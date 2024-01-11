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Артур Томилко

Приложение «Экспобанка» удалили из Google Play Статьи редакции

С декабря 2023 года банк находится под санкциями США.

  • Внимание на удаление приложения из Google Play обратило Frank Media. Из магазина также пропал брокерский сервис Expo Invest.
  • В App Store на момент публикации заметки оба приложения по-прежнему доступны для установки.
  • В «Экспобанке» сообщили, что приложение для Android можно скачать в магазинах RuStore, GalaxyStore и GetApps.
  • «Экспобанк» входит в число 40 крупнейших банков России, специализируется на кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами, пишет Frank Media. В декабре 2023 года банк попал под блокирующие санкции США.

#новости #экспобанк #googleplay

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17 комментариев
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 Иванов Иван

Когда они пришли за сбером, я молчал.
Когда они пришли за тиньком, я молчал.
Но когда они пришли за экспо... я скажу: это кто?

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Риэлтор (не) нужен!

Отличный wash-money банк.
Маленький, чтобы не светиться, и достаточно большой, чтобы качать деньги из одного бездонного источника кому надо в различные страны мира.

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Crowner

Видимо, таки, светился.

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Риэлтор (не) нужен!

Он попал под санкции в последнюю волну. Умело скрывался )))

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Юрий Б.

Экспобанк... а что это? У них было приложение?

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Алексей Горячев

Это кто

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Вадим Д.

Стабильность.

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Проплаченный бот
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Разработка Телеграм-ботов

Не тех удаляет. Надо Freedom Finance

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Васисуалий Лоханкин
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Разработка Телеграм-ботов

Вопрос на засыпку: как называются магазины приложений, в которых даже нет приложений топовых российских банков?

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Sith Bender

Натовские?

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Robert Takaev

Законопослушные?

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walkindizaster

теорема эскобанка

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lucklessman

что это приложение удалили, что то приложение удалили, много удалили

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Юрий Малюгин

Теорема Эскобара

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Bl0ck3d

Не велика потеря, apk наше все, главное не ленится скачивая русторы всякие в которых хз что зашито

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14 комментариев
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