точка» запустил услугу финансирования при отсрочке платежей (факторинга), которая должна помочь избежать кассового разрыва. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Бизнес может использовать факторинг в случаях, когда покупатели их товаров или услуг не готовы на предоплату. Предприниматель получает деньги от факторинга и уступает ему долг заказчика. Покупатель выплачивает сумму заказа с отсрочкой.

Кассовые разрывы случаются в любом бизнесе: вы должны за что-то заплатить, а денег на расчётных счетах и в кассе нет. Это не значит, что вы банкрот: бывает, что счета ещё не оплачены клиентами, а платить за товар или начислять зарплату сотрудникам надо уже сейчас.

Мария Захарова
менеджер по продукту в «Точке»

Сервис факторинга от «Точки» работает как агрегатор, предлагая клиентам сравнить услуги нескольких партнёров и выбрать подходящее предложение. Среди партнёров — «Открытие факторинг», «Факторинг плюс» и Simple Finance.

Стоимость факторинга составляет от 1% суммы поставки, а срок отсрочки для покупателя — до 180 дней, говорят в «Точке». Для получения финансирования предпринимателю нужно подать заявку и загрузить документы: договор поставки и карточку 62-го счёта (показывает информацию о расчётах с покупателями и заказчиками) — по ним факторы рассчитают ставку.

#новость #точка

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2 комментария
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Roman Nz

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Johnny Vorony

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То есть эта услуга только для ООО? ИП же не обязан вести бухгалтерский учёт и у них может не быть регистра 62 счета.

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