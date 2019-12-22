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оказалась нейронной сетью
Приложение собирает метаданные снимков и другую информацию об игроках. Это заставляет беспокоиться родителей, но разработчики утверждают, что игра не угрожает безопасности личных данных.
За последние несколько месяцев в США среди подростков стала популярна мобильная игра Photo Roulett, которая использует изображения из галереи на смартфонах участников. Подростки нередко оказываются в неловких ситуациях, а родители всерьёз обеспокоены безопасностью данных детей, пишет The Wall Street Journal.
Photo Roulett — бесплатное приложение для Android и iOS. Приложение выбирает случайное изображение на смартфоне одного из игроков и показывает остальным, они должны в течение пяти секунд угадать, кому принадлежит снимок. Одновременно могут играть до 50 человек. Тот, кто даст наибольшее число правильных ответов после 15 раундов, становится победителем.
Игра вышла несколько лет назад, её разработала команда из Норвегии. Популярность приложения резко выросла в октябре 2019 года: 23 октября Photo Roulett заняла первое место по ежедневным загрузкам среди игр для iPhone в США, хотя неделей ранее была лишь на 318 строчке, пишет WSJ со ссылкой на данные App Annie. С тех пор приложение остаётся в списке 40 самых загружаемых игр.
Photo Roulett зарабатывает на рекламе и встроенных покупках. За $4,99 пользователи могут отключить рекламу и сами выбирать, какие фотографии показывать в игре. За $2,99 игроки могут включить видеорулетку.
Для взрослых может показаться очевидным риск открытия доступа к своим фотографиям. Но для многих подростков это просто забавная игра, они не задумываются о возможных последствиях, замечает издание.
Газета поговорила с несколькими подростками, они рассказали о неловких ситуациях, в которых оказались из-за игры. У некоторых приложение выбрало и показало остальным обнажённые фотографии или скриншоты сообщений с флиртом, у других — снимки с личными данными, например, номером социального страхования.
Родители приветствуют стремление детей быть открытыми друг с другом, но в то же время выражают опасения по поводу защиты конфиденциальных данных. Некоторые из них сказали, что планируют больше говорить со своими детьми об опасностях технологий и угрозах утечек личных данных.
Photo Roulett просит доступ к фотогалерее пользователей и метаданным изображений (время и место, где были сделаны снимки). В политике конфиденциальности указано, что дополнительно приложение может собирать информацию об игроках из общедоступных источников, включая их профили в соцсетях.
После окончания игры фотографии пользователя удаляются с устройств других участников, но могут оставаться на серверах разработчика игры до 24 часов. Другая информация об игроках может храниться до полугода.
Разработчик заявляет, что может передавать информацию о пользователях третьим лицам, но их фотографии не используются и не публикуются за пределами игры. Таким образом, Photo Roulette не противоречит правилам App Store и Google Play, указывает издание.
Такие условия должны настораживать любого, говорит Кристин Эльгерсма из некоммерческой организации Common Sense Media, выступающей за безопасное использование технологий детьми.
«Если метаданные фотографий объединить с профилем в соцсетях, то можно узнать о вашей личной жизни больше, чем вы хотели бы рассказать», — предупреждает Эльгерсма.
Команда Photo Roulette ответила на вопросы WSJ только после публикации материала. Разработчики заверили, что стремятся обеспечить безопасный опыт игры и никак не используют фотографии пользователей.
В частности, на экране регистрации пользователя просят убедиться, что в его галерее нет личной или чувствительной информации, а также подтвердить, что он принимает политику конфиденциальности и ему есть 16 лет.
Она уже и в России известна, пару месяцев назад слышал впервые об этом приложение.
Дебилы, сами сливают все данные, как гетконтакту. Понятно что при желании любая инфа может утечь, но люди добровольно уже отдают ее
Просто красиво завернули, и люди толпами бегут отдавать данные )
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