WhatsApp* добавил редактор стикеров на iOS — в нём можно создавать свои и изменять существующие Статьи редакции
Когда выйдет обновление для Android — неизвестно.
- Компания рассказала об этом в Instagram*. Она не уточнила, на всех ли версиях iOS будет доступна функция, но зарубежные СМИ сообщили, что обновление получат только пользователи iOS 17.
- Чтобы открыть редактор, нужно нажать на значок стикера в поле ввода сообщения, затем кликнуть на иконку с плюсом и выбрать фотографию из галереи. Алгоритмы автоматически определят, какой объект вырезать (иногда они предлагают несколько вариантов, заметил редактор vc.ru). Настроить контур самостоятельно не получится. При желании можно также использовать в качестве стикера всё фото целиком.
- На свой стикер можно добавить текст, выбрав один из восьми шрифтов, рисунок от руки, смайлик и любой другой сохранённый в мессенджере стикер. После отправки стикер можно будет дополнить перечисленными элементами, но удалить уже добавленные не получится.
- Чтобы изменить готовый стикер из библиотеки, нужно его зажать и выбрать соответствующую опцию в меню. Анимированные стикеры становятся статичными после правок.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Гуманоид опять отвернулся и они решили поработать
WhatsApp и ICQ - это одно и тоже?
Инновационенько:)
Опять спиздили у телеги