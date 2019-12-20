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Сервисы
Лиана Липанова
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Booking.com пообещал прекратить манипулировать ценами и скидками в объявлениях после беседы с Еврокомиссией Материал редакции

Сервис обязался чётко указывать итоговую цену и гарантировать достоверность пометки о скидке.

13 комментариев
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Сервис онлайн-бронирования жилья Booking.com пообещал до 16 июня 2020 года прекратить использовать «манипуляционные приёмы» в своих объявлениях, сообщила Еврокомиссия.

Например, сервис будет чётко указывать, что сообщение «Остался последний свободный номер!» касается только номеров, представленных в сервисе. Предложения не будут помечаться как ограниченные по времени, если их цена не изменится после истечения срока, указанного в объявлении.

Также Booking.com должен чётко указывать итоговую цену и гарантировать, что пометка о скидке в объявлении действительно позволяет сэкономить.

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#новость #bookingcom

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13 комментариев
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Wlad Richter

6

Владельцы некоторых мини-отелей и хостелов жалуются на комиссии с букинга, из-за чего просят отменить бронь на сайте, и расплатиться напрямую. Это, конечно, плохо.

Тем не менее, сколько букингом пользовался, часто получал скидки на бронирование, из-за чего платил напорядок меньше отличающейся от реальной цены, которую указывает отель. Приятно, когда скидки есть.

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Рустам Сафиулин

Wlad
1

Прям в десять раз меньше платил?

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Ruslan Sevastyanov

Рустам
0

Что за грамма-наци? Ессно большинство людей не вкладывают значение мат определения в "порядок"

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Александр Борцов

2

Единственный плюс букинга - довольно обширный каталог отелей. если ты в какой-то Ж, где нет ничего, только букинг и может спасти. 

В целом, по всем сколь-либо крупным туристическим локациям букинг не нужен и даже вреден. получить более низки цены всегда можно на сайтах отельных сетей. а уж про  не денежные переференции,  которые сыпятся на вас как из рога изобилия если вы бронируете напрямую даже не имея статуса, говорить не буду; Со статусом так первый апгрейд в люк перекрывает все ваши наяривания на бикинг и кешбеки. Бронируешь самы дешевый номер, живешь почти всегда в люксе - чистейший профит 

https://travelbelka.ru/pochemu-ne-nuzhno-polzovatsya-bukingom/

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Εгор Κонстантинов

Александр
0

получить более низки цены всегда можно на сайтах отельных сетей.

Вообще-то Букинг запрещает отелям на своих сайтах продавать номера дешевле, чем у него. Это прописано в договорах отелей и Букинга, чтоб последний мог давать "гарантию лучшей цены". 

Ответить

Joe Doe

Εгор
0

Отели это обходят дополнительной платой за какой нибудь сервис, который обязательно включен на букинге и от которого можно отказаться при покупке напрямую)

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GREAKLY

Joe
0

Что можно добавить к цене номера кроме завтрака?

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Εгор Κонстантинов

2

Букинг: "То, что мы делаем, это не комильфо, но мы полгодика будем еще продолжать это делать".

Ответить

Valeriy Roshko

1

Пообещал не значит женился

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Anatoly Ivanov

1

никогда такого не было и вот опять

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roko kotta

0

Обещание распространяется на РФ?

Ответить

Виктор Бражников

roko
0

Обещание – да.

Ответить

Боря Бро

0

Давно пора взъeбaть Букинг, задрали своим наебaлoвoм, в частности, в городах, где все налоги изначально известны и можно давать конечную цену, но нет же, блять!😤

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