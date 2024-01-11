Приложение «Экспобанка» удалили из Google Play Статьи редакции
С декабря 2023 года банк находится под санкциями США.
- Внимание на удаление приложения из Google Play обратило Frank Media. Из магазина также пропал брокерский сервис Expo Invest.
- В App Store на момент публикации заметки оба приложения по-прежнему доступны для установки.
- В «Экспобанке» сообщили, что приложение для Android можно скачать в магазинах RuStore, GalaxyStore и GetApps.
- «Экспобанк» входит в число 40 крупнейших банков России, специализируется на кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами, пишет Frank Media. В декабре 2023 года банк попал под блокирующие санкции США.
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Когда они пришли за сбером, я молчал.
Когда они пришли за тиньком, я молчал.
Но когда они пришли за экспо... я скажу: это кто?
Отличный wash-money банк.
Маленький, чтобы не светиться, и достаточно большой, чтобы качать деньги из одного бездонного источника кому надо в различные страны мира.
Видимо, таки, светился.
Он попал под санкции в последнюю волну. Умело скрывался )))
Экспобанк... а что это? У них было приложение?
Это кто
Стабильность.
Не тех удаляет. Надо Freedom Finance
Вопрос на засыпку: как называются магазины приложений, в которых даже нет приложений топовых российских банков?
Натовские?
Законопослушные?
теорема эскобанка
что это приложение удалили, что то приложение удалили, много удалили
Теорема Эскобара
Не велика потеря, apk наше все, главное не ленится скачивая русторы всякие в которых хз что зашито