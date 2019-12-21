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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: онлайн-аптека Capsule, менеджер паролей 1Password и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в «Стартапе дня» были четыре проекта.

Wefox — немецкий маркетплейс страховых агентов. Недавно компания запустила и собственную страховую.

Wefox - маркетплейс и страховая в Германии
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startupoftheday.ru

Algolia — ещё один SaaS для организации поиска по сайту или приложению. Среди клиентов стартапа есть, например, Slack. От конкурентов Algolia отличается скоростью внедрения, быстротой исполнения запросов и высокой ценой.

Algolia - быстрый поиск на сайте
Американский Algolia продает сервис локального поиска. В предельном упрощении сайт-клиент…
startupoftheday.ru

Американский Capsule переизобрёл онлайн-аптеку. В США, где все лекарства по рецепту, для качественного сервиса не нужны классические каталог и корзина на сайте.

Capsule - онлайн-аптека без интернет-магазина
Доля онлайн-продаж в американской розничной торговле растет. Разные категории эволюционируют с…
startupoftheday.ru

Менеджер паролей 1Password 15 лет жил без венчурного финансирования, но этой осенью внезапно привлёк сразу $200 млн. Забавно, что Crunchbase классифицировал раунд как Round A, хорошо хоть не Pre-seed.

1Password - менеджер паролей
Сейчас любой браузер закрывает эту проблему на 95%, но в 2005 году она была актуальнее. Запоминать…
startupoftheday.ru

И, конечно, вспоминаем проекты из выпусков предыдущих лет. Secret Escapes и Bloom & Wild растут без новостей, а itbb без новостей продал в этом году меньше, чем в прошлом.

Earnin

Американский Earnin даёт беспроцентные кредиты «до зарплаты». Зарабатывает он на том, что при возврате просит добровольно оплатить его услуги, дать компании «на чай». Клиенту кажется, что он оставил жалкие $5, сервис получает 250% годовых за кредит в сотню на две недели.

Компания растёт и запускает новые продукты на том же принципе. Теперь, например, Earnin за чаевые помогает клиенту торговаться и применять правильные льготы в своих медицинских счетах.

Servicepi

Российский Servicepi написал стандартный код маркетплейса услуг — мобильные приложения и сервер для сервиса «Заказчик заполняет форму, исполнители получают заявки, делают свои предложения, заказчик выбирает понравившегося, в конце ставят другу другу оценку, рейтинг меняется». Предполагается, что стартаперы будут использовать этот софт при запуске очередных «Uber для X в городе Y».

Проект закрыт, основатели сосредоточились на почти стандартном аутсорсе.

Yango

Российский Yango приучает массовую аудиторию вкладывать деньги в облигации. Клиент через мобильное приложение открывает брокерский счет и инвестирует, инвестирует, инвестирует.

Три недели назад 50,1% материнской компании стартапа купил «Совкомбанк». Сумма сделки не раскрывается, зато были объявлены показатели проекта — 19 000 клиентов, 7 млрд рублей проинвестированных средств, операционная прибыль. Впрочем, часть пользователей и денег в этих числах — это традиционный брокерский бизнес, а не мобильное приложение.

«СравниТакси»

Как и следует из названия, «СравниТакси» сравнивает цены на такси. Пользователь вбивает точки «А» и «Б» и видит цены агрегаторов в данный момент времени на конкретном маршруте. Дальше он выбирает оптимальное соотношение цена-качество, кликает и оказывается в выбранном сервисе. Зарабатывает стартап на такси-сервисах, они платят за новых пользователей и поездки.

Конкуренция на российском рынке такси только усиливается, на «Сравни» это влияет благотворно, в этом году компания кратно выросла. Планировавшийся выход в мир не сложился, основатели обещают его теперь в 2020 году.

Rappi

Rappi — латиноамериканский аналог Delivery Club, доставка еды из ресторанов. Особенность, благодаря которой стартап попал в блог, — универсальность курьеров. Обычно они возят пиццу и поке, но если клиент попросит — могут и собаку выгулять или полочку в коридоре повесить.

У проекта всё невероятно хорошо, в апреле он привлёк $1 млрд инвестиций от SoftBank. Компанию тогда оценили в $2,5 млрд. От вливания денег рост только ускорился, числа в пресс-релизах настолько хорошие, что их даже повторять стыдно. Но в общем стартап растёт очень быстро, с миллиардом-то это несложно. Продуктово он ещё увеличивает количество услуг – супераппы вдруг стали модны.

EasyKnock

EasyKnock делает хипстерскую версию кредитов под залог недвижимости. Стартап покупает дом, но жилец остается в нем жить уже как арендатор. Цена предлагается заметно ниже рыночной, и это компенсируется правом на обратный выкуп на заранее согласованных условиях.

Если человек решает финансовые проблемы, то EasyKnock в любой момент продаст недвижимость обратно за изначальную цену с поправкой на инфляцию, клиент здесь не переплачивает, а стартап не зарабатывает. Если персональный кризис затягивается и аренда становится не по карману, человек переезжает, а дом продаётся на открытом рынке. Разница между реальной ценой и рассчитанной стоимостью обратного выкупа идёт в карман клиенту.

В мае стартап привлёк $12 млн инвестиций и $203 млн долга для покупки домов. Оба числа примерно в два раза превосходят прошлогоднее финансирование — проект растёт.

#стартапдня #годспустя

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