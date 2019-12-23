За каждое снятие будет списываться комиссия — от 50 до 700 рублей.

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Основатель сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков и венчурный инвестор Константин Стискин запустили сервис «Деньги Вперёд» для получения зарплаты в любой момент. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Основатели сервиса вложили в разработку платформы и мобильного приложения $200 тысяч собственных денег. Они рассчитывают, что объём рынка в России составляет $1,7 млрд.

«Деньги Вперёд» позволяет пользователям перевести себе часть накопившейся зарплаты из сервиса на расчётный счёт или на банковскую карту до официальной выплаты. Работодатель переводит выплаты на номинальный счёт сервиса.

За каждый перевод сервис будет списывать комиссию, которая зависит от суммы снятия: за перевод до трёх тысяч — 50 рублей, от трёх до десяти тысяч — 90 рублей, от десяти до 30 тысяч рублей — 250 рублей, свыше 30 тысяч — 700 рублей.

«Деньги Вперёд»

К сервису подключено более тысячи активных пользователей и пять компаний, например, производитель матрасов «Аскона». Переговоры ведутся ещё с 15, рассказал представитель компании. Сейчас подключение для работодателей бесплатное, выручку сервис получает за счёт комиссий. К концу 2020 года «Деньги Вперёд» планирует подключить более 150 тысяч активных пользователей.

Создатели сервиса полагают, что «Деньги вперёд» позволят компаниям снизить текучку персонала и нагрузку на бухгалтерию, а сотрудникам — покрывать внеплановые расходы, не беря долги и кредиты.

Доступ к уже заработанным деньгам — абсолютно естественное явление в современную эпоху потребления. Мы также будем заниматься развитием финансовой грамотности населения. Павел Гужиков сооснователь «Деньги Вперёд»

По данным базы «Контур.Фокус», 100% компании принадлежит Константину Стискину, он же является гендиректором компании. Представитель компании в разговоре с vc.ru уточнил, что Стискин занимает должность финансового директора, а Гужиков — пост гендиректора.

На международном рынке уже существуют аналогичные сервисы, рассказали в компании. Например, британский Neyber за пять лет с момента основания привлёк более 140 млн фунтов стерлингов и подключил более 150 партнёров-работодателей, а ежемесячная выручка другого сервиса — американского DailyPay — достигает $1 млн, утверждает представитель «Деньги Вперёд».