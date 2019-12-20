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Сервисы
Татьяна Боброва
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Владелец Flickr попросил пользователей переходить на платные аккаунты ради сохранения сервиса Материал редакции

SmugMug любит Flickr, но не может больше поддерживать его себе в убыток.

21 комментарий
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SmugMug, владелец Flickr, обратилась к пользователям с просьбой переходить на платные аккаунты, чтобы финансово поддержать фотосервис. Компания больше не может работать себе в убыток, говорится в открытом письме сооснователя и гендиректора компании Дона МакАскилла.

«Flickr — самый любимый и самый убыточный бизнес в мире — всё ещё нуждается в вашей помощи», — написал МакАскилл.

Независимая площадка для публикации и хранения фотографий SmugMug купила Flickr у американского оператора Verizon в апреле 2018 года. С того времени компания проделала большую работу для «спасения» сервиса, отмечается в сообщении. В частности, перенесла весь контент пользователей и саму платформу на Amazon Web Services, что позволило сделать загрузку страниц быстрее, а работу платформы стабильнее.

Теперь SmugMug не может продолжать работать себе в убыток. Компания не просит пользователей жертвовать деньги и не планирует продавать данные, как это делает Facebook, пишет МакАскилл. Но она просит переходить на платные аккаунты Flickr Pro без рекламы и с неограниченным объёмом хранилища.

Мы не покупали Flickr с мыслью, что это дойная корова. В отличие от других платформ, таких как Facebook, мы также не покупали его ради вторжения в вашу конфиденциальность и продажи ваши данных.

Мы купили его, потому что любим фотографов и фотографию, и верим, что Flickr заслуживает того, чтобы не только жить, но и процветать. Мы думаем, что мир согласится с этим, и сообщество Flickr тоже. Но мы не можем продолжать работать себе в убыток, как делали это до сих пор.

Дон МакАскилл
сооснователь и гендиректор SmugMug

Компания объявила 25% скидку на подписку, поскольку в начале 2020 года планирует поднять цены на Flickr Pro. Сейчас подписка стоит $6,99 в месяц (около 437 рублей) или $4,99 в месяц (312 рублей) при покупке годового членства. SmugMug не раскрыла количество платных подписчиков, но отметила, что их «сотни тысяч».

В феврале 2019 года Flickr объявил, что будет удалять часть фото и видео пользователей, которые пользуются бесплатной версией. Всего, по данным SmugMug, на площадке зарегистрировано более 100 млн аккаунтов и размещено «десятки миллиардов фотографий».

#новость #flickr

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21 комментарий
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Alexander Mazur

4

После того как они ввели платную подписку я сразу перелил все архивы на бесплатный Google Photo, чтобы синхронизировать все что снимаю на телефон. Google отлично справляется - распознает предметы на фото, ищет по ключевым словам и изображениям, определяет лица, хорошо сортирует по датам, гео, в нем удобно создавать альбомы. Flickr по удобству интерфейса и распознавания изображений сосет. 

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Andrei Samuilik

Alexander
4

Через год Google Photo введет платные тарифы  и побежит Александр Мазур сново перезаливать фото на новый "бесплатный" хостинг.

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Алексис Второй

Andrei
4

У них есть платные тарифы с расширенным функционалом и без сжатия исходных фото/видео.

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Kirill Kir

Alexander
4

сравнить два разных сервиса - это мощно. фликр изначально это ни разу не место для хранения фото

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Spiker Spunreal

Alexander
2

Но бесплатный google photo жмёт фото и видео.

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Евгений Кашуба

Alexander
0

Подскажите, пожалуйста, как вы делали импорт из Flickr в Google Photo?

Ответить

Alexander Mazur

Евгений
0

Архивы качал с Flickr

Ответить

Евгений Кашуба

Alexander
0

Я как представлю, что надо больше 100 гиг фото качать себе в архив, а потом заливать на другой хостинг, меня мандраж берет. Посчитал, что выгоднее сидеть на Pro аккаунте, но видимо ошибался. Вот бы кто-то запилил социально-важный стратапчик по импорту из Flickr в другие фото-хостинги. Потенциальный рынок - 100 млн. юзеров. Взять с каждого по доллару и можно больше не работать. 

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badResistor

Alexander
0

Google  прикрыл panoramio, прикончил еще с десяток разумных сервисов, перевел из разряда разумное в разряд - какаха на палке тоже с десяток сервисов. Вы действительно думаете что это компании стоит доверять настолько? 

Ваш аккаунт могут блокнуть почти просто так.
Ваши данные могут грохнуть даже если вы сделаете все как они сказали(грохнули мои снимки в панорамию при том что было указано что если привязан гуугл акк, то всё перейдет в гуугл фото)

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Kostya Kostya

4

магазину срочно требуются покупатели

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Saucedo Puetz

–1

Вот и еще один стартам на ладан дышит

Ответить

Askar Gabdulatzyanov

Saucedo
9

Flickr был стартапом в 2004 году

Ответить

Saucedo Puetz

Askar
2

некоторые стартапы всегда стартапы

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Andrey Novikov

1

Пользовался часто, пока он был у Yahoo. Сейчас сервис поменялся и альтернатив много

Ответить

ANGR

1

SmugMug купила Flickr в апреле 2018 года

Спрашивается, нафиг покупала?

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Laugh Radiant

0

С. Доктор, у него уже 20 минут нет пульса.
Д. Херня, продолжайте делать вентиляцию лёгких 

Ответить

Kirill Kir

0

останется фликр нишевым решением для ценителей, видимо

Ответить

Никита Хисматов

0

SmugMug любит Flickr, но не может больше работать один

Ответить

Андрей Федотов

0

Как-то грустно, я не знаю лучшей площадки для фотографов на сегодняшний момент.

Ответить

Pasha Pakhar

0

"Мы не покупали Flickr с мыслью, что это дойная корова."

Смешно. И что вы дорогой SmugMug для сервиса сделали, и зачем вы его тогда покупали? Какие вообще продуктовые планы были, неужели не подписочные за счёт огромной пользовательской базы? 

Переехали на амазон? Ну выж с яху разъезжались инфраструктурно, поэтому и переехали, прямо большая победа для пользователей, ага. Ваше прошлое письмо о том что вы у бесплатных аккаунтов оставите только 1000 фоток а остальное удалите было в таком же плохом стиле, как будто вы не свои проблемы решаете, а делаете пользователям лучше, ну да. 

Блин, больная тема, Фликр уже 2 раза объегорил меня, спасибо, придумайте более внятное объяснение зачем мне на вас опять подписываться. 

Сначала платил подписку, потому что бесплатно было ограничение на место. Потом, после прихода Мариссы, всем дали 1TB "бесплатно, навсегда", только фото заливайте свои. При этом я продолжал платить, непонятно для чего, ведь то за что платил стало бесплатным для всех, в итоге перестал. Потом SmugMug после покупки сказал тех кто не купит акк,  "удалим на бесплатных акках всё что больше 1000 фоток". Я подумал ну вас нафиг, подожду посмотрю что дальше еще будет, и куда продуктовая кривая заведет, может завтра вы захотите в два раза поднять тариф, или вообще закроетесь. Ну и времена всё таки не те, облачные хранилища в экосистемах, другие сервисы для публичного представления фоток. Видимо не зря ждал еще подвоха.

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Lucky Fucko

0

Проебались ребята в своё время. Могли бы быть вместо блядского инстаграма. Яху хули.

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