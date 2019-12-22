Приложение собирает метаданные снимков и другую информацию об игроках. Это заставляет беспокоиться родителей, но разработчики утверждают, что игра не угрожает безопасности личных данных.

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За последние несколько месяцев в США среди подростков стала популярна мобильная игра Photo Roulett, которая использует изображения из галереи на смартфонах участников. Подростки нередко оказываются в неловких ситуациях, а родители всерьёз обеспокоены безопасностью данных детей, пишет The Wall Street Journal.

Как устроен и на чём зарабатывает Photo Roulett

Photo Roulett — бесплатное приложение для Android и iOS. Приложение выбирает случайное изображение на смартфоне одного из игроков и показывает остальным, они должны в течение пяти секунд угадать, кому принадлежит снимок. Одновременно могут играть до 50 человек. Тот, кто даст наибольшее число правильных ответов после 15 раундов, становится победителем.

С начала 2019 года к 11 декабря пользователи App Store и Google Play по всему миру скачали Photo Roulett 9 млн раз. 70% загрузок произошли после 23 октября.



Игра вышла несколько лет назад, её разработала команда из Норвегии. Популярность приложения резко выросла в октябре 2019 года: 23 октября Photo Roulett заняла первое место по ежедневным загрузкам среди игр для iPhone в США, хотя неделей ранее была лишь на 318 строчке, пишет WSJ со ссылкой на данные App Annie. С тех пор приложение остаётся в списке 40 самых загружаемых игр.

Photo Roulett зарабатывает на рекламе и встроенных покупках. За $4,99 пользователи могут отключить рекламу и сами выбирать, какие фотографии показывать в игре. За $2,99 игроки могут включить видеорулетку.

Что говорят подростки и их родители

Для взрослых может показаться очевидным риск открытия доступа к своим фотографиям. Но для многих подростков это просто забавная игра, они не задумываются о возможных последствиях, замечает издание.

Газета поговорила с несколькими подростками, они рассказали о неловких ситуациях, в которых оказались из-за игры. У некоторых приложение выбрало и показало остальным обнажённые фотографии или скриншоты сообщений с флиртом, у других — снимки с личными данными, например, номером социального страхования.

Родители приветствуют стремление детей быть открытыми друг с другом, но в то же время выражают опасения по поводу защиты конфиденциальных данных. Некоторые из них сказали, что планируют больше говорить со своими детьми об опасностях технологий и угрозах утечек личных данных.

Какие данные собирает приложение

Photo Roulett просит доступ к фотогалерее пользователей и метаданным изображений (время и место, где были сделаны снимки). В политике конфиденциальности указано, что дополнительно приложение может собирать информацию об игроках из общедоступных источников, включая их профили в соцсетях.

После окончания игры фотографии пользователя удаляются с устройств других участников, но могут оставаться на серверах разработчика игры до 24 часов. Другая информация об игроках может храниться до полугода.

Разработчик заявляет, что может передавать информацию о пользователях третьим лицам, но их фотографии не используются и не публикуются за пределами игры. Таким образом, Photo Roulette не противоречит правилам App Store и Google Play, указывает издание.

Такие условия должны настораживать любого, говорит Кристин Эльгерсма из некоммерческой организации Common Sense Media, выступающей за безопасное использование технологий детьми.

«Если метаданные фотографий объединить с профилем в соцсетях, то можно узнать о вашей личной жизни больше, чем вы хотели бы рассказать», — предупреждает Эльгерсма.

Что говорят создатели приложения

Команда Photo Roulette ответила на вопросы WSJ только после публикации материала. Разработчики заверили, что стремятся обеспечить безопасный опыт игры и никак не используют фотографии пользователей.

В частности, на экране регистрации пользователя просят убедиться, что в его галерее нет личной или чувствительной информации, а также подтвердить, что он принимает политику конфиденциальности и ему есть 16 лет.