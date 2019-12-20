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Такие сайты предлагают номера на срок от 20 минут до нескольких часов, аренда стоит до 300 рублей.
Требование обязательной идентификации пользователей мессенджеров и соцсетей по номеру телефона спровоцировало рост числа сервисов для аренды номеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов по кибербезопасности.
Такие сервисы предлагают мобильные номера в аренду на срок от 20 минут до нескольких часов, услуга стоит от трёх до трёхсот рублей, рассказал технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков. Судя по ошибкам в англоязычных версиях сайтов, сервисы ориентированы на русскоязычную аудиторию, отметил эксперт.
Подобные сервисы могут использоваться для распространения вредоносных программ или другого мошенничества, предупредил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. По его словам, в первую очередь риски касаются пользователей соцсетей и магазинов приложений.
В качестве примера «Коммерсантъ» приводит сайты sms-reg.com, getsms.online, smska.net и simsms.org, которые предлагают анонимную верификацию в сервисах Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», Avito, «Юла», WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, «Яндекс», Gett, «Ситимобил», Badoo, Mamba и других.
Представители Avito, Mamba, «Ситимобила и Mail.ru Group подтвердили изданию существование проблемы. Компании пытаются бороться с подобными сервисами с помощью чёрных списков номеров, но их пул постоянно обновляется.
По словам собеседников газеты в нескольких крупных операторах связи, такие сервисы, как правило, используют SIM-карты, массово закупленные на физических или юридических лиц. В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Коммерсанта». Связаться с представителями сервисов для аренды номеров изданию не удалось.
Правила идентификации пользователей мессенджеров и соцсетей по номеру телефона действуют в России с 5 мая 2019 года. По ним мессенджер должен при регистрации пользователя проверить его номер телефона, отправив запрос оператору. Если в базе оператора нет номера или оператор не дал ответ в течение 20 минут, мессенджер должен заблокировать приём и передачу сообщений.
Ааа, т.е. инициатива, по которой было спущено в унитаз (сколько, триллион?) рублей, обходится в один клик за цену бутерброда? Стоило того.
Спасибо за рекламу сайтов, которые предоставляют данную услугу.
А ещё можно регится на симки, которые у вокзалов раздают
Зачем изобретать велосипед? В Европе и США свободно продаются предоплатные симки. ФИО при этом никто не спрашивает. Что мешает зарегистрировать аккаунт на такую симку?
Вероятно, необходимость поехать в США или Европу?
Такую симку можно получить посылкой из той же Украины, очень за недорого за пару дней.
Зачем по номеру телфона, сразу бы по номеру паспорта регали с заполненным от руки заявлением на имя директора компании с личным присутствием для идентификации.
Так этой теме с номерами 100 лет в обед. В основном она нужна для ботов ( накрутка подписчиков и лайков) которые и так сейчас наверное половина из тех, кто он лайн в вк.
"такие сервисы, как правило, используют SIM-карты, массово закупленные на физических или юридических лиц"
Это разве не означает все вообще какие бывают лица?
"В Роскомнадзоре не ответили на запроc"
Ответят. Через месяц. Законно.
Здесь, имелось в виду что они в принципе не смогли ответить (ну, знаете, как в школе у доски):
- РКН, как же так получилось?
- Эээээ...
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