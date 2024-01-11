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Полина Лааксо

WhatsApp* добавил редактор стикеров на iOS — в нём можно создавать свои и изменять существующие Статьи редакции

Когда выйдет обновление для Android — неизвестно.

  • Компания рассказала об этом в Instagram*. Она не уточнила, на всех ли версиях iOS будет доступна функция, но зарубежные СМИ сообщили, что обновление получат только пользователи iOS 17.
  • Чтобы открыть редактор, нужно нажать на значок стикера в поле ввода сообщения, затем кликнуть на иконку с плюсом и выбрать фотографию из галереи. Алгоритмы автоматически определят, какой объект вырезать (иногда они предлагают несколько вариантов, заметил редактор vc.ru). Настроить контур самостоятельно не получится. При желании можно также использовать в качестве стикера всё фото целиком.
  • На свой стикер можно добавить текст, выбрав один из восьми шрифтов, рисунок от руки, смайлик и любой другой сохранённый в мессенджере стикер. После отправки стикер можно будет дополнить перечисленными элементами, но удалить уже добавленные не получится.
  • Чтобы изменить готовый стикер из библиотеки, нужно его зажать и выбрать соответствующую опцию в меню. Анимированные стикеры становятся статичными после правок.
Проморолик функции

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

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5 комментариев
Миру мир

Гуманоид опять отвернулся и они решили поработать

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Разработка Телеграм-ботов

WhatsApp и ICQ - это одно и тоже?

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Полина Лааксо
Автор
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Олег Бринц

Инновационенько:)

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Виталий

Опять спиздили у телеги

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2 комментария
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