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Сервис обязался чётко указывать итоговую цену и гарантировать достоверность пометки о скидке.
Сервис онлайн-бронирования жилья Booking.com пообещал до 16 июня 2020 года прекратить использовать «манипуляционные приёмы» в своих объявлениях, сообщила Еврокомиссия.
Например, сервис будет чётко указывать, что сообщение «Остался последний свободный номер!» касается только номеров, представленных в сервисе. Предложения не будут помечаться как ограниченные по времени, если их цена не изменится после истечения срока, указанного в объявлении.
Также Booking.com должен чётко указывать итоговую цену и гарантировать, что пометка о скидке в объявлении действительно позволяет сэкономить.
Владельцы некоторых мини-отелей и хостелов жалуются на комиссии с букинга, из-за чего просят отменить бронь на сайте, и расплатиться напрямую. Это, конечно, плохо.
Тем не менее, сколько букингом пользовался, часто получал скидки на бронирование, из-за чего платил напорядок меньше отличающейся от реальной цены, которую указывает отель. Приятно, когда скидки есть.
Прям в десять раз меньше платил?
Что за грамма-наци? Ессно большинство людей не вкладывают значение мат определения в "порядок"
Единственный плюс букинга - довольно обширный каталог отелей. если ты в какой-то Ж, где нет ничего, только букинг и может спасти.
В целом, по всем сколь-либо крупным туристическим локациям букинг не нужен и даже вреден. получить более низки цены всегда можно на сайтах отельных сетей. а уж про не денежные переференции, которые сыпятся на вас как из рога изобилия если вы бронируете напрямую даже не имея статуса, говорить не буду; Со статусом так первый апгрейд в люк перекрывает все ваши наяривания на бикинг и кешбеки. Бронируешь самы дешевый номер, живешь почти всегда в люксе - чистейший профит
https://travelbelka.ru/pochemu-ne-nuzhno-polzovatsya-bukingom/
получить более низки цены всегда можно на сайтах отельных сетей.
Вообще-то Букинг запрещает отелям на своих сайтах продавать номера дешевле, чем у него. Это прописано в договорах отелей и Букинга, чтоб последний мог давать "гарантию лучшей цены".
Букинг: "То, что мы делаем, это не комильфо, но мы полгодика будем еще продолжать это делать".
Обещание распространяется на РФ?
Давно пора взъeбaть Букинг, задрали своим наебaлoвoм, в частности, в городах, где все налоги изначально известны и можно давать конечную цену, но нет же, блять!😤
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