Исследование: в 2023 году россияне чаще всего скачивали из App Store и Google Play VPN-сервисы Статьи редакции
Самым популярным приложением для скачивания стал Wildberries.
- Это следует из данных аналитической компании data.ai, которые приводят «Ведомости». Их подтверждают в аналитической платформе Sensor Tower. В статистике учитывали новые загрузки на устройства за 2023 год, без учёта обновлений и повторных скачиваний того, что удалили со смартфона.
- Категория VPN-сервисов в России за год выросла на 3% — до 160 млн скачиваний. В число 20 самых скачиваемых приложений вошли Planet VPN, VPN от Stolitomson VPN и VPN Master.
- Самым популярным приложением стал Wildberries — его скачали 29,7 млн раз, уточняет Sensor Tower. На втором месте Telegram — 26 млн загрузок. На третьем «Авито» — 20,67 млн скачиваний. Чётвертое — TikTok, его скачали 20,62 млн раз. На пятом — Ozon, 20 млн загрузок. Как считали в Sensor Tower — не учточняется.
- Российский рынок мобильных приложений остался шестым по размеру в мире: при этом он вырос на 1% в общем объёме скачиваний (игровые и неигровые приложения) из App Store и Google Play, согласно ежегодному отчёту State of Mobile 2024.
- Приложения мессенджеров в России скачали 86,7 млн раз, онлайн-кинотеатров — 71 млн раз, что на 15% больше, чем в 2022-м. У финансовых сервисов количество установок сократилось на 17% — до 134 млн, музыкальных — на 5%, до 68,9 млн. На четыре основных российских маркетплейса (Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет») пришлось 63 млн загрузок в 2023 году, следует из данных data.ai, — на 33% больше, чем в 2022-м.
- В data.ai объяснили, что мессенджеры выбились вперёд на фоне ограничения западных социальных сетей. Падение скачиваний финансовых приложений связано с исчезновением сервисов из магазинов, а музыкальных — с уходом из России иностранных стриминговых платформ.
1.2K показов
1.2K открытий
Скачал VPN — скачаешь и всё остальное.
Из ряда если оплатил интернет значит всё бесплатно в нём
Не совсем. Скорее попытки вернуть изначальную доступность информации 🤷🏻♂️
Да и за интернет можно не платить, если извернуться. И при этом продолжать жаловаться на рекламу казино при просмотре сериалов
столько жалоб и протестов по поводу ВБ и при этой самое большое количество скачиваний)
Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус
ЦА ВБ на vc не сидит, хоть и ускоренными темпами эта ЦА тут появляется
Эта ЦА сюда только поплакаться приходит, а потом снова возвращается на кактус
Вб среди миллионов заказов создает поводы для жалоб на десятках, может быть сотнях заказов. Этого достаточно для вони на весь интернет, но при этом не особо мешает продолжать пользоваться. А по продавцам, которые тоже воют не меньше покупателей та же история, неприятности случаются сильно не со всеми, а объемы продаж на вб как были так и остаются рекордными.
Если население РФ, включая младенцев и долгожителей, около 150 млн, а только за год было скачано 160 млн, и это только новые скачивания, не считая обновлений и установок после удаления, а также тех, кто уже установил эти сервисы в прошлом году и ранее, то сколько устройств на душу населения?
У меня 7 телефонов:
1. для работы (хорошие клиенты)
2. для работы (проблемные клиенты)
3. для друзей и родственников
4. для обращения в госструктуры + привязаны госуслуги
5. для общения с банками, отелями, магазинами и т.п.
6. номер, к которому привязаны карты
7. для регистрации на сайтах
Отличная схема, рекомендую!
А для каждого хорошего клиента свой номер? Интересует ситуация перехода клиента из хороших в проблемные - просите звонить на другой номер? Или отправляете СМС с новым, а по номеру для хороших кидаете в ЧС?))
Еще возникает потребность в 8м телефоне для установки в нем WB для покупки одежды в стиле Вассермана.
Для этого есть седьмой.
Все просто: в контактах указываешь два номера, все сначала звонят по первому. Если переходит в разряд проблемных на первом кидаю в чс, приходится звонить по второму.
Я бы, как клиент, стал еще более проблемным, если бы меня вместо решения проблемы заблочили на номере))
Увы, в наше время надо придерживаться таких схем. Они рабочие и действуют по принципу «все яйца не в одной корзине». Когда все завязано на один номер, то возникают риски и проблемы. С другой стороны, содержать кучу номеров тоже не дешево.
Один человек может скачать несколько приложений
Большинство россиян качают бесплатные ВПН сервисы, которые нестабильно работают, имеют ограничения на объём трафика или блокируются со временем. Как правило у них 5-10 разных приложений ВПН-сервисов
Так сейчас практически нет смысла в платных VPN. Покупаешь подписку, а сервис банят режимные черти. Проще свой поднять. Там хоть какое-то понятие стабильности присутствует. Пока по крайней мере.
Я пользуюсь VPNом, который недавно признали иноагентом уже лет пять и все стабильно работает.
В смысле заблокировали? Не слышал, чтобы ВПН-сервисы признавались иноагентами
https://vc.ru/legal/920048-minyust-priznal-inoagentami-vladelca-vpn-servisa-hidemy-name-i-izdanie-the-moscow-times
Ну и 10 бесплатных иметь тоже такое себе удовольствие. Минуту идёт коннект и скорость 3 мбит. Тем не менее люди это делают и это ответ, почему аж 160 млн скачиваний
Была такая женщина статист в России. Она подсчитала население РФ и других стран по логическому и математическому принципу. И пришла к интересным выводам. И после, девушка исчезала из поля общественного зрения. Старая история, но вот вспомнил о ней…
Удобнее и качественее говорят арендовать свой доступ к серверу и поставить свой личный впн. И в рф и вне рф.
При минимальных знаниях, кстати, можно и самому ВПН себе сделать. По мне так практичнее даже
Да что же такое случилось? Вам что, Вконтакта мало?
А вы там как на гос.услуги заходите? Не через впн что ли?
А знаете почему так часто скачивают впн? Тут дело не только в санкциях. Тут ещё дело в том, что бесплатные впн-сервисы работают через одно известное место. Тот же самый планет впн просто иногда не хочет загружаться или подключатся. С впн мастер тоже самое. У меня 3 разных впн сервиса на телефоне стоят, как-раз из-за этого.
только вот если забанят бесплатный впн ,ты скачаешь другой, а если платный, то еще и деньги потеряешь)
В нормальном сервисе не потеряешь, заменят сервера. Другой вопрос что нормальных мало и живут они в телеге
Целевая аудитория большинства VPN сервисов - это люди которые хотят обойти региональные ограничения на нетфликсе, а не выйти на связь из страны с жесткой интернет цензурой.
Поэтому они нифига не стойкие к блокировкам. С прошлого года РКН начал требовать блокировать подключения наружу по популярным VPN протоколам типа Wireguard или OpenVPN, это отсекает 99% VPN сервисов. Надо смотреть на сервисы и протоколы рассчитанные напр. на Китай.
Интересно, а что в ТОП статистики Рустора? Наверняка Госуслуги, Одноклассники и Россграм))
И православный ВПН, божья защита особенно нужна, когда серфишь инсту
Самое популярное - Сбербанк и Тинькофф.
Неожиданный результат конечно(нет)