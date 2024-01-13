Новостной сервис Artifact от сооснователей Instagram* закроется через год после запуска Статьи редакции
Причина — нехватка инвестиций.
- О решении прекратить работу приложения компания сообщила в своём блоге на Medium. С 13 января 2024 года пользователи не смогут публиковать новые посты и комментарии. Сервис продолжит работать в режиме чтения до конца февраля.
- По словам генерального директора Artifact Кевина Систрома, команда пришла к выводу, что «рыночные условия не позволят привлечь достаточно инвестиций на развитие проекта». Поддержка работы сервиса требует «изрядной модерации и контроля», на которые у компании нет ресурсов и персонала, пояснил он.
- Сооснователи Instagram* Кевин Систром и Майк Кригер запустили Artifact в январе 2023 года. Сервис позволял публиковать ссылки на новостные материалы и комментарии к ним, а также использовал ИИ для рекомендаций контента и пересказа статей.
- В ноябре 2023-го Google включил Artifact в список лучших приложений года в американском Google Play.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России.
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Дорогой дневник, сегодня я узнал про существование еще одного сервиса из новости о его закрытии. Пойду наговорю что-нибудь в Clubhouse.
И в Threads не забудьте написать. Ну это который популярный сервис от Цукерберга.
Ща понабегут те, кто он нем не знал и нахуй он не нужон.
Такие же как я примерно, ага
Денежная подпорка не выдержала. А счастье было так близко..
Ну помер и помер, чего бухтеть
С таким названием они были заранее обречены (вспоминаю одноимённое детище Габена) ;)
Габена не трожь, он святой!
Лучший новостной сервис, которым я пользовался на протяжении всего 2023 года.
Новость откровенно шокировала.
Не может такой сервис умереть. Это какой-то бред.