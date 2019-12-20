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SmugMug любит Flickr, но не может больше поддерживать его себе в убыток.
SmugMug, владелец Flickr, обратилась к пользователям с просьбой переходить на платные аккаунты, чтобы финансово поддержать фотосервис. Компания больше не может работать себе в убыток, говорится в открытом письме сооснователя и гендиректора компании Дона МакАскилла.
«Flickr — самый любимый и самый убыточный бизнес в мире — всё ещё нуждается в вашей помощи», — написал МакАскилл.
Независимая площадка для публикации и хранения фотографий SmugMug купила Flickr у американского оператора Verizon в апреле 2018 года. С того времени компания проделала большую работу для «спасения» сервиса, отмечается в сообщении. В частности, перенесла весь контент пользователей и саму платформу на Amazon Web Services, что позволило сделать загрузку страниц быстрее, а работу платформы стабильнее.
Теперь SmugMug не может продолжать работать себе в убыток. Компания не просит пользователей жертвовать деньги и не планирует продавать данные, как это делает Facebook, пишет МакАскилл. Но она просит переходить на платные аккаунты Flickr Pro без рекламы и с неограниченным объёмом хранилища.
Компания объявила 25% скидку на подписку, поскольку в начале 2020 года планирует поднять цены на Flickr Pro. Сейчас подписка стоит $6,99 в месяц (около 437 рублей) или $4,99 в месяц (312 рублей) при покупке годового членства. SmugMug не раскрыла количество платных подписчиков, но отметила, что их «сотни тысяч».
В феврале 2019 года Flickr объявил, что будет удалять часть фото и видео пользователей, которые пользуются бесплатной версией. Всего, по данным SmugMug, на площадке зарегистрировано более 100 млн аккаунтов и размещено «десятки миллиардов фотографий».
После того как они ввели платную подписку я сразу перелил все архивы на бесплатный Google Photo, чтобы синхронизировать все что снимаю на телефон. Google отлично справляется - распознает предметы на фото, ищет по ключевым словам и изображениям, определяет лица, хорошо сортирует по датам, гео, в нем удобно создавать альбомы. Flickr по удобству интерфейса и распознавания изображений сосет.
Через год Google Photo введет платные тарифы и побежит Александр Мазур сново перезаливать фото на новый "бесплатный" хостинг.
У них есть платные тарифы с расширенным функционалом и без сжатия исходных фото/видео.
сравнить два разных сервиса - это мощно. фликр изначально это ни разу не место для хранения фото
Подскажите, пожалуйста, как вы делали импорт из Flickr в Google Photo?
Архивы качал с Flickr
Я как представлю, что надо больше 100 гиг фото качать себе в архив, а потом заливать на другой хостинг, меня мандраж берет. Посчитал, что выгоднее сидеть на Pro аккаунте, но видимо ошибался. Вот бы кто-то запилил социально-важный стратапчик по импорту из Flickr в другие фото-хостинги. Потенциальный рынок - 100 млн. юзеров. Взять с каждого по доллару и можно больше не работать.
Google прикрыл panoramio, прикончил еще с десяток разумных сервисов, перевел из разряда разумное в разряд - какаха на палке тоже с десяток сервисов. Вы действительно думаете что это компании стоит доверять настолько?
Ваш аккаунт могут блокнуть почти просто так.
Ваши данные могут грохнуть даже если вы сделаете все как они сказали(грохнули мои снимки в панорамию при том что было указано что если привязан гуугл акк, то всё перейдет в гуугл фото)
Вот и еще один стартам на ладан дышит
Flickr был стартапом в 2004 году
Пользовался часто, пока он был у Yahoo. Сейчас сервис поменялся и альтернатив много
С. Доктор, у него уже 20 минут нет пульса.
Д. Херня, продолжайте делать вентиляцию лёгких
Как-то грустно, я не знаю лучшей площадки для фотографов на сегодняшний момент.
"Мы не покупали Flickr с мыслью, что это дойная корова."
Смешно. И что вы дорогой SmugMug для сервиса сделали, и зачем вы его тогда покупали? Какие вообще продуктовые планы были, неужели не подписочные за счёт огромной пользовательской базы?
Переехали на амазон? Ну выж с яху разъезжались инфраструктурно, поэтому и переехали, прямо большая победа для пользователей, ага. Ваше прошлое письмо о том что вы у бесплатных аккаунтов оставите только 1000 фоток а остальное удалите было в таком же плохом стиле, как будто вы не свои проблемы решаете, а делаете пользователям лучше, ну да.
Блин, больная тема, Фликр уже 2 раза объегорил меня, спасибо, придумайте более внятное объяснение зачем мне на вас опять подписываться.
Сначала платил подписку, потому что бесплатно было ограничение на место. Потом, после прихода Мариссы, всем дали 1TB "бесплатно, навсегда", только фото заливайте свои. При этом я продолжал платить, непонятно для чего, ведь то за что платил стало бесплатным для всех, в итоге перестал. Потом SmugMug после покупки сказал тех кто не купит акк, "удалим на бесплатных акках всё что больше 1000 фоток". Я подумал ну вас нафиг, подожду посмотрю что дальше еще будет, и куда продуктовая кривая заведет, может завтра вы захотите в два раза поднять тариф, или вообще закроетесь. Ну и времена всё таки не те, облачные хранилища в экосистемах, другие сервисы для публичного представления фоток. Видимо не зря ждал еще подвоха.
Проебались ребята в своё время. Могли бы быть вместо блядского инстаграма. Яху хули.
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