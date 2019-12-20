Такие сайты предлагают номера на срок от 20 минут до нескольких часов, аренда стоит до 300 рублей.

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Требование обязательной идентификации пользователей мессенджеров и соцсетей по номеру телефона спровоцировало рост числа сервисов для аренды номеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов по кибербезопасности.

Такие сервисы предлагают мобильные номера в аренду на срок от 20 минут до нескольких часов, услуга стоит от трёх до трёхсот рублей, рассказал технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков. Судя по ошибкам в англоязычных версиях сайтов, сервисы ориентированы на русскоязычную аудиторию, отметил эксперт.

Подобные сервисы могут использоваться для распространения вредоносных программ или другого мошенничества, предупредил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По его словам, в первую очередь риски касаются пользователей соцсетей и магазинов приложений.

При помощи сгенерированных аккаунтов могут накручивать лайки у постов, чем заманивают пользователей. При этом в таких постах могут, например, продавать несуществующий товар. Аналогичная ситуация с накручиванием лайков у зловредных приложений. Виктор Чебышев

антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского



В качестве примера «Коммерсантъ» приводит сайты sms-reg.com, getsms.online, smska.net и simsms.org, которые предлагают анонимную верификацию в сервисах Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», Avito, «Юла», WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, «Яндекс», Gett, «Ситимобил», Badoo, Mamba и других.

Представители Avito, Mamba, «Ситимобила и Mail.ru Group подтвердили изданию существование проблемы. Компании пытаются бороться с подобными сервисами с помощью чёрных списков номеров, но их пул постоянно обновляется.

По словам собеседников газеты в нескольких крупных операторах связи, такие сервисы, как правило, используют SIM-карты, массово закупленные на физических или юридических лиц. В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Коммерсанта». Связаться с представителями сервисов для аренды номеров изданию не удалось.