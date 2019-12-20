Мы не покупали Flickr с мыслью, что это дойная корова. В отличие от других платформ, таких как Facebook, мы также не покупали его ради вторжения в вашу конфиденциальность и продажи ваши данных.



Мы купили его, потому что любим фотографов и фотографию, и верим, что Flickr заслуживает того, чтобы не только жить, но и процветать. Мы думаем, что мир согласится с этим, и сообщество Flickr тоже. Но мы не можем продолжать работать себе в убыток, как делали это до сих пор.